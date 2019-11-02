2019-11-02T14:16:22+03:00
Звезды

В Калининграде для историка моды Александра Васильева отреставрировали картину

Полотно временно хранится в частном музее «Altes haus»
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Александр Васильев в своей квартире в Зеленоградске.Александр Васильев в своей квартире в Зеленоградске.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Историк моды и житель Зеленоградска Александр Васильев отреставрировал в Калининграде картину французского живописца Чарльза-Рене Дарьё (1879 – 1958). Об этом сообщается на страничке Музея-квартиры «Altes haus» в Инстаграме.

«Произведение искусства находилось в плачевном состоянии. Жаль, что мы не сделали фотографии картины до реставрации! Но волшебные руки Натальи Марковой вернули к жизни это полотно», - говорится в сообщении.

Работа по реставрации шедевра шла два месяца.

Работа по реставрации этой картины шла два месяца. Фото: Instagram.com

Работа по реставрации этой картины шла два месяца.Фото: Instagram.com

Александр Васильев любезно разрешил временно разместить портрет в экспозиции «Altes haus». Через пару месяцев историк моды заберет картину в свою квартиру в Зеленоградск.

Напомним в Зеленоградске у историка есть квартиры в довоенном доме. Само старое здание Александр Васильев постепенно восстанавливает. А квартиры обустраивает и украшает. Нет сомнений, что картина живописца Чарльза-Рене Дарьё займет достойное место в жилище Васильева.

И да, себя Александр уже давно называет местным жителем.

- Я – житель Зеленоградска, - говорит он. - Зеленоградск для меня по значимости – второй город в России после Москвы. Есть места во Франции и Литве, которые я очень люблю. Но в России у меня просто больше нигде нет домов. В Зеленоградск я привез много мебели, живописи, книг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Хотиненко: В молодости жена Ленина была секси!
31 октября в прокат выходит фильм Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность». Это киноверсия телесериала, который был показан по телевидению в 2017 году, сначала под названием «Демон революции», а потом - «Меморандум Парвуса»
«Глеб Жеглов, образ собирательный, но характер и подход к делу списали с Володи Корнеева»: экс-руководитель МУРа Федоссеев
Коллеги прототипа киногероя уверяют: «вор должен сидеть в тюрьме» придумали не сценаристы, а легендарный сыщик, дослужившийся до начальника МУРа
Бернар Вербер: Я столкнулся с необъяснимыми явлениями и, кажется, знаю, что происходит с человеком после смерти
В интервью КП популярный писатель впервые рассказал о собственном опыте выхода за пределы сознания, о Мерилин Монро, о Грете Тунберг и о том, почему лучше не разговаривать с мертвыми [эксклюзив КП]
Новости 24
У жителей Калининграда собирают письма и фотографии родственников-фронтовиков
В Озерске проходит второй этап регионального Фестиваля национальных культур
Калининградец по ночам сливал топливо с припаркованных автомобилей в Балтийске
Житель Светлого напал на прохожего и сломал ему палец
Концерт и выставка: Как в Калининграде отметят День народного единства
Каратисты из Калининграда завоевали шесть медалей всероссийского турнира
В Калининграде наградили лучших социальных предпринимателей
В Калининградской области водителей массово проверят на трезвость
В Калининграде ночью эвакуировали жильцов из горящего дома на улице Клавы Назаровой
Власти Зеленоградска намерены ограничить популяцию городских кошек
Житель Балтийска получил 9,5 года за продажу 1 грамма амфетамина
Калининградка отсудила ущерб за падение стены на ее машину
Врачи в поликлиниках Калининграда получают до 60 тысяч рублей в месяц
Уборку улиц в Калининграде планируют проводить круглосуточно
Рольбинов: Участок Приморского кольца до Янтарного можно построить за три года
Транспортные полицейские задержали 22-летнего калининградца с 7 гр. марихуаны
В обращение выпустили марку, посвященную фронтовику, который жил в Калининграде
В Калининграде операторы «Безопасного города» помогли задержать похитителей дорожного знака
Бывший начальник транспортной милиции подозревается в подготовке убийства