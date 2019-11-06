Эксперты высказались о скандальном повышении тарифа: «Деньги на капремонт выделять нужно, но только не из кошелька граждан!»
Правительство Калининградской области приняло решение увеличить плату за капремонт. Если областная дума поддержит это решение во втором чтении (а она, скорее всего, поддержит - в ветвях власти у нас царит завидное единодушие), то в 2020 году тариф увеличится на один рубль и составит 6 рублей 90 копеек за квадратный метр. Эксперты рассказали "Комсомолке", по каким категориям граждан новые расценки «ударят» больнее всего и почему не решат проблему капитального ремонта многоквартирных домов без целевой программы.
Сергей Шерстюк, директор некоммерческого регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ:
- К повышению платы за капремонт отношусь негативно по нескольким причинам. Во-первых, сами муниципалитеты не соблюдают закон. Даже когда у них есть судебные решения о том, что они должны направить определенные суммы на капремонт тех домов, которые не привели в порядок на момент приватизации, муниципалитеты эти решения не исполняют. У Калининграда таких долгов около миллиарда рублей, и у других муниципалитетов, думаю, суммы приличные. В итоге денег нет, и люди вынуждены ремонтировать дома за свой счет. Во-вторых, раньше два года подряд на программу капитального ремонта домов выделялось по миллиарду рублей. С населения собирали еще около миллиарда и этих денег хватало на реализацию программы. Но потом финансирование сократилось до 280 миллионов рублей в год. И, в третьих, у нас в области нет необходимого количества строительных организаций, специализирующихся на капремонте домов. Строители хватают объекты, но не могут выполнить работу в срок. Страдает и качество - больше всего претензий по ремонту крыш и фасадов. Поэтому людям выгоднее продать старую квартиру и купить новую, чтобы три года не платить за капремонт, чем пускать свои деньги на ветер.
Новый тариф не спасет ситуацию. Тем более, что он будет расти. Люди обеднели и для многих это неподъемная сумма, особенно для пенсионеров. Федеральные эксперты считают, и я с ними согласен, что капитальный ремонт нужно делать с привлечением федеральных средств. В нашей области много домов еще довоенной постройки. Нужно срочно принимать федеральную целевую программу капремонта и не уходить от главного. У то у нас приняли ФЦП по ремонту дворовых территорий и носятся с детскими площадками, дворами и их благоустройством. А нужно решать вопрос с капремонтом домов.
Валентина Зосименко, исполнительный директор Калининградского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «Ассоциация Балтийский жилищный союз»:
- Повышать тарифы будут - цены растут на все. Но брать деньги на капремонт нужно не из кошелька граждан, а за счет дополнительных средств от использования общего имущества дома. Очень часто оно находится в аренде или собственности у третьих лиц, а ведь это источник дохода! Собственники могут участвовать в управлении общим имуществом дома с выгодой для себя. Если в доме имеются свободные подвалы и они были отчуждены незаконно, то собственники вправе их вернуть. После этого они должны решить на общем собрании, кому отдать в пользование общее имущество дома на более выгодной основе. Вырученные средства пойдут на капремонт дома. Мы пытаемся не один год донести до граждан и власти информацию о том, где взять дополнительные средства на содержание общего имущества, но к нашему мнению не прислушиваются, не публикуют его. И такого тормоза, как в Калининграде, в этом вопросе нет нигде! А чего ожидать? У муниципалитета Калининграда в собственности много общего имущества, которое он не спешит отдавать в добровольном порядке, хотя такая практика широко распространена по всей России. Там не граждане судятся с муниципалитетом, а муниципалитет подает в суд, чтобы тот признал его право собственности ошибочным. У нас же муниципалитет сдает общее имущество дома в аренду и получает выгоду, а собственники платят за его содержание и ремонт, но ничего от этого не имеют. От арендной платы выходят неплохие деньги. И я считаю, что если помещение нежилое и используется под коммерцию, то с его собственников нужно брать более высокую плату за капремонт, чем с населения.
Елена Урбан, президент Калининградской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей»:
- Когда решение принято, то тут ничего уже не сделаешь - придется платить. Но плохо, что в таких важных вопросах не учитываются интересы малоимущих граждан, многодетных семей. Да, семьи получают субсидии, если они признаны малоимущими и их доход не превышает прожиточного минимума. Однако у нас много многодетных семей, которые получают белую зарплату и справки о доходах им выдаются без вычета подоходного налога, а это 13 процентов от общей суммы. В итоге официальный доход оказывается на 1-10 рублей больше, чем требуется для признания семьи малоимущей. В субсидии отказывают, и у семьи нет ни льгот, ни скидок. Ничего! Казалось бы, рубль — это не много, но в большой семье каждая копейка на счету. У многодетных квартиры больше, чем у одиноких людей, а плата за капремонт рассчитывается с квадратного метра жилья. Когда многодетным семьям сделали 50-процентную скидку на оплату за вывоз мусора, то это сразу стало ощутимо для их бюджета. Почему не рассмотреть такую же возможность и по капремонту? Нужно подходить в любом повышении тарифов дифференцировано, с учетом реальных доходов и условий жизни граждан. У нас есть социально незащищенные слои населения — пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Повышение коммунальных платежей они ощущают острее всего, поскольку на оплату услуг ЖКХ уходит большая часть их семейного бюджета. С января 2020 года должен заработать новый «Социальный кодекс Калининградской области», где социально незащищенным гражданам обещают меры государственной поддержки. Много от него ждем, но посмотрим, как он будет работать.
ИСТОЧНИК KP.RU