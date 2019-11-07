"Там все дешево!" Литовские туристы повалили в Калининград, а про Клайпеду все забыли

Бесплатные электронные визы в Калининградскую область продолжают пользоваться особой популярностью среди жителей соседней Литвы. Поток туристов не прекращается, даже несмотря на завершившийся сезон, а из соседней с Калининградской областью Клайпеды экскурсантов в российский эксклав свозят в буквальном смысле автобусами. И не одна туристическая фирма. Об этом пишет клайпедская газета «Vakar ekspresas».

«У первых путешественников Калининград оставил очень хорошие впечатления. Многие были удивлены и радовались хорошим дорогам, реставрацией памятников архитектуры, заботой за окружающим пространством. Для литовцев там все дешево. Особенно еда. А больше всего нравится янтарный карьер и концерты органной музыки в Кафедральном соборе. Концерты проходят по выходным в определенные часы. Если хочешь туда попасть, надо постоять в очереди у касс. Но это того стоит», - рассказала газете представитель клайпедской компании «Ingrida tours», которая организует двухдневные поездки литовцев в Калининград на выходные.

Увеличение потока из Литвы почувствовали на себе калининградские музеи и культурные объекты, пишет газета. Об этом «Vakar ekspresas» рассказала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. А вот директор Морского музея в Клайпеде Ольга Жалене, наоборот, констатирует, что из Калининграда в Литву почти не приезжают:

«Еще каких-то 8 лет назад граждане соседней страны составляли 8-10 процентов от всех посетителей Морского музея. По экономическим, политическим или другим причинам, но сегодня гостей из Калининграда у нас совсем мало».

«1:0 – Калининград литовцев манит больше, чем Клайпеда россиян», - делает вывод газета, вынося это утверждение в свой заголовок. Сейчас в рамках совместного российско-европейского проекта между Морским музеем в Клайпеде и Калининградским зоопарком с музеем «Фридландские ворота» подписан договор, и в Литве надеются, что поток калининградцев туда получится увеличить совместными усилиями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как сообщило министерство обороны Литвы, в стране стартовали военные учения НАТО «Железный волк». В маневрах участвуют представители 11 стран-членов Североатлантического альянса. Главной целью заявлена отработка взаимодействия сил военного блока.

Местом проведения учений выбран полигон в районе города Пабраде, где будут тренироваться около 4 тысяч военнослужащих, в том числе из Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, и США.

Основная фаза учений продлится до 18 ноября, после чего личный состав и техника должны будут вернуться в места постоянной дислокации.