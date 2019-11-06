Легенды и мифы янтарного края: товарищ Сухов с дюны Эфа

«Белое солнце пустыни». Удивительная картина, которая не просто «всем нравится». Есть в ней что-то особенное. Недаром же ее обязательно смотрят перед стартом космонавты. А ведь этой ленты, ныне включенной в золотой фонд кино, могло вообще не быть.

Когда отснятый материал осенью 1969 года показали киношному начальству, был вынесен вердикт: на полку! Увиденное и в целом не понравилось (мол, глумление над нашей советской историей), и лично товарищ Сухов не показался. Дескать, разве это герой революции? Недоразумение какое-то, издевательство над самым святым!

Так что и «Белое солнце пустыни», и его режиссера Владимира Мотыля ждала незавидная участь. Но тут вмешался его величество Случай.

В начале ноября 1969-го этот фильм у себя дома посмотрел Брежнев. Существовала тогда такая традиция – в частном порядке показывать первым лицам государства свежие, еще не выходившие в прокат картины. Леонид Ильич, не ведавший о том, какое же «плохое» это кино, пришел от «Белого солнца пустыни» в восторг. Естественно, после высочайшего одобрения «главного зрителя страны» ленту пришлось выпустить на экраны.

Противники все же подгадили – выпустили фильм «вторым сортом», по второй категории. То есть крутили его далеко не везде и скромно, без «лишнего шума». Только народ все равно валом валил на «советский вестерн». Так что по итогам проката 1970 года он занял второе место (50 миллионов зрителей). Хотя, судя по всему, мог занять и первое.

Ну а нам, калининградцам, «Белое солнце пустыни» настолько понравилось, что мы стали считать его «своим». В смысле, что эту картину у нас снимали. На Куршской косе…

Однажды к очередному юбилею ленты мне поручили написать об этих съемках. Рассказов людей, называвших себя очевидцами, быстро набралась целая куча. Особенно говорлива была одна дама – «старейший экскурсовод области», как мне ее представили.

– В октябре 1968-го я с группой туристов приехала на косу, – уверенно рассказывала она. – А там, возле Дюны планеристов, как раз переснимали эпизод с закопанным Саидом. Игравший его Спартак Мишулин мерз в осеннем песке. Потому ему время от времени подносили водочки «для сугрева»…

На выставке в библиотеке среди фильмов, снимавшихся в Калининградской области, и "Белое солнце пустыни".Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Завершая сбор материала, я решил все-таки поговорить и с режиссером. Захотелось, чтобы тот пролил скупую мужскую слезу. Мол, да, было дело…

Позвонил ему домой, в Москву. Я знал, что Мотыль не охотник до интервью, тем более по телефону. Однако, услышав вопрос, Владимир Яковлевич неожиданно разговорился. Правда, говорил совсем не то, что я от него ожидал услышать.

– Слушайте, я бы и рад вам чего-нибудь такого рассказать, но… я же не снимал у вас «Белое солнце пустыни»! На Куршской косе мы делали «Женю, Женечку и “катюшу”». Думаю, люди их просто путают… Говорите, уже экскурсии водят к тому месту, где мы закапывали в песок Саида? Господи, что за бред!..

Кстати, позже на эту тему я пообщался с Анатолием Кузнецовым (товарищ Сухов) и его супругой Александрой Ляпидевской, которая на тех съемках была вторым режиссером.

– Услышав об этом мифе впервые, я решил, что это какой-то глупый розыгрыш, – сказал Кузнецов. А Ляпидевская добавила:

– Ехать ради этого фильма в Прибалтику – такое и в голову никому не приходило. Очень уж у вас погода непостоянная. А для этой картины, по понятным причинам, требовалось солнце, много солнца.

В общем, миф давно развенчан. Тем не менее со временем легенда о съемках кино, словно хорошее вино, лишь крепчает, обрастая новыми подробностями. По-прежнему порой даже экскурсоводы рассказывают о «Белом солнце Куршской косы». Как и ранее, то тут, то там читаешь об этом. Только теперь говорят и пишут, что Саида закапывали на дюне Эфа…

А на днях захожу в областную библиотеку, смотрю – выставка, посвященная кино. Среди прочего на самом видном месте – стилизованная пленка с кадрами знаменитых фильмов, которые у нас снимали. «Двадцать дней без войны», «Женя, Женечка и “катюша”», «Дорогой мой человек», «Трое в лодке, не считая собаки», «Судьба человека». И, конечно же, «Белое солнце пустыни». Ну а как без него?

К слову, рядом с выставкой находится библиотечный центр регионоведения (экс-отдел краеведения). Там, разумеется, в курсе про наш региональный кино-феномен. И все-таки даже в таком месте миф сумел проложить себе дорогу.

Вот уж воистину – великая сила искусства…