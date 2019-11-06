«За головной болью женщина прячет желание отдохнуть»

На вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответила врач-невролог, онкопсихолог и психолог-психосоматик Светлана Никитина, которая год назад переехала в Калининград из Красноярска.

Можно без таблеток

- Светлана, что это вообще такое - психосоматика?

- На мой взгляд, это способ мышления, способ взаимодействия человека с миром. При любом заболевании всегда будут и физические факторы, и психо-эмоциональные. Поэтому врач и психолог должны лечить пациента вместе.

- С каким проблемами к вам обращаются пациенты?

- Обращаются с разными заболеваниями. Лечим не только медикаментозно, но и работаем с психикой. Раз заболевание - это способ мышления и способ решать проблемы, то стратегию нужно менять. Без этого успеха не добиться.

- К вам приходят как к неврологу с болью в спине, и может так случиться, что таблетки не понадобятся. Верно?

- Зависит от интенсивности боли. Часто нужна помощь психолога, но не все пациенты готовы к такой необычной работе - над собой. Кто готов – да, в результате анализа причин боли можно обойтись и без медикаментов.

- Лечение в таком случае по времени более длительно? И не только по времени. Все стоит денег…

- Все индивидуально. В моей практике был такой случай. Молодой человек с суицидальными настроениями обращался за помощью к разным психотерапевтам. Длительное время он принимал антидепрессанты. Я с ним познакомилась, когда он уже детально разрабатывал добровольный уход из жизни. Вы не поверите, хватило одной консультации, чтобы он прекратил прием лекарств и начал спокойно жить. Он не мог спать из-за кошмарного сна: ему снилась бабушка, которая его ругала. На консультации он выяснил причину ее недовольства. Он перестал пить таблетки, поменял работу, устроил личную жизнь. Оказалось, что бабушка в его жизни была единственным человеком, кто много делал для него и всегда желал только добра.

- Вы – противник антидепрессантов?

- Почему же… Если у пациента нет сил работать над собой, тогда пусть принимает таблетки. Не все хотят меняться, говорят врачу – дайте мне таблетку.

Мигрень как протест?

- Когда можно обратиться за помощью к психологу-психосоматику?

- При любом заболевании. Я знаю специалистов, которые работают и с привычными травмами. Я, например, помогаю онкобольным. Это специфика, нужно разбираться во многих вопросах и постоянно развиваться. Врачу нужен в пару психосоматик, а психологу – врач.

- Почему часто говорят, что человек придумал себе болезнь?

- Потому что это как раз способ мышления, способ решения проблемы. Например, у меня была пациентка с мигренью. Выяснилось, что головная боль – это возможность отдохнуть. Неужели нет другого более заботливого способа отдохнуть, чем заболеть?!

- Говорят, в любом возрасте нужно решать математические, логические задачи. Это способствует тому, что человек начнет легче справляться с проблемами…

- Способ, о которым вы говорите, хорош для активизации работы головного мозга, для укрепления памяти. А вот для развития эмоций человека требуется иной подход. И тут необходимо понимать устройство мозга, знать и разбираться в психологии.

- Получается, силой мысли можно победить боль, избавиться от симптомов? А с чего начать работу над собой?

- Начать с релаксации. Научиться слушать собственное тело. Вот, к примеру, онкопациент. Разговариваешь с ним, и он признается, что тела не чувствует. У онкопациентов тело – это как средство передвижения, как механизм для доставки из пункта «А» в пункт «Б» - машина.

Официально не признают

- Вы когда начали заниматься вопросами психосоматики?

- Еще будучи студенткой. Мой научный руководитель предложил мне провести исследование о влиянии семьи на здоровье, мы исследовали студентов нашего университета. И меня это сильно увлекло. Уже 14 лет я работаю в этом направлении.

- Как психолог-психосоматик вы повышаете свою квалификацию на основе зарубежного опыта?

- Да. В российской медицине психосоматика официально не признана. Я говорю именно о медицине, не о психологии и огромном количестве псевдоспециалистов, наводнивших Интернет и ничего не понимающих в лечении человека. Была ситуация, когда лечили психологи без врача и упустили патологию щитовидной железы, например. По моим ощущениям, мы все равно придем к комплексному лечению. Поэтому я изучаю зарубежный опыт. В моем арсенале порядка двух десятков методик, которые применяю в работе с пациентами.

- Сколько за одну консультацию берут психологи-психосоматики в Калининграде?

- От полутора тысяч. Далее цена зависит от уровня образования и подготовки.

- В Интернете часто можно увидеть психосоматические расшифровки. Например: если женщина боится принимать решения – значит, есть риск бесплодия, если человек долго живет в состоянии отчаяния - непременно заработает гастрит, человек с коммуникативными проблемами все время будет наблюдаться у лора. Как вы относитесь к подобным выводам?

- К подобным «классификациям» отношусь отрицательно. Не может быть единых решений для всех. Нельзя сшить костюм и для женщины, и для мужчины, и для ребенка по одному лекалу.

Об обидах

- Есть такое мнение, что онкология – это глубоко застрявшая в человеке обида. Ваш опыт работы с онкопациентами подтверждает этот тезис?

- Про всех так сказать не могу. Единицы онкопациентов соглашаются поработать с психологом. У нас пока нет такой культуры – обращаться за помощью к психологам, психотерапевтам.

Моя первая онкопациентка запомнилась мне именно тем, что скрывала свою болезнь от родителей. На момент знакомства она была уже лежачей больной. За ней ухаживали дети, ее дочь и сын учились в вузах. За два месяца работы удалось значительно улучшить ее состояние. Но, когда мы коснулись причины утаивания от родителей своей болезни, женщина сказала, что в основе молчания – обида и наотрез отказалась с этим работать.

- Родственники онкобольных обращаются к вам за помощью?

- Да. Те, кто хочет узнать о болезни, о том, как себя вести с больным. Чаще всего рядом с больным один человек из семьи, на котором держится все: быт, врачи, контроль за лечением. Зато вокруг этого человека – рой советчиков. Что делать? Всех советчиков – в соучастники. Не желают участвовать в выздоровлении близкого – не тратьте время на выслушивание советов. Берегите себя.

- Вы согласны с тем, что тяжелобольным нельзя говорить: «Все будет хорошо»?

- Согласна. У здорового и больного разное восприятие этих слов. В жизни вообще нет гарантий.

- Как печально мы завершаем разговор…

- Прогноз врачей – это своего рода гарантии. Но гарантий нет. Значит, всегда можно улучшить свой результат, независимо от прогноза и мнения окружающих.