Среди калининградцев растет число невыездных должников

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- Валериан Валериевич, выросло ли количество исполнительных производств в регионе по сравнению с 2018 годом?

- На исполнении в отделах судебных приставов находилось 779 947 производств, что на 68 766 или на 9,7 процентов больше прошлогоднего. Средняя нагрузка на одного пристава составила 3 132 исполнительных производства. По состоянию на сегодня взыскано уже 4 миллиарда 945 819 000 рублей, почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2018-го.

- Как можно проверить наличие или отсутствие у себя долгов?

- Мы активно используем информационные системы, позволяющие оперативно погасить образовавшуюся задолженность. На официальном сайте регионального Управления ФССП можно узнать информацию о долгах как физических, так и юридических лиц. Для этого нужно на главной странице сайта в разделе «Банк данных исполнительных производств» выбрать раздел «Поиск», затем подраздел «Поиск по физическим лицам» либо «Поиск по юридическим лицам» и заполнить необходимые строки. При наличии сведений о номере исполнительного производства информация может быть получена через соответствующий раздел поиска. Долги можно погасить прямо на сайте или через платежные системы банков. О задолженности также можно узнать и погасить ее, воспользовавшись приложением «ФССП», разработанным для мобильных устройств Android, iPhone и Windows Phone. Его позволяет своевременно заплатить по долгам и тем самым исключить риск наложения ограничений на право выезда за пределы РФ, ограничений на имущество и принятия других мер принудительного исполнения. Нужно заметить, электронный сервис популярен у калининградцев. Ежедневно сайт посещают, в среднем, больше 1300 человек. Как правило, посещаемость возрастает летом и в преддверии новогодних праздников, когда граждане планируют отдохнуть за границей. Всего же в этом году сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления ФССП нашего региона посетило порядка 400 тысяч человек.

Без права на выезд

- Скольким калининградцам пришлось запретить выезд из страны?

- На сегодня это 84 036 должников, а за 2018 год таких было 72 827.

- Какое время требуется на снятие ограничения?

- Если раньше срок мог доходить до 10 дней, то сегодня все происходит более оперативно, благодаря электронному документообороту. Е задолженность погашена полностью, соответствующая информация размещается в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, и уже на следующий день пристав-исполнитель выносит постановление о снятии временного ограничения на выезд. В праздники по этому вопросу можно обращаться круглосуточно по телефону нашей дежурной части: 8 (4012) 69-38-00.

- И какая же категория должников лидирует: по кредитам, алиментам или штрафам?

- Превалируют, конечно, административные штрафы, потом следует неуплата налогов в бюджет, ну а потом все остальные - кредиты, долги по коммунальным платежам и так далее. В особую категорию я бы выделил алиментщиков, это тема болезненная и непростая. Проблема безответственного отношения родителей к детям продолжает оставаться актуальной. С начала года на исполнении находилось 11 424 исполнительных производства, окончено и прекращено было 3 224. Должники добровольно исполнили обязательства по 488 исполнительным производствам. Кроме того, на исполнении находилось 828 розыскных дел, удалось разыскать 337 должников. К административной ответственности в этом году уже привлечено 742 человека, а за уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей - 304.

Мы даже составили своеобразную карту региона. Лидерами среди мужчин стали Калининград, Багратионовский и Гурьевский районы, а среди женщин – опять-таки Калининград, Черняховский и Багратионовсий районы. Алиментщиков условно поделили на две социальные категории. В первой - лишенные родительских прав, безработные, ведущие асоциальный образ жизни. Их дети в основном находятся в детских домах или в приемных семьях. Вторая категория – те, кто помнит о своих детях, но совсем о них не беспокоится. Допустим, затаил обиду после развода или считает, что деньги, перечисленные на ребенка, другой родитель будет тратить на себя. А вообще, взыскание алиментов является одним из приоритетных направлений нашей работы.

- Попадаются ли среди должников известные персоны – депутаты, чиновники, бизнесмены?

- Для нас все равны, независимо от социального статуса. Узнать, являются ли депутаты, чиновники или бизнесмены должниками по исполнительным производствам очень просто. Достаточно посмотреть на нашем сайте раздел «Банк данных исполнительных производств».

- Как скоро данные удаляются из реестра после уплаты долга?

- В течение семи дней после окончания исполнительного производства.

Суды и транспорт

- Расскажите о работе судебных приставов по обеспечению порядка деятельности судов.

- В этом году при досмотре посетителей приставами было выявлено 379 запрещенных к проносу предметов, оказано содействие полиции в розыске 138 лиц по постановлениям судов, органов следствия и дознания, выявлено и пресечено 1047 административных правонарушений, в том числе 316 – непосредственно в зданиях судов. На основании постановлений судов препровождено до пунктов пропуска через государственную границу России и передано сотрудникам Пограничной службы ФСБ 212 иностраннцев.

- В этом году приставами проводились совместные рейды «Транспортный налог». Каковы их результаты?

- Мы совместно с представителями областного правительства, местных администраций, сотрудниками регионального УФНС России и других ведомств, при помощи аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» проводим широкомасштабную операцию «Транспортный налог». В ходе ежедневных рейдов арестовано 738 автотранспортных средств без права пользования на общую сумму 327 миллиона 358 тысяч рублей, задолженность по транспортному налогу составила 97 миллионов 980 тысяч рублей. Общая сумма взысканий по транспортному налогу составила 5 миллионов 910 тысяч рублей, вынесено 193 постановления о снятии ареста с автотранспорта на общую сумму транспортного налога в размере 4 миллиона 880 тысяч рублей исполнительные производства окончены фактическим исполнением, с полным погашением владельцами задолженности.

Кроме того, в ходе профилактики, должниками была погашена задолженность по исполнительным производствам на общую сумму 790 тысяч рублей, на месте через POS-терминалы. Профилактические рейды будут проводится постоянно до конца года.