«Ты что, сволочь, делаешь?» Почему зампредседателя управляющей компании в поселке Ласкино прыгнул на жильца Геннадия

"Кунг-фу-панда" из управляющей компании

Калининградские соцсети буквально взорвало видео из поселка Ласкино. Плотный мужчина в полосатом свитере разбегается и резво прыгает с кулаками на другого мужчину в черном, в руках у которого с ключ для перекрытия подачи воды. Завязывается короткая борьба, в которой сложно определить победителя и побежденного. Слышны только возгласы женщины, снимающей происходящее на телефон: «Ты что, сволочь, делаешь?!» и «Не трогай моего мужа, скотина, я тебя засужу!». После этого ролика прыгуна в свитере моментально прозвали "кунг-фу-пандой" и начали изготавливать фотожабы.

Оказалось, что схватка произошла во дворе жилого комплекса «Ласкино», расположенном в нескольких километрах от Калининграда, и ее причиной стало отключение воды управляющей компанией «ЖК Град». Главными действующими лицами стали заместитель директора УК Владимир Разаренов (в полосатом свитере) и жилец дома Геннадий. Сам же конфликт имеет давнюю историю, которая началась со строительства второй очереди жилого комплекса.

Во дворе жилого комплекса "Ласкино".

За все платим дважды

Уже в 2015 году у компании ООО «Таэль», строившей ЖК «Ласкино», внезапно закончились деньги. К концу того же года 29 кредиторов потребовали через суд признать его банкротом. Потянулись тяжбы с обманутыми дольщиками.

Те же, кто заселились в свои квартиры, продолжали взаимодействовать с управляющей компанией «ЖК Град» (она, кстати, зарегистрирована в 2014 году по тому же юридическому адресу, что и «Таэль» - в доме №14 на улице Балтийской в Калининграде). Все это время компания пыталась собрать с жильцов плату за то, что, по договору, должно быть уже оплачено при покупке квартир.

- Из квартир ЖК «Ласкино» люди просто бегут, - рассказала «Комсомолке» Юлия, жительница одного из домов, построенных ООО «Таэль». – Проблем там масса. Нас за все пытаются заставить заплатить дважды. Например, за почтовые ящики, за благоустройство территории (урны, лавочки, скамеечки). Несмотря на то, что столбы освещения стоят, и освещение недавно все-таки провели, нам говорят, что мы обязаны за это заплатить.

Юлия сказала также, что жалобы на управляющую компанию направлялись и в администрацию Гурьевского городского округа. Правда, там жителям посоветовали довольствоваться тем, что они уже имеют, так как «ни одна управляющая компания не возьмет жилой комплекс с такой массой проблем».

Объявление на одной из дверей: сообщается, что холодная вода будет отключаться ежедневно.

Нет тарифа – нет денег

Жительница Ирина, купившая квартиру еще в первой очереди, рассказала, что в домах есть серьезные проблемы с водоснабжением. Суть проблемы в том, что управляющая компания «ЖК Град» с 1 января 2018 года не продлила тариф на воду. В итоге ни один из домов за воду сегодня не платит.

- Разаренов хотел добиться, чтобы мы платили не по тарифу, а за квадратный метр, мы не согласились, - говорит Ирина. – При этом, вода не проходит очистку, пахнет железом, очень жесткая. Иногда в нее, похоже, добавляется хлор, потому что появляется резкий запах.

- По факту у нас из-под крана сегодня идет техническая вода, за которую мы не платим, - добавляет Юлия. - Мы, конечно, вынуждены ей пользоваться, потому что других вариантов у нас нет.

Тем не менее, воду Разаренов 5 ноября решил перекрыть не одиннадцати домам, а только четырем. Случилось это из-за того, что жители этих четырех домов не проголосовали за продление полномочий «ЖК Град» (руководителем компании является дочь Владимира Разаренова Олеся Разаренова) и инициировали смену управляющей компании.

- Неделю назад на четырех наших домах появились объявления, в которых сообщалось что «в связи с финансовыми трудностями с 10 до 18 часов вода поставляться не будет», - продолжает Юлия. А 5 ноября, когда Разаренов вместе со своими сотрудниками перекрыл вентиль к нашим домам, ситуацию спас Геннадий, один из жителей. Он вернул воду в дома. После этого и произошла драка.

С тротуарами в Ласкино тоже проблемы.

По словам жильцов, воду им больше не перекрывали, так как заместителя руководителя УК акция прямого действия впечатлила. Также жители успели написать на «ЖК Град» жалобы губернатору, в минстрой и в министерство регионального контроля и надзора.

- У нас 10 ноября собрание по выбору другой управляющей компании, - добавляет Ирина. - Возможно, будут провокации.

К слову, взять комментарий у управляющей компании у нас не получилось, так как телефон Олеси Разареновой, указанный как контакт «ЖК Град» не отвечал. А компания, реализующая квартиры ЖК «Ласкино», от комментариев и вовсе отказалась, сославшись на то, что разборки из-за воды не входят в ее компетенцию.