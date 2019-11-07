О подпольных казино, "черных янтарщиках" и "красной зоне": Игорь Илларионов ответил на вопросы "Комсомолки"

Для кого нет Фортуны

- Наконец-то, Игорь Валентинович, мы с вами встретились! Для начала расскажите, какие первоочередные задачи вам пришлось решать после вступления в нынешнюю должность?

- Когда я сюда прибыл, реформированию подлежало управление целиком и каждая служба в отдельности. Все подразделения областного УМВД прошли через оргштатные мероприятия – мы избавлялись от тех сотрудников, которые скомпрометировали себя в этическом плане или в профессиональном отношении.

Начали с ГИБДД, введя «Фортуну» - антикоррупционный механизм при получении регистрационных номеров транспортных средств. Чтобы исключить соблазн как для сотрудников полиции, так и для простых граждан. Одновременно начали борьбу с нелегальными пассажирскими перевозками. Особое беспокойство при этом вызывала регистрация транспорта с измененными техническими параметрами, когда, например, в салон автобуса ставились дополнительные кресла. Могу сказать, что на данный момент эта проблема решена практически полностью. Тем не менее, мы до сих пор регулярно проводим профилактические рейды, при необходимости привлекая к ответственности водителей.

Пришлось также противостоять незаконной иммиграции в наш регион. До недавнего времени в Северо-западном федеральном округе и в Центральной России бытовало мнение о Калининградской области как о некой «прачечной» для мигрантов-нелегалов. Благодаря различным коррупционным схемам, иностранцы в обход закона получали право пребывания на территории Российской федерации. Цифры говорят сами за себя. До 2017 года региональная квота на выдачу разрешений на временное проживание была определена в размере 4 тысяч человек, что было сопоставимо с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью! Плюс к этому были ходатайства о выделении дополнительно еще 2 тысяч «мест». Пришлось провести оргшаттные мероприятия в Управлении по вопросам миграции – назначить руководителя со значительным опытом работы из другого региона. Были упразднены некоторые структурные подразделения УВМ. А также удалось избавиться от коммерческих фирм-прилипал, которые занимались оказанием сопутствующих услуг при выдаче разрешений. Также мы решили с правительством об уменьшении квот РВП на 2018 и 2019 годы до 1,5 тысячи человек. На следующий год запланирована квота в 1300 человек – это вполне достаточно для Калининградской области, даже с некоторым запасом.

О том, что «наше все»

- Три направления, которые можно назвать характерными для Калининградской области – это производители «левого» алкоголя, табака и «черные» старатели янтаря.

- Что касается незаконных добытчиков янтаря, то благодаря совместным действиям с прокуратурой, правительством региона и облдумой, которая вышла с законодательной инициативой об ужесточении административной ответственности за данный вид правонарушений до 500 тысяч рублей, были приняты весьма действенные меры по противодействию его незаконной добыче. На суше ее удалось пресечь практически полностью.

- Но пока продолжают гибнуть т. н. янтарные дайверы, например, в печально знаменитой Филинской бухте.

- В дополнение к профилактическим рейдам, которые проводились на воде, начиная с 30 августа, по берегу были расставлены патрули, задачей которых является не дать выйти в море «янтарщикам». Мы пошли на такие меры, хотя это не входит в прямые обязанности полиции, потому что осознаем всю важность этой проблемы. И никаких «сотен лодок и тысяч янтарных старателей» вы сегодня на Балтике не увидите. Могу сказать, что нам поступает информации о том, что люди, которые занимались незаконной добычей янтаря в море, сейчас продают свое оборудование и плавсредства. Потому что этот бизнес стал нерентабельным, что ни говори, средний размер штрафа в 200-250 тысяч рублей и конфискация оборудования – это чувствительно! Да и запрет на выезд за пределы области, если наложенный штраф не оплачивается, в нашем регионе оказывается чрезвычайно эффективным.

Генерал-майор полиции Игорь Илларионов.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Это вам не игра

- Кстати, могу упомянуть и о четвертой характерной для нашего региона проблеме. До недавнего времени здесь функционировала глубоко законспирированная сеть подпольных игровых клубов и казино. И только кропотливая работа наших оперативников и следователей СКР позволила в декабре прошлого года возбудить уголовное дело в отношении организованного преступного сообщества - это криминальная структура, более высокого порядка, чем организованная преступная группа, каких в сообщество может входить несколько. К установленной законом ответственности привлекаются семеро участников, среди которых и лидер этого ОПС. В этом месяце материалы будут направлены для рассмотрения в суде. В Калининградской области последние 10 лет не было ничего подобного, хотя подпольная «игорка» все это время процветала. Об эффективности наших действий на данном направлении свидетельствует хотя бы тот факт, что доходы казино в официальной игорной зоне «Янтарь» увеличились втрое. А значит, настолько же возрастут их налоговые отчисления в бюджет. К слову, то же самое касается производителей несертифицированного спиртного и сигарет, которые также десятилетиями пребывали в тени.

- Вы имеете в виду заметно участившиеся в последнее время случаи изъятия алкогольной и табачной продукции?

