2019-11-07T19:11:33+03:00
Общество

«Ты что, сволочь, делаешь?» Почему зампредседателя управляющей компании в поселке Ласкино прыгнул на жильца Геннадия

Оказалось, что жилищная организация не продлила тариф на воду в январе прошлого года. С этого момента жители за нее не платят [видео]
Иван МАРКОВ
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Момент прыжка Владимира Разеренова на жильца Геннадия.Момент прыжка Владимира Разеренова на жильца Геннадия.Фото: СОЦСЕТИ
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"Кунг-фу-панда" из управляющей компании

Калининградские соцсети буквально взорвало видео из поселка Ласкино. Плотный мужчина в полосатом свитере разбегается и резво прыгает с кулаками на другого мужчину в черном, в руках у которого с ключ для перекрытия подачи воды. Завязывается короткая борьба, в которой сложно определить победителя и побежденного. Слышны только возгласы женщины, снимающей происходящее на телефон: «Ты что, сволочь, делаешь?!» и «Не трогай моего мужа, скотина, я тебя засужу!». После этого ролика прыгуна в свитере моментально прозвали "кунг-фу-пандой" и начали изготавливать фотожабы.

Оказалось, что схватка произошла во дворе жилого комплекса «Ласкино», расположенном в нескольких километрах от Калининграда, и ее причиной стало отключение воды управляющей компанией «ЖК Град». Главными действующими лицами стали заместитель директора УК Владимир Разаренов (в полосатом свитере) и жилец дома Геннадий. Сам же конфликт имеет давнюю историю, которая началась со строительства второй очереди жилого комплекса.

Во дворе жилого комплекса "Ласкино".

Во дворе жилого комплекса "Ласкино".

За все платим дважды

Уже в 2015 году у компании ООО «Таэль», строившей ЖК «Ласкино», внезапно закончились деньги. К концу того же года 29 кредиторов потребовали через суд признать его банкротом. Потянулись тяжбы с обманутыми дольщиками.

Те же, кто заселились в свои квартиры, продолжали взаимодействовать с управляющей компанией «ЖК Град» (она, кстати, зарегистрирована в 2014 году по тому же юридическому адресу, что и «Таэль» - в доме №14 на улице Балтийской в Калининграде). Все это время компания пыталась собрать с жильцов плату за то, что, по договору, должно быть уже оплачено при покупке квартир.

- Из квартир ЖК «Ласкино» люди просто бегут, - рассказала «Комсомолке» Юлия, жительница одного из домов, построенных ООО «Таэль». – Проблем там масса. Нас за все пытаются заставить заплатить дважды. Например, за почтовые ящики, за благоустройство территории (урны, лавочки, скамеечки). Несмотря на то, что столбы освещения стоят, и освещение недавно все-таки провели, нам говорят, что мы обязаны за это заплатить.

Юлия сказала также, что жалобы на управляющую компанию направлялись и в администрацию Гурьевского городского округа. Правда, там жителям посоветовали довольствоваться тем, что они уже имеют, так как «ни одна управляющая компания не возьмет жилой комплекс с такой массой проблем».

Объявление на одной из дверей: сообщается, что холодная вода будет отключаться ежедневно.

Объявление на одной из дверей: сообщается, что холодная вода будет отключаться ежедневно.

Нет тарифа – нет денег

Жительница Ирина, купившая квартиру еще в первой очереди, рассказала, что в домах есть серьезные проблемы с водоснабжением. Суть проблемы в том, что управляющая компания «ЖК Град» с 1 января 2018 года не продлила тариф на воду. В итоге ни один из домов за воду сегодня не платит.

- Разаренов хотел добиться, чтобы мы платили не по тарифу, а за квадратный метр, мы не согласились, - говорит Ирина. – При этом, вода не проходит очистку, пахнет железом, очень жесткая. Иногда в нее, похоже, добавляется хлор, потому что появляется резкий запах.

- По факту у нас из-под крана сегодня идет техническая вода, за которую мы не платим, - добавляет Юлия. - Мы, конечно, вынуждены ей пользоваться, потому что других вариантов у нас нет.

Тем не менее, воду Разаренов 5 ноября решил перекрыть не одиннадцати домам, а только четырем. Случилось это из-за того, что жители этих четырех домов не проголосовали за продление полномочий «ЖК Град» (руководителем компании является дочь Владимира Разаренова Олеся Разаренова) и инициировали смену управляющей компании.

- Неделю назад на четырех наших домах появились объявления, в которых сообщалось что «в связи с финансовыми трудностями с 10 до 18 часов вода поставляться не будет», - продолжает Юлия. А 5 ноября, когда Разаренов вместе со своими сотрудниками перекрыл вентиль к нашим домам, ситуацию спас Геннадий, один из жителей. Он вернул воду в дома. После этого и произошла драка.

С тротуарами в Ласкино тоже проблемы.

С тротуарами в Ласкино тоже проблемы.

По словам жильцов, воду им больше не перекрывали, так как заместителя руководителя УК акция прямого действия впечатлила. Также жители успели написать на «ЖК Град» жалобы губернатору, в минстрой и в министерство регионального контроля и надзора.

- У нас 10 ноября собрание по выбору другой управляющей компании, - добавляет Ирина. - Возможно, будут провокации.

К слову, взять комментарий у управляющей компании у нас не получилось, так как телефон Олеси Разареновой, указанный как контакт «ЖК Град» не отвечал. А компания, реализующая квартиры ЖК «Ласкино», от комментариев и вовсе отказалась, сославшись на то, что разборки из-за воды не входят в ее компетенцию.

Представитель УК набросился с кулаками на жильца под Калининградом.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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