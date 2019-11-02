В Калининграде для историка моды Александра Васильева отреставрировали картину

Историк моды и житель Зеленоградска Александр Васильев отреставрировал в Калининграде картину французского живописца Чарльза-Рене Дарьё (1879 – 1958). Об этом сообщается на страничке Музея-квартиры «Altes haus» в Инстаграме.

«Произведение искусства находилось в плачевном состоянии. Жаль, что мы не сделали фотографии картины до реставрации! Но волшебные руки Натальи Марковой вернули к жизни это полотно», - говорится в сообщении.

Работа по реставрации шедевра шла два месяца.

Работа по реставрации этой картины шла два месяца.Фото: Instagram.com

Александр Васильев любезно разрешил временно разместить портрет в экспозиции «Altes haus». Через пару месяцев историк моды заберет картину в свою квартиру в Зеленоградск.

Напомним в Зеленоградске у историка есть квартиры в довоенном доме. Само старое здание Александр Васильев постепенно восстанавливает. А квартиры обустраивает и украшает. Нет сомнений, что картина живописца Чарльза-Рене Дарьё займет достойное место в жилище Васильева.

И да, себя Александр уже давно называет местным жителем.

- Я – житель Зеленоградска, - говорит он. - Зеленоградск для меня по значимости – второй город в России после Москвы. Есть места во Франции и Литве, которые я очень люблю. Но в России у меня просто больше нигде нет домов. В Зеленоградск я привез много мебели, живописи, книг.