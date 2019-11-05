Монументу «Мать-Россия» в Калининграде - 45 лет!

Столько времени прошло со дня открытия, но многие по-прежнему путаются в названии «главного» памятника региона.

– Где встречаемся?

– Давай у «Родины-матери».

Причем зачастую так говорят даже те калининградцы, кто знает правильное название. А уж с приезжих и вовсе взятки гладки. Тем более на туристических картах города тоже нередко пишут, что в сквере между Ленинским проспектом и улицей Театральной высится «Родина-мать». На всякий случай уточним: «Родина-мать» – на Мамаевом кургане в Волгограде. А у нас – «Мать-Россия». И появилась она в упомянутом сквере в 1974-м.

Хотя вообще началась эта монументальная история на два десятка лет раньше. В 1953-м на площади Победы в Калининграде установили памятник Сталину (копию известной работы народного художника СССР Евгения Вучетича, стоявшую на Волго-Донском канале). Ставили «на века». Однако уже через три года началась борьба с культом личности. И в рамках этой кампании Сталина у нас решили с главной площади убрать. В 1958-м его постамент занял Ленин (теперь эта работа народного художника Грузинской ССР Валентина Топуридзе стоит у Дома искусств). А Сталина перенесли туда, где ныне возвышается «Мать-Россия».

«Рокировку памятников» делали в спешке, чтобы уложиться к 7 ноября – 41-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Из-за этого возникла проблема - где взять постамент для «смещенного» в сквер Сталина? Выручил Светлогорск. Там как раз тоже собрались ставить памятник Ленину, но, узнав о проблеме коллег из областного центра, согласились отдать свой постамент. Правда, заказанный для небольшого курортного города Ильич был в два раза меньше. Соответственно в два раза меньше был и постамент. Так что пришлось еще оперативно изготовить дополнительные гранитные блоки-вставки.

Открытие памятника вызвало у калининградцев огромный интерес.Фото: Архив автора

Когда 1961-м Хрущев объявил об усилении борьбы с культом личности, в Калининграде «политически вредный» памятник Сталину опять демонтировали. На этот раз - навсегда. Его перевезли в трамвайное депо и пустили пять с половиной тонн бронзы на запчасти для трамваев. Только 13 лет спустя на бывший сталинский постамент водрузили «Мать-Россию». Ее автор – Борис Едунов. Для советского Калининграда этот московский мастер, пожалуй, главный скульптор. В 1959-м он создал памятник Калинину, который стоит у Южного вокзала. Потом у нас появились его Карл Маркс, Тельман, знак землякам-космонавтам. Однако № 1 стала «Мать-Россия».

Кстати, почему тогда было решено установить именно такой монумент? Дело шло к 30-летию Великой Победы. И хотелось подчеркнуть, кто мы. Что РСФСР, Россия, как добрая, заботливая мать, помогла встать на ноги своей новой самой западной окраине. И что бывшая «неметчина» отныне навеки – наша.

Торжественное открытие состоялось 5 ноября 1974-го. Толпа, речи, цветы, перерезанная красная ленточка, красиво спадающее покрывало. Как дружно писали местные газеты, «до позднего вечера шли калининградцы к монументу». И еще не один день специально сюда приходили – многим хотелось своими глазами взглянуть на новый памятник.

И, видимо, уже тогда самые наблюдательные заметили один нюанс. Если взглянуть на это творение со стороны Ленпроспекта, то монументальная дама, не теряя всей своей женской привлекательности, вдруг обретает еще и… сугубо мужские признаки. Предполагалось, что получится патриотично. Вышло же еще и эротично. Ошибка автора придала памятнику изюминку, которая снижает пафос, делая монумент еще ближе к народу. Не говоря о том, что «неожиданный ракурс» не помешал этому памятнику стать эмблемой не только Калининграда, но и всей области. А лучший показатель отношения к нему – его состояние. Несмотря на возраст, «Мать-Россия» радует глаз, блестя на солнце.