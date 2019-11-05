С затонувшего в Балтийском море корабля подняли коньяк, который в 1917 году везли Николаю II

Шведские дайверы подняли 900 бутылок французского коньяка и ликера с судна, затонувшего более 100 лет назад недалеко от Аландских островов на Балтике. Об этом сообщает издание The Local.

Ученые выяснили, что корабль, перевозивший французский коньяк в Россию для императора Николая II, был затоплен в Балтийском море.

На шведском судне 19 мая 1917 года, в разгар Первой мировой войны, везли 50 ящиков коньяка и 15 ящиков ликера из Франции в Петроград через территориальные воды нейтральной Швеции. Однако у Аландских островов судно потопила немецкая подводная лодка. Экипаж корабля был переведен на другое судно и спасся, а вот элитный алкоголь, который посчитали контрабандным, пошел на дно.

Поисковики из команд Ocean X Team и Icelandic iXplorer объединились, чтобы поднять груз со дна моря.

«Мы нашли не только редкий коньяк и ликер, но и часть истории бывшей имперской России», - говорится в заявлении представителей Ocean X Team.

Радостные шведы демонстрируют бутылки с горячительным.Фото: Ocean X Team

Поднять около 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок знаменитого ликера Benedictine на поверхность удалось с помощью специальных подводных роботов.

Поисковики не знают, что будет с бутылками и даже не предполагают, сколько они могут стоить.

Несколько бутылок были отправлены в Швецию и Москву для анализа. Важно понять, сохранился ли алкоголь во время столь длительного пребывания на дне Балтийского моря.