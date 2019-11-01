Президенту пожаловались, что в Калининграде родственникам ограничивают доступ в реанимацию

О том, что родственникам ограничивают доступ в отделения реанимации и интенсивной терапии, сообщила руководитель благотворительного надомного хосписа «Дом Фрупполо» Юлия Логунова. Эту информацию она озвучила Владимиру Путину на встрече президента с представителями общественности в Светлогорске.

- В мае месяце этого года вы подписали указ о том, что пребывание родственников в реанимации не ограничено, однако на сегодняшний день поступают звонки и обращения о том, что нарушается, по сути дела, федеральный закон, - сообщила Логунова. - Пребывание сводится к 20–30 минутам, максимум часу, который проводят родители вместе со своими детьми, либо родственники, если мы говорим о взрослом пациенте. Этого, конечно, очень мало. Нужно привлекать родственников к уходу в условиях нехватки персонала. Медицинские учреждения мотивируют свои действия тем, что нет методических рекомендаций, нет правил нахождения в реанимации. Я знаю, что они существуют уже с октября, их немножечко задержали. Однако юристы почему-то считают, что они носят рекомендательный характер.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова подтвердила, что рекомендации действительно разработаны и направлен направлены во все регионы.

- Основная проблема – это отсутствие условий на местах, где можно было бы не нарушая функционала отделения, допускать близких, - объяснила глава федерального минздрава. - В тех учреждениях, которые строились в течение последних 15–20 лет, имеются существенные площади и есть возможность близким там оставаться, они могут оставаться круглосуточно. Но есть районные больницы, где, по сути дела, встраивались реанимационные отделения, и там реально это очень сложно.

По словам Юлии Логуновой, уже после завершения встречи ей также удалось обсудить с Вероникой Скворцовой отсутствие внештатного специалиста по детской паллиативной помощи, который помогал бы общению родителей и врачей. Министр пообещала помочь в решении этого вопроса.