- В том числе и той, которую гнали за рубеж посредством приграничной торговли. Необходимо было понять, где находятся эти производства. Поэтому были поставлены определенные задачи, и буквально месяц назад удалось, наконец, реализовать материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности. В результате возбуждено еще одно уголовное дело об организации преступного сообщества – только на сей раз по производству и реализации несертифицированного алкоголя. Только в момент реализации его было изъято больше 100 тонн. А производили спиртное до определенного момента на линиях завода, имеющего необходимую лицензию. Днем там работали, что называется, «вбелую», а по ночам гнали «неучтенку». Причем под разными брендами – спектр был широкий, но неизменно используя низкокачественные суррогаты. Травили людей! Наклеивали (незаконно, конечно) и акцизные марки. Возбуждались даже уголовные дела, связанные с неуплатой налогов. Однако толком в ситуацию никто предпочитал не вникать. Почему? Об этом можно лишь догадываться. Но теперь канал изготовления и поставок мы вместе с прокуратурой пресекли, и в дальнейшем будем удерживать ситуацию под контролем.

Следы ведут в «большую Россию»

- Производство сигарет полиция также намерена контролировать?

- В ближайшие дни планируется возбуждение уголовного дела по результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления угрозыска. Речь о незаконном производстве и реализации табачной продукции – и тоже в составе ОПГ. Схема примерно такая же, что и в случае с алкоголем: неучтенное производство на легальных линиях, в том числе и продукции без акцизных марок.

- Говорят, цены местного «черного рынка» на наркотики также заметно выросли. Вы и по этой отрасли преступного мира нанесли мощный удар?

- Еще до своего назначения в Калининград я анализировал ситуацию по незаконному обороту наркотиков в регионе. Проблемы в деятельности областного УМВД на этом направлении были, но во многом связанные с упразднением предыдущего ведомства – ФСКН и передачей его функций полиции. Становление Управления по контролю за оборотом наркотиков тяжеловато проходило, но сегодня оно работает вполне эффективно. Только в этом году в суд уже направлено четыре уголовных дела по сбыту наркотиков в составе четырех ОПГ (в общей сложности 14 участников) и еще столько же находятся в производстве. Наркоторговцы активно внедряют в свой преступный бизнес новые технологии. Сейчас почти у каждого гражданина есть мобильный телефон с выходом в интернет. Это открыло преступникам новые возможности. Раньше потребителю надо было искать через знакомых дилера, ехать покупать наркотики, передавая из рук в руки деньги. Сейчас в даркнете и телеграмм-каналах покупатели оставляют заявку, расплачиваются электронными деньгами и получают координаты закладки. Этот способ очень опасен, так как открывает дорогу к наркозависимости и молодым людям, которые больше всего интересуются интернетом. Разрушить связь между продавцами и покупателями - наиважнейшая задача правоохранительных органов. Со всей ответственностью могу заявить, что мы добились успехов в борьбе с теневым сектором интернета, где распространяются наркотики. Как бы ни стремились наркотороговцы сохранить анонимность, они оставляют следы, по которым на них рано или поздно выходят наши сотрудники. Благодаря принятым мерам, сейчас в Калининградской области разрушена связь между интернет-магазинами и рядовыми потребителями. Желающие приобрести запрещенные вещества не могут найти продавцов, действующих в регионе, а если и находят, то становятся жертвами мошенников, которые берут деньги, но не оставляют закладок.

Зона по-прежнему «красная»

- Все ли задачи, поставленные в момент прихода на нынешнюю должность, вам удалось решить?

- К сожалению, пока не все. Например, очень беспокоит незаконная порубка леса. В конце прошлого года сотрудниками Управления угрозыска была изобличена преступная группа, участники которой занимались незаконной порубкой и реализацией древесины, в том числе, за рубеж. Уголовное дело находится в Следственном комитете и, насколько мне известно, расследование близится к завершению, подозреваемым вменяют нанесение государству ущерба на сумму 25 миллионов рублей. Но это лишь верхушка айсберга, поэтому в этом направлении мы активно работаем, и я уверен, что последуют и более существенные результаты.

- Вы заметили, что эсклавность региона усугубляет некоторые его проблемы. Но с другой стороны, она же кое в чем и помогает. Калининградская область в преступном мире по-прежнему считается «красной зоной», где нет ни воров в законе, ни смотрящих, ни других крупных «воровских авторитетов»?

- Однозначно. Согласно поступающей оперативной информации, в криминальных кругах говорят, что отсюда все посъезжали, поскольку ловить нечего. Я ведь не зря упоминал о наших успехах в борьбе с нелегальной добычей янтаря и незаконными производствами. Если где-то присутствуют подобные явления, то непременно имеются и те из уголовной среды, кто это контролирует и получает доход. И эффективное противодействие этому выбивает экономическую базу из-под организованной преступности. Именно поэтому мы обращаем внимание на такую сферу, как легализация преступных доходов. В этом году удалось выявить ОПГ, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью – думаю, что мы сможем доказать «обналичку» более миллиарда рублей. И по нашим данным, две другие т.н. присутствовавшие здесь «обнальные площадки», узнав о провале коллег, были вынуждены свернуть деятельность и выйти за пределы Калининградской области. Оказаться за решеткой никому не хочется.

СКАЗАНО!

Начальник УМВД России по Калининградской области Игорь ИЛЛАРИОНОВ:

- Несомненным успехом стало то, что удалось обеспечить должный правопорядок и безопасность во время проведения в Калининграде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Хотя, учитывая эксклавное положение региона, с проведением столь масштабного мероприятия были определенные сложности. Однако все правоохранительные структуры, включая УФСБ, Погрануправление и облпрокуратура сработали четко – что было отмечено руководством нашей страны.

ЦИФРЫ

За 9 месяцев 2019 года 41 человек привлечен к уголовной ответственности за совершение тяжких экономических преступлений, 37 – за тяжкие преступления коррупционной направленности, 169 - за тяжкие наркопреступления, 205 - за различного рода мошенничества. Раскрываемость этих преступлений выросла на 92% (с 224 до 430) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.