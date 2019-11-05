2019-11-05T20:36:07+03:00
Происшествия

Калининградец вел переписку в соцсетях от имени убитого им человека

По решению суда, преступник проведет в колонии строгого режима 13 с половиной лет
Игорь ОРЕХОВ
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Задержали убийцу примерно через месяц после преступления. Все это время он пытался замести следы.Задержали убийцу примерно через месяц после преступления. Все это время он пытался замести следы.Фото: Александр Подгорчук
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Славский районный суд приговорил жителя поселка Урожайное к лишению свободы сроком 13 лет и 6 месяцев за убийство знакомого.

Все произошло в ночь на 9 сентября 2017 года неподалеку от дома, где проживал 22-летний сельчанин. Как установлено, он нанес своей жертве несколько ударов твердым тупым предметом по голове. От полученных травм 21-летний житель соседнего поселка скончался на месте. Его останки были обнаружены лишь спустя почти месяц.

Все это время убийца от имени убитого вел переписку в социальных сетях, чтобы замести следы преступления. А когда преступника все же арестовали, наотрез отрицал свою вину.

- Однако следствию удалось собрать достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершенному преступлению, - прокомментировала официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. – В рамках расследования был проделан значительный объем работы: допрошено большое количество свидетелей, проведен ряд криминалистических экспертиз, очные ставки, проверки показаний на месте, следственные эксперименты.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей 25 октября подсудимый был признан , виновным не заслуживающим снисхождения. А сегодня, 5 ноября, на основании этого вердикта суд вынес обвинительный приговор. Назначенное наказание убийце предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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