2019-11-05T15:06:38+03:00
Общество

Рейтинг комфортности городов России: Пионерский на первом месте, Калининград - на пятом

Минстрой обнародовал традиционный "табель о рангах" населенных пунктов страны
Кирилл Алексеев
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Пионерский занял первое место в категории городов с населением от 5 до 25 тысяч человек.Пионерский занял первое место в категории городов с населением от 5 до 25 тысяч человек.Фото: Александр Подгорчук
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В Министерстве строительства и ЖКХ РФ составили традиционный рейтинг населенных пунктов России на основе индекса качества городской среды. Индекс сложный, он высчитывается на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды. Как поясняют авторы рейтинга, оценка подразумевает выделение для каждого типа пространства по каждому из критериев одного ключевого индикатора. Среди индикаторов, которые принимаются во внимание, - такие показатели, как количество аварийного жилья на душу населения, разнообразие услуг в жилой зоне, доля городских улиц, оборудованных ливневками, концентрация объектов культурного наследия, обеспеченность зелеными зонами и так далее. Индекс города рассчитывается как сумма баллов по всем 36 индикаторам, оцениваемым по шкале от 0 до 10. Таким образом, максимальная оценка, на которую может рассчитывать город - 360 баллов.

Однако столь высокого показателя не достиг ни один населенный пункт. Ближе всего к заветной цифре подошла Москва, набрав 276 баллов. Это не вызывает удивления, учитывая, какой бюджет в столице и какие деньги там тратятся в последние годы на улучшение городской среды. Можно было бы предположить, что второе место займет Санкт-Петербург, но нет. "Серебро" в общем зачете взял скромный город Реутов из Московской области - 252 балла. Северная столица заняла лишь третье место - 238 баллов.

А как же Калининград? Он оценивался в категории "крупных городов" (с населением от 250 тысяч человек до миллиона) и в этой подгруппе занял почетное пятое место с индексом 214 баллов. Выше Калининграда в нашей категории - Сочи (219 баллов), Грозный (218), Тула (217) и Белгород (215). Что интересно, в категории городов-миллионников на третьем месте расположился Екатеринбург, который не набрал даже 200 баллов.

Турист из Литвы на фоне нового калининградского стадиона. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

Турист из Литвы на фоне нового калининградского стадиона.Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

Что касается Калининградской области, то наивысший показатель (кроме Калининграда) продемонстрировал приморский Пионерский. С индексом 212 баллов он занял первое место в своей весовой категории - городов с населением от 5 до 25 тысяч человек. Основные конкуренты Пионерского на побережье Балтийского моря - Светлогорск и Зеленоградск - немного отстали: 196 и 197 баллов соответственно. Янтарный, к сожалению, вообще не попал в рейтинг. Видимо, авторы исследования по-прежнему считают его поселком городского типа, хотя Янтарный уже несколько лет имеет статус городского округа.

Кроме того, обращают на себя внимание успех Правдинска - 203 балла и третье место в категории городов с населением до 5 тысяч человек, а также довольно низкий рейтинг Гурьевска - всего 163 балла. При этом город-спутник Калининграда получил "неуд" по такому параметру, как обеспеченность населения зелеными зонами. Это выглядит довольно странно, учитывая, что в только в исторической части Гурьевска, бывшего Нойхаузена, находится три крупных парка.

В целом индекс комфортности городской среды в Калининградской области составляет 176 баллов. В региональном разрезе это показатель почти на 15 баллов выше среднего, хотя мы и уступаем ряду регионов, в первую очередь Московской области, где с комфортной городской средой, если верить аналитикам Минстроя, ситуация близка к идеальной.

КОНКРЕТНО

Самые комфортные города Калининградской области

Калининград - 214*

Пионерский - 212

Правдинск - 203

Нестеров - 198

Зеленоградск - 197

Светлогорск - 196

Гвардейск - 196

Советск - 188

Гусев - 186

Светлый, Приморск - по 185.

* - количество баллов в рейтинге комфортности городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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