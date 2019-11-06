«Добьюсь справедливого суда над убийцей моей дочери». Семья погибшей в ДТП в Пионерском 36-летней Натальи Птицыной собирает деньги на адвоката

В четверг жители Пионерского простятся с Натальей Птицыной, трагически погибшей под колесами иномарки в минувшее воскресенье. Сейчас убитая горем семья готовится к похоронам любимой дочери, жены, мамы…

«Комсомолка» поговорила с папой Натальи Анатолием Антоновичем, он не может сдержать рыданий:

- Помощь нам нужна только с адвокатом, самим нанять хорошего защитника нам естественно не хватит средств, адвокаты сейчас дорогие. Я это дело не оставлю, не остановлюсь, добьюсь справедливого суда над убийцей моей доченьки. Люди нам помогают, очень много помогают. Им очень благодарен, даже не знаю, как смогу отблагодарить. Вы уж извините, завтра похороны Наташеньки, надо крутиться, поймите правильно…

В четверг в 11 часов состоится прощание с жертвой лихача у дома в Пионерском, где остались родные Натальи Птицыной, где так все счастливо жили до рокового 3 ноября. В 11.30 пройдет отпевание в местной церкви. Наверное, местный храм не сможет вместить всех, кто придет проститься с молодой, красивой женщиной, прекрасной мамой. Помощь семье оказывают военные, они выделили транспорт для похорон, помогают сотрудники сети торговой «Виктория». Наталья работала директором супермаркета в Балтийске и была на отличном счету. Собиралась вскоре выйти из декрета на работу. Младшего сыночка родители уже устроили в детский сад, малыш уже ходил в садик до обеда, привыкал к новому распорядку жизни.

- Я более 20 лет отдал армии, сослуживцы сразу поддержали нас и коллеги Наташи по работе соболезнуют нашему горю. Как мы жили хорошо, какая была семья! Как будем дальше?! Сейчас младший внук с папой в больнице, миленький мой, как тебя покалечили. Надеемся на Бога, на врачей, чтобы мальчик, наш родненький, поправился, - говорит Анатолий Антонович. - Старшего внука, ему 11 лет, вожу в школу. Жена моя держится из последних сил, у меня давление, валит с ног, очень тяжело. Как пережить беду? Только и свет в окошке – внуки. Их на ноги поднимать надо…

Напомним, трагедия произошла 3 ноября в 14:29 на въезде в Пионерский. Автомобиль сбил 36-летнюю женщину и ее двухлетнего сына на обочине дороги, ребенок находился в коляске. Удар был настолько страшен, что маму и ребенка перебросило через отбойник. Наталья погибла от полученных травм мгновенно, малыш чудом выжил, сейчас он находится в тяжелом состоянии в областной детской больнице. Виновник ДТП с места преступления скрылся. Был объявлен в розыск. Брошенный автомобиль Mazda с повреждениями от аварии обнаружили по горячим в гараже в поселке Муромское. У машины были разбиты передний бампер с правой стороны, одна фара и боковое зеркало. Следственно-оперативная группа изъяла иномарку, спустя сутки был задержан сотрудниками полиции виновник трагедии. Водитель машины, гражданин Кулик, ранее был лишен прав за грубые нарушения ПДД, тем не менее продолжал смертельные гонки без правил. Теперь он под арестом.

Как стало известно, женщина с малышом шла на дачу, где у семьи есть хозяйство: куры и собака. Надо было покормить животное и птиц, что делали супруги Кушнерчук каждый день, вместе или по очереди. В этот день на дачу поехали на машине, вместе с друзьями. Обратно Наталья возвращалась с подругой по широкой обочине. Здесь натоптанная народная тропа, за день проходят сотни людей, так как другого пешего пути попасть со своих дач в город просто нет.

Адвокат подозреваемого Игорь Шпенков сообщил порталу «Клопс.ру» свою версию произошедшего, которая тут же подверглась полной обструкции и общественному осуждению. По словам защитника, мужчина сам явился с повинной в полицию, признал вину и сообщил полицейским некоторые детали аварии, которые помнил.

- Подробностей по ситуации пока пояснить не могу, тем более - делать какие-то выводы. Ничего не готов комментировать, так как необходимо разбираться в обстоятельствах. Однако, родным парня я сразу сообщил, что те должны принять все меры для компенсации морального и материального вреда семье погибшей женщины. И еще момент, который я хотел бы отметить: любое ДТП, каким бы диким оно не казалось, - это стечение обстоятельств. Автомобиль - это источник повышенной опасности, поэтому любой участник дорожного движения в любой момент может оказаться как жертвой аварии, так и виновником. Да, последствия тяжёлые, никто не снимает с себя ответственности, но я бы поостерёгся обвинять человека до того, как это сделал суд, — заявил Шпенков.

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