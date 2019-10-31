Авторитарность, отсутствие денег и травма: что не так с публикацией «Вашингтон Пост» о калининградцах Морозовых

Где-то «между Польшей и Литвой»

В известной газете «Вашингтон Пост» недавно вышел фоторепортаж о большой приемной семье Морозовых из города Пионерский Калининградской области. В сопроводительном тексте содержится множество совершенно поразительных деталей. Приведем несколько примеров.

«Лес (Ксения Лес, автор фотографий. – Ред.) начала свой проект в 2016 году, когда познакомилась с семьей Морозовых, - говорится в публикации, и дальше сложнейшим образом рассказывается история края, в котором живут герои репортажа. - Семья происходит из русского города Калининграда, бывшего немецкого города, который был аннексирован Россией в 1945 году и находится на Балтийском море между Польшей на юге и Литвой на севере и востоке».

«Ксения Лес - фотограф-документалист, родом из Ярославля, Россия, но живет в Берлине последние восемь лет. Ее работа посвящена социальным вопросам и изменению идентичности в Восточной Европе, в надежде показать больше, чем мы обычно привыкли» Так представлена автор материала.

А вот еще один отрывок: «По словам Лес, у семьи не так много денег, они получают 8000 рублей (около 100 долларов США) на ребенка в месяц. Отсутствие денег также затрудняет обучение детей».

Идем дальше по тексту. «Жизнь трудна для семьи Морозовых. Лес говорит, что домашнее хозяйство ведется строго: «Правила порядка и дома соблюдаются строгими авторитетными методами». Но, несмотря на это, все дети называют Ларису и Сергея« мамой и папой и наслаждаются жизнью без опасения».

Или как вам такой пассаж: «Лес работает над проектом о русской семье, усыновившей нескольких детей, но, по ее словам, такая практика встречается не так часто. «Лишь немногие семьи в России усыновляют детей из-за возможных предрассудков общества и страха растить травмированных детей. Детям, которые растут в детских домах, часто не предоставляется адекватный психологический и физический уход. Бывшие сироты в России часто считаются алкоголиками, преступниками или слишком глупы, чтобы работать».

Русские не усыновляют?

За разъяснениями мы обратились в региональное министерство социальной политики.

- В соответствии с семейным законодательством РФ, усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей и допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах с соблюдением законодательных требований, - напомнила министр социальной политики Анжелика Майстер. - На начало 2019 года по официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, общая численность детей в Калининградской области составила 196 716 человек, из них общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 3 760 человек. Число детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях составляет: 1 272 человек – в семьях усыновителей; у опекунов (попечителей) – 1 049 человек, в приемных и патронатных семьях воспитываются 1 035 человек (в приемных семьях – 1 030 человек, в патронатных – 5 человек). Поэтому утверждение, что в России усыновление не так распространено как в США, представляется необоснованным.

Жизнь в детсаду

Но неужели все действительно так плохо в семье Морозовых?

- Супруги Морозовы вместе с детьми проживают в здании бывшего детского сада, безвозмездно предоставленного им в пользование (договор подписан 29 января 2009 года), - сообщила министр. - Морозовы обязаны самостоятельно проводить текущий ремонт помещения из шести комнат, прачечной, раздевалки, двух подсобных помещений, туалета, душевой, санузла, кухни, кладовой, обеденного зала, коридоров общей площадью 289,05 квадратных метра. Обследование условий проживания несовершеннолетних специалистами отдела социальной поддержки населения показало, что условия проживания - удовлетворительные.

Выплаты и льготы

- Начиная с 2009 по настоящее время супруги Морозовы приняли на воспитание в свою семью 27 детей, из них усыновили троих. Положенные по закону единовременные выплаты получили в полном объеме, - продолжает Анжелика Майстер. - На сегодняшний день 10 детей достигли совершеннолетия и живут отдельно. Сейчас в семье воспитывается 14 приемных детей (всего вместе с супругами проживает 19. – Ред.), на каждого выплачивается ежемесячное пособие на содержание подопечного в размере: 7 000 рублей – на трех детей, 8 000 рублей – на четырех, 8500 рублей – на четырех и 9500 рублей – на трех (сумма выплаты зависит от возраста и факта получения дохода в виде пенсии).

Семеро детей помимо этого являются получателями пенсии по потере кормильца или инвалидности в размере 8 846 рублей на каждого ежемесячно. Кроме того, в 2019 году Морозовы получили 40 тысяч рублей на подготовку подопечных к учебному году. Лариса Морозова ежемесячно получает пособие многодетной семье в размере 39 638 рублей. Кроме этого, супруги оба супруга получают ежемесячное вознаграждение как приемные родители.

Образование и воспитание

Все дети, находящиеся на воспитании в семье Морозовых, обучаются в образовательных организациях, из них шестеро посещают кружки и секции дополнительного образования, девять получают социально-психологические, социально-педагогические услуги в Пионерском отделении «Центр социальной помощи семье и детям». Двое являются детьми с ограниченными возможностями здоровья. Все услуги (социально-педагогические, социально-правовые, социально-психологические, социально-трудовые, социально-медицинские) оказываются Центром на безвозмездной основе. По отзывам сотрудников центра, дети общительны, вежливы, негативных эмоций друг к другу не проявляли.

Без «признаков выгорания»

По словам министра социальной политики, в отношении замещающей семьи Морозовых органами опеки и попечительства над несовершеннолетними неоднократно проводились проверки.

- Фактов, препятствующих исполнению ими родительских обязанностей не установлено. Сами супруги за оказанием психологической, педагогической, методической помощью не обращались, в социальном сопровождении не нуждаются, признаков эмоционального выгорания не выявлено, - сообщила Майстер. В Центре социальной помощи семье и детям» Морозовы получали только срочные социальные (юридические) услуги. Оснований для расторжения договора на сегодняшний день нет.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Крайне неприятно, что выла такая публикация!»

Лариса Морозова подтвердила свое знакомство с Ксенией Лес.

- Два года назад она работала с нашей семьей. Знаю, что потом проводились выставки фотографий в Германии, на это мы давали согласие. А вот о публикации в «Вашингтон пост» узнали только от журналистов. Получается, без меня меня женили.

Ксении мы рассказали, что одну из дочерей мы перевели на платное отделение в колледже, но это было исключительно наше решение! А вот она сделала вывод, что из-за нехватки средств нам сложно учить всех детей. В нашей семье главенствует взаимное доверие, а не авторитарность. Да, я требую с детей. Но не с палками же мы с мужем над ними стоим!

Я уже связалась с Ксенией, она говорит, что трудности перевода с английского на русский создают такой эффект от прочтения. Но думаю, с переводом как раз все в порядке. Дело тут совсем в другом. Просто нужно было представить нас в таком свете.