"Смола за 22 тысячи?" Юлия Высоцкая разочаровалась в калининградском янтаре

Выпуск программы «Мне это нравится!» называется «Ура, гастроли! Играем Бергмана в Риге, Таллине и Калининграде!». О Калининграде – несколько эпизодов: пресс-конференция перед спектаклем «Сцены из супружеской жизни» с участием Александра Домогарова, спектакль на сцене Калининградского драмтеатра, гримерка, номер в отеле.

А первая сцена про Калининград – то, как Юлия Высоцкая приценивалась и присматривалась к калининградскому янтарю.

В Рыбной деревне Юлия Высоцкая заглядывает в несколько янтарных лавок, и, судя по ее реакции, разочарованию нет предела.

- Смола за 22 тысячи? Какая же это смола? – это Юлия Высоцкая возмущается стоимостью изделий из янтаря, выходя из одного магазина.

- Что со вкусом? – этот вопрос у актрисы возникает перед витриной с фигурками животных из янтаря в другом магазине.

Коллега по программе пытается убедить ведущую, что о вкусах не спорят.

- Спорят! – утверждает актриса.

В номере отеля, где Юлию Высоцкую готовят к пресс-конференции, главная героиня не участвует в обсуждении красоты и качества янтаря. Погружена в смартфон.

Калининград Юлия Высоцкая называет «приятным городом». И рассыпается в комплиментах создателям фестиваля искусств «Балтийские сезоны», особенно подчеркивая образовательную, просветительскую функции фестиваля.

Есть предположение, что часть съемок о Калининграде Юлия Высоцкая приберегла для других выпусков своей программы. Калининградские фанаты актрисы бдят!