Людмила Осипова: «В судах все очень непредсказуемо, но я верю в справедливость»

В среду, 6 ноября, Центральный районный суд Калининграда вернулся к рассмотрению дела экс-директора лицея №49 Людмилы Осиповой. Точнее сказать – слушания начались с самого начала.

- Суд переходит к установлению личности обвиняемой, - судья Алексей Полняков обратился к Людмиле Осиповой. – Назовите дату и место рождения, место регистрации, место проживания. Вы работаете?

- Уже год не работаю, - эти слова Осиповой даются, конечно, непросто. Она много раз говорила журналистам, что уходить с работы не собиралась, что официально ее никто не уведомлял о том, что пора бы и честь знать.

- Русским языком владеете? Помощь переводчика требуется? – судья задает эти вопросы, потому что так положено. Применительно к Осиповой это видится немного абсурдным.

- Прекрасно владею русским языком, потому что я учитель русского языка и литературы, - с улыбкой поясняет Людмила Осипова.

Время, проведенное в суде, даром для обвиняемой не прошли. Осипова уверенно держится. Но есть одно «но», о котором снова заявляет адвокат Дмитрий Новиков.

- Людмила Григорьевна плохо слышит, это на фоне хронического заболевания, - обращает внимание судьи защитник. - Огромная просьба ко всем участникам процесса – говорите громче.

Суд эту просьбу берет во внимание, а также поясняет, что если есть документы, подтверждающие наличие хронических заболеваний, инвалидности, их также можно приобщить к делу.

Также Дмитрий Новиков попросил суд заранее уведомлять сторону защиты о тех потерпевших и свидетелях (в общей сложности их порядка 150 человек), которые вызываются в суд.

- Для того, чтобы и мы могли готовиться к опросу, - пояснил адвокат.

Судья принимает и эту просьбу, заверяет, что она вполне может быть удовлетворена после того, как стороны утвердят порядок изучения доказательств.

Дальше – прокурор Анна Ефремова зачитывает обвинительное заключение. Слово в слово. Как это уже было 29 июля. Когда дело рассматривалось также в Центральном районном суде Калининграда судьей Натальей Большаковой (смена судьи произошла в связи с переездом Большаковой в другой российский регион – Ред.).

Итак, напомним. Бывший директор лицея № 49 Людмила Осипова обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств);

- ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, директор принимала взносы за охрану школы от родителей, установив определенную периодичность и фиксированную сумму; ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). А также - ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и это обвинение относятся к другому эпизоду. Якобы лицей сдавал в аренду футбольное поле, при этом само поле собственностью лицея не являлось.

По версии следствия, в общей сложности Осипова присвоила и растратила свыше 7 миллионов рублей.

- Вам обвинительное заключение понятно? – уточняет судья у Осиповой.

- Я вину не признаю, - отвечает бывший директор.

Адвокат берет слово. И снова говорит, что заключение построено так, что неясно, от каких конкретно обвинений защищаться.

- В заключении говорится, например, что Осипова организовала сбор средств, - поясняет позицию Дмитрий Новиков. – Но понятие «организовала» очень широкое. Что конкретно сделала Осипова, чтобы, как утверждает обвинение, заставить родителей сдавать деньги – об этом не говорится. Мы считаем, что такое заключение препятствует осуществлению защиты обвиняемой. Просим вернуть дело прокурору.

Суд ходатайство принимает. И объявляет перерыв до понедельника, 11 ноября. На ходатайство должна ответить сторона обвинения.

У сторон снова появилось время подумать.

- Меня так часто спрашивают – что я жду от суда? – после заседании призналась Людмила Осипова. – В судах сегодня все очень непредсказуемо. А я… Просто верю в справедливость. Мой сын меня спросил на днях: «Мам, признайся уже наконец – где деньги?»…