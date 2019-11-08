После 21.00 нельзя: В Калининградской области сократили время продажи алкоголя

Облдума приняла «антиалкогольный» закон об ужесточении требований к продаже спиртного в Калининградской области. решение об этом было принято на заседании регионального парламента в пятницу, 8 ноября. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

С инициативой ужесточить продажу алкоголя в регионе выступила областная прокуратура. Ведомство предложило установить новый временной промежуток, когда можно продавать спиртное – с 11 часов утра до 20 часов вечера.

В сентябре депутаты отказались вносить изменения в региональный закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области». Была создана рабочая группа для доработки законопроекта. Результатом этой работы стало уменьшение времени действия запрета на один час - с 21 часа до 11 часов утра.

Также установлен полный запрет на продажу алкоголя в некоторые праздничные дни. В их числе Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июля), День знаний (1 сентября), День трезвости (11 сентября).

Отметим, что против ужесточения правил продажи спиртного выступило бизнес-сообщество. По мнению предпринимателей, все это приведет к развитию теневого алкогольного рынка в Калининградской области.