Когда достроят Северный обход и Приморское кольцо

Трассу от Светлогорска до Балтийска в рамках продления Приморского кольца достроят за 5-7 лет. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

Технически завершить строительство Приморского кольца возможно за 5-7 лет 00:00 00:00

Приморское кольцо

- Под новую дорогу необходимо 250 гектаров земли. Часть принадлежит собственникам, что-то - Министерству обороны, часть муниципальные, неразграниченные земли.. К сожалению, дорогу нельзя между деревьев провести, поэтому существуют параметры (в нашем случае - со скоростными режимами и закруглениями). Очень сложно пройти, чтобы минимально затронуть чьи-то интересы. Но на сегодняшний день уже практически все земельные вопросы урегулированы. Остаются проблемы с инженерными сетями и коммуникациями. Нам предстоит переустроить линии на 110 киловольт. Перенести - это не так просто: надо найти участки, решить вопрос с собственниками, разработать проект. Таких участков у нас порядка четырех, - рассказал Рольбинов, отметив, что всеми переносами сетей будет заниматься подрядчик, который придет на объект.

Сроки окончания работы зависят от финансирования, но по документам уже одобрены все части строительства Приморского кольца, в том числе проект с подъездами к Светлому и Балтийску. Общая длина Приморского кольца составит 180 км, общая стоимость - 35 миллиардов рублей. Со следующего года строительством займется Росавтодор. Интересно, что подрядчик, который занимался первыми этапами Приморского кольца, взял на себя повышенные обязательства, пообещав восемь лет гарантии вместо пяти. При этом качество дороги чиновников устраивает, Рольбинов лично не слышал ни одной жалобы от водителей.

Общая длина Приморского кольца составит 180 км, общая стоимость - 35 миллиардов рублей.Фото: Александр Подгорчук

Северный обход

На второй этап Северного обхода получены заключения Главгосэкспертизы. У правительства есть готовый проект от развязки на ул. Невского до развязки на поселок имени Космодемьянского. Строительство второго этапа начнется в следующем году, финансирование получено.

- Этот объект сложнее, чем Приморское кольцо (близость к городу, огромное количество инженерных сетей). Неудобств не избежать, но мы их минимизируем. Хочется осилить все года за три-четыре, - говорит Рольбинов.

Порядка 30% стоимости строительство Северного обхода — это стоимость переноса инженерных сетей и коммуникаций. По словам Рольбинова, зачастую в проекте не указываются сети, которые существовали до войны. Когда работа начинается, их откапывают и принимают решения на ходу.

Что касается текущих ремонтов на Северном обходе, то соединение с ул. Невского в декабре завершат полностью и откроют движение в обычном режиме (сейчас оно открыто частично). Техническое движение в направлении Гурьевска откроют тоже в декабре. По словам Рольбинова, для водителей это станет сюрпризом.

- Северный обход спроектирован на 20-25 лет движения без пробок, - говорит Рольбинов. - Его шестиполосные участки рассчитаны на пропуск 21-23 тысяч автомобилей в сутки. А что касается временных неудобств, то калининградцы уже привыкли к подобному строительству и видят результаты. Мы видим, что на Окружной уже пробок не стало!

Полный эфир с участием заместителя председателя правительства Калининградской области слушайте ЗДЕСЬ.