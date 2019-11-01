Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака

В ночь на пятницу весь мир отмечал жуткий и одновременно веселый Хэллоуин. А какие у вас персональные страхи? Узнаем!

Овен

Как бы странно это ни звучало, но Овны боятся заболеть. В ком в ком, но в них сложно разглядеть ипохондрика. И если что случись, то врачам они доверять никогда не будут. Только пойдешь на прием, так сразу найдут у тебя Лихорадку Западного Нила или еще чего хуже. Ну уж нет. Лучше молчать и бояться. Ведь это никому не помешает?

Телец

Тельцы боятся перемен. В их системе координат существует только одно слово — стабильность. А перемены это хаос. Это, можно сказать, конец света. И им страшно даже перестать покупать любимый, но набивший оскомину чай. Или не заходить после работы в торговый центр. Ну, он ведь по дороге. А сворачивать с проторенной дорожки — это точно не про Тельца.

Близнецы

Близнецов сильно пугает, когда нарушают их личные границы. Даже находясь в кинотеатре, им некомфортно, когда кто-то жует попкорн и задевает их рукой. Это касается и тех, кто просто резко переходит с ними на ты. Им кажется, что, если пустить это на самотек, то можно пропустить момент, когда «тыкающий» залезет к ним в холодильник или начнет пользоваться подаренным парфюмом. А страшнее этого только звонок из банка в субботу утром.

Рак

Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое. И речь не о чем-то катастрофическом. Близкий не звонит полчаса — страх и ужас. Рак срочно начнет обзванивать знакомых. А мало ли что? Это им нужно в первую очередь отчитаться, как вы долетели на отдых. Это они не заснут, если вы загуляли с друзьями, и будьте уверены, что во всех больницах и моргах будут об этом знать. Лучше их не тревожьте.

Лев

Львы больше всего на свете боятся публичного позора. А еще хуже, если они потеряют свой статус. Пятно на платье, попадание в список «худший работник месяца», критика приготовленного ими борща. Это только несколько главных страхов представителей этого знака. И Львы не щадят тех, кто причастен к их падению с Олимпа. Виновникам их позора не позавидуешь.

Дева

Девы боятся абсолютно всего. Это они так развлекаются, нагоняя жути по любому поводу. Даже после просмотра комедии им ночью страшно пойти в туалет. А еще могут испугаться, прочитав новость о плохом состоянии экологии. Придумать себе проблему всегда интересно. Не так ли? Вот так и живут.

Весы

Бедные Весы патологически боятся одиночества. И это при том, что Весы практически единственный знак, которой чувствует себя наедине с самим собой максимально комфортно. Но им просто необходимо порой, чтобы их кто-то взял на ручки, восхитился их тонкой душевной организацией и прекрасным вкусом. А ведь кто-то еще и должен зарабатывать деньги!

Скорпион

Сейчас мы раскроем страшную тайну этого знака. Скорпионы – бессердечные люди, которые способны вдребезги разбивать сердца своих возлюбленных, до ужаса боятся предательства в любви. Нам всем порой кажется, что любить Скорпионы вовсе не способны, но это не так, способны и еще как, только очень-очень страшно любить.

Стрелец

Стрельцы не любят все усложнять, поэтому и страх у них банальный – клаустрофобия. Замкнутые пространства способны заставить чувствовать Стрельцов в ловушке. Что именно будет этой ловушкой, решать Стрельцам. Для некоторых это зависимость от сладкого, например, а на кого-то слова «свадьба» и «дети» действуют так, что это можно сравнить только со стуком забиваемых в крышку гроба гвоздей. По-мо-ги-те!

Козерог

Козероги боятся просить о помощи. Для них это все равно, что расписаться в своей беспомощности, к тому же и бесполезно, потому что все вокруг не знают, как надо, никто не сможет справиться лучше, чем Козероги. Худший кошмар – это ситуация, когда придется просить пресловутый стакан воды в старости, потому что самостоятельно уже его не добыть. Только не это! Пусть лучше сразу вынесут вперед ногами.

Водолей

Водолеи ненавидят находиться в зависимости от обстоятельств или людей. Они, прежде всего, ценят свою свободу, и потерять ее – их самый большой кошмар. Они проснутся в холодном поту, если увидят сон, как их забирают в армию или насильно женят. А поговорка «от сумы и тюрьмы не зарекайся» вообще способна заставить их плевать через левое плечо и судорожно креститься.

Рыбы

Рыбы боятся старости. А вообще-то Рыбы не стареют, узнать, сколько им лет на самом деле, можно, только если заглянуть в их паспорт, а паспорт хранится в яйце, яйцо в утке, утка в зайце — короче, вы поняли. Каждый седой волосок воспринимают как личную трагедию, хотя выглядят они обычно намного моложе своих лет. Полвека было все нормально, за что мне это сейчас?