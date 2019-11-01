Александр Ярошук: Сделаем все, чтобы с 1 января калининрадцы смогли покупать в аптеках необходимые лекарства

В четверг в Светлогорске Владимир Путин провел заседание Госсовета с участием, где говорили о проблемах здравоохранения. Утром в пятницу депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук вместе с региональным министром здравоохранения Александром Кравченко и секретарем Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» Андреем Кропоткиным провели рейд по медицинским учреждениям и частным аптекам города. Цель инспекции – определить уровень готовности аптек, поликлиник и больниц к вводу системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Дело в том, что с 1 января 2020 года в России вступает в силу закон, обязывающий производителей, оптовых и розничных продавцов отпускать лекарства только с использованием средств индентификации. Что это значит? Каждую коробку с таблетками, каждую упаковку бинта, каждый одноразовый шприц производитель теперь должен маркировать так, чтобы при отпуске покупателю, используя регистратор выбытия (сканер), можно было проследить: где препарат произведен, когда поступил на склад, когда – в аптеку, когда продан или выдан (если речь идет о лекарствах для льготников). По мнению разработчиков закона, одна из целей нововведения – полностью убрать с лекарственного рынка недобросовестных как производителей, так и продавцов.

Поликлиника: готовы!

Погружение в проблему начали с поликлиники № 2 Калининграда, что на улице Университетской.

- Две недели назад в Госдуме обсуждали этот вопрос, - пояснил журналистам Александр Ярошук. - Выяснилось, что в России только 50% производителей лекарств готовы к исполнению требований закона – выпускать лекарства с маркировкой. Было немало обращений от производителей с просьбой отсрочить вступление в силу нового федерального закона. В чем риск? Если все субъекты этого процесса – от производителя до аптеки – не будут готовы к исполнению закона, то 1 января аптеки не смогут работать. Хочу особенно отметить, что министерство здравоохранения Калининградской области провело большую работу, региональная система здравоохранения подготовилась к требованиям нового закона заранее.

Главный врач поликлиники № 2 Калининграда Роман Мамонов подтверждает: вся необходимая организационная работа для исполнения нового закона проведена, в аптеке поликлиники работает регистратор выбытия, персонал обучен.

- С марта этого года в поликлиниках и больницах Калининградской области, где есть аптечные пункты, началась активная фаза подготовки к этим нововведениям, - сказал министр Александр Кравченко. – За счет федеральных средств были закуплены регистраторы в необходимом количестве.

Александр Ярошук, Андрей Кропокин и заведующая одной из калининградских аптек Светлана Лисовая.Фото: Александр Подгорчук

Аптеки: все за свой счет

Гораздо сложнее ситуация в частном аптечном секторе. По словам заведующей одной из калининградских аптек Светланы Лисовой, их сеть включает 10 аптек. Для интеграции системы маркировки в части сети компания уже потратила 500 тысяч рублей. Еще порядка 60 тысяч уйдет на получение лицензии для каждого рабочего места. Будут затраты и на отработку учетной программы, на ее тестирование. Крайне мало в регионе специалистов, способных обеспечить интеграцию системы маркировки.

- Наша сеть не готова с 1 января работать в новых условиях, - подчеркнула Светлана Лисовая. – Кроме серьезных финансовых затрат, закон требует от нас увеличения штата сотрудников, поскольку работа с маркировкой препаратов очень объемная. Сегодня мы можем говорить о том, что пострадает качество обслуживания покупателей.

- Прогнозируете ли подорожание лекарств? – это уже на круглом столе в областной Думе Александр Ярошук поинтересовался у представителей частных аптек.

По мнению специалистов фармацевтической отрасли, производители лекарств, встраиваясь в новую систему, безусловно, поднимут цены, ссылаясь на понесенные затраты.

- Мы ощутимо вкладываемся в закупку оборудования, в обучение персонала, в увеличение штата сотрудников, и при всем этом мы обязаны держать цены, - обратили внимание депутатов и чиновников калининградские аптекари.

Министр здравоохранения Александр Кравченко.Фото: Александр Подгорчук

Итого: сбоя с лекарствами не будет

Андрей Кропоткин отметил, что за последнее время было много обращений именно от владельцев аптек как представителей малого бизнеса, обеспокоенных и требованиями нового закона, и сроками их исполнения.

- Нет уверенности, что все участники перехода на систему мониторинга движения лекарственных препаратов успеют к 1 января подготовиться, – сказал Андрей Кропоткин. – В связи с этим хочу обратиться к Александру Георгиевичу Ярошуку – поддержать инициативу по отсрочке вступления в силу нового закона.

Александр Ярошук поблагодарил всех участников круглого стола за откровенный диалог и пообещал, что в ближайшее время в Госдуме будет рассмотрен этот вопрос.

- Партия «Едина Россия» – партия большинства, - напомнил депутат. - Думаю, мы сделаем все, чтобы калининградцы с 1 января 2020 года смогли спокойно покупать в аптеках необходимые лекарственные препараты.