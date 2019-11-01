2019-11-01T15:04:12+03:00
История современности

До Балтийска - за 25 рублей! 70 лет назад по улицам Калининграда поехали первые таксомоторы

Самыми первыми калининградскими такси стали четыре легковых «Победы»
Владислав РЖЕВСКИЙ
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1949 год. Гордость отечественного автопрома на стоянке у обкома ВКПб. Сейчас в этом здании располагается правительство области.1949 год. Гордость отечественного автопрома на стоянке у обкома ВКПб. Сейчас в этом здании располагается правительство области.Фото: Архив автора
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О появлении нового для нашей области вида общественного транспорта 28 октября 1949-го сообщила «Калининградская правда». Самыми первыми такси стали четыре легковых «Победы». Поступили они с Горьковского автозавода, который тогда был не просто ГАЗ, а еще и имени Молотова.

Основным местом стоянки стала площадь Победы. При этом подчеркивалось, что таксомоторы «будут курсировать во всех направлениях города». Сегодня подобное уточнение кажется, мягко говоря, излишним. Ведь на то оно и такси, чтобы доставить тебя туда, куда хочешь, верно? Но 70 лет назад этот момент разъясняли не просто так: многие горожане ни разу в жизни не пользовались такси…

Как писали в ту пору, появление на улицах такси калининградцы встретили «с чувством глубокого удовлетворения». Еще бы, ведь с общественным транспортом у нас было туго. В основном ездили на трамваях – и, как правило, переполненных. Конечно, четыре такси на целый город – это капля в море. Однако таксомоторный парк медленно, но неуклонно пополнялся. А в 1952-м была взята еще одна высота сервиса – в такси стали устанавливать автоматические счетчики платы за проезд.

По области – с ветерком и комфортом

В 1954-м появились и областные таксомоторы. 65 лет назад дирекция автотранспортной конторы Калининграда предложила невиданную у нас доселе услугу: стало возможно на такси ездить по области. Правда, пустили их лишь по четырем направлениям – особенно популярным у народа.

Для таксомоторных перевозок по области выделили роскошные даже по западным меркам машины – «ЗИМ-12», автомобили представительского класса. Со своих конечных пунктов они отправлялись при заполнении всех шести (да-да, шести – это же была крутая машина, почти лимузин) пассажирских мест. Хотя допускалась отправка и не со всеми занятыми сиденьями – в том случае, если кто-то нетерпеливый платил и за свободные места.

Тариф, кстати, был 50 копеек за один километр пробега. Таким образом, проезд, скажем, из Калининграда до Балтийска на такси обходился в 25 рублей с человека. Для сравнения: номер газеты стоил 20 копеек. То есть «четвертной» – это были приличные деньги. И 25 «рэ» за такси, чего уж там, дороговато. Но зато – красиво! С ветерком и комфортом.

А 65 лет назад у нас появились и так называемые областные такси. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

А 65 лет назад у нас появились и так называемые областные такси.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

А в 1958-м случилась и вовсе «революция». В такси появились водители женского пола.

В пробную группу в областной автошколе приняли 29 девушек. Как правило, приходилось преодолевать непонимание. Так, мать Тамары Баскаковой была категорически против:

– Где это видано: девушка – за рулем?!

Однако отец поддержал дочь. Повезло ей – он тоже был шофером.

Впрочем, многие таксисты-мужчины поначалу тоже скептически наблюдали за «девичьей командой». Но уже вскоре смешки стихли – девушки доказали, что делают все не хуже, а то и лучше. К слову, обучали их не только вождению и Правилам дорожного движения. Каждая должна была разбираться в своей машине и при необходимости выступить в роли автослесаря.

Весь первый женский выпуск был взят на работу в Калининградский таксопарк. А через год, в 1959-м, сюда пришли первые девять такси на базе «Москвича-407». И все эти новые машины доверили именно девушкам.

Из таксистов в «бомбилы»

За десять лет, с 1949-й по 1959-й, таксопарк Калининграда с четырех авто вырос до 200. А еще через 30 лет в областном центре было 500 такси. Только все равно их не хватало – в городе жили уже 400 тысяч человек. И спрос превышал предложение, «поймать» машину с шашечками на борту было нелегко.

Все такси были государственными, и таксопарку просто негде было взять дополнительные автомобили. И тут на помощь пришла перестройка, которая в числе прочего принесла советским людям новый Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». В рамках этого закона и появились в 1987-м в Калининграде первые частные такси.

В порядке эксперимента отобрали полсотни добропорядочных хозяев легковушек, которым в свободное от основной работы время разрешили возить пассажиров. Плату за проезд там установили такую же, как и в государственных такси. У многих «частники на колесах» вызывали недоверие и даже возмущение – очень уж это было непривычно, не по-советски. Но многие другие новшество сразу одобрили, голосуя за него рублем.

После развала СССР хаос воцарился и в сфере такси. Практически весь этот рынок стал нелегальным, самих же таксистов чаще называли уже не шефами или командирами, а «бомбилами». Фиксированные расценки ушли в историю, возить стали «как договоришься». Вот и «бомбили» пассажиров кто во что горазд. Хотя те тоже нередко в долгу не оставались. Профессия таксиста стала одной из самых опасных.

Былой беспредел в сфере такси остался в «лихих» 90-х. Тем не менее сказать, что наведен полный порядок, язык не поворачивается. Никуда не делись и откровенные «бомбилы». Стоят, не скрываясь, на хлебных местах. Да еще цены гнут.

Вернется ли былое отношение к такси? В прежние времена оно вызывало особые чувства. Иначе не родилась бы однажды песня «Зеленоглазое такси». Тогда она сразу стала хитом. Сегодня же под нее у многих невольно наворачивается скупая ностальгическая слеза…

Между прочим, песня эта была написана в 1987-м. То есть в то самое время, когда старые добрые такси начали уступать дорогу частникам на колесах.

КСТАТИ

Затянем потуже!

40 лет назад Калининградский таксопарк получил первую партию ГАЗ-24. Эти «Волги», выкрашенные в лимонный цвет, называли «олимпийскими». Ведь в следующем, 1980 году, такие такси должны были обслуживать участников и гостей московской Олимпиады.

Не без гордости отмечалось, что новенькие «Волги» оборудованы ремнями безопасности. В нашей стране их в 1979-м только узаконили, многим было невдомек, о чем речь. Так что СМИ на полном серьезе объясняли, что это такое – автомобильный ремень безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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