2019-11-08T15:46:09+03:00
Общество

Нужны ли Калининграду гастарбайтеры: в мэрии поставили вопрос ребром

Тему трудовых мигрантов обсудили также на радио "Комсомольская правда"
Светлана БАРОН
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Только каждый десятый калининградец из опрошенных мэрией считает, что трудовые мигранты в городе полезны.Только каждый десятый калининградец из опрошенных мэрией считает, что трудовые мигранты в городе полезны.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Недавно на сайте мэрии Калининграда у горожан спросили: как вы считаете, трудовая миграция приносит пользу или вред социально-экономическому развитию страны? Ответы могут удивить тех, кто привык считать Калининград гостеприимным многонациональным городом. «Скорее вред, чем пользу» - так считают 37% ответивших, 26% высказались за чистый вред. Только каждый десятый считает, что трудовые мигранты в городе полезны, 22% полагают, что «скорее полезны, чем вредны», и 6% затруднились ответить.

Спросите мигранта, который подметает двор: нравится ему это? – Конечно, нет.

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Тему трудовой миграции решили поднять и в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда». Опрос прохожих на улице показал, что горожане в принципе не против легальных гастарбайтеров, но уверены, что те работают за меньшие деньги и в целом работы для местных остается меньше.

Председатель комиссии по экономическому развитию и предпринимательству Общественной палаты Марат Мусин не согласен: говорит, что для Калининградской области наоборот характерен дефицит кадров.

- С точки зрения экономики трудовая миграция - это объективная необходимость для Калининградской области. С демографией у нас не очень. Строительные компании говорят о нехватке рабочих и инженерных специальностей, архитекторов приглашают из других регионов, управленцев хороших не хватает (хоть все вузы и выпускают юристов и менеджеров). Айтишников не хватает! Во время уборки урожая не хватает рабочих рук! Особенно остро эта проблема стоит на востоке области. Сейчас объявлена программа развития востока, и одна из проблем — это нехватка рабочих кадров, - говорит Мусин.

Виноваты ли местные в том, что кадров не хватает? Выступающий против повальной трудовой миграции калининградский блогер Денис Титов считает, что всему виной система управления.

- У нас с 2010 года идет оптимизация здравоохранения. Она привела к тому, что врачи стали массово увольняться. В Нижнем Тагиле уволились шесть хирургов! Какой выход нашло правительство? Давайте упростим устройство на работу в РФ для врачей из Средней Азии. Не будем платить русским врачам, а будем приглашать специалистов оттуда. Как думаете: те, кто принимает такие решения, они будут ходить в наши клиники? Нет, они будут ездить лечиться за границу, - возмущается Титов. - Сюда десятками миллионов завозят на наши рабочие места людей иной культуры, иного менталитета, религии совершенно другой. Напрасно думать, что наша культура сможет это переварить.

Так ли сложно «переварить» другую культуру? Представительница грузинской диаспоры Тамар Гулашвили утверждает, что в ее студии грузинского танца представлены все национальности: и азербайджанцы, и дагестанцы, и русские (и только два грузина).

- Когда я говорю, что из Грузии, то это вызывает только оживление и интерес, - утверждает Тамар.

Глава мебельной фирмы “Максик” Макс Ибрагимов называет себя первым гастарабайтером Калининграда: он приехал сюда из Узбекистана 40 лет назад. Ибрагимов считает, что опросы нужно формировать иначе: из-за мигрантов ли у нас ухудшается экономика и демография или по другой причине?

- Они (мигранты) не от хорошей жизни сюда приезжают. Во время войны, в трудный момент из России в Узбекистан переселились полтора миллиона человек, из них 200 тысяч были дети-сироты. Местные жители помогали, отдавали последнее. Теперь сюда приезжают их правнуки... в поисках лучшей жизни. Спросите любого мигранта, который подметает двор, моет машины: ему это нравится? Он скажет: нет, конечно. Но я сюда приехал, чтобы прокормить свою семью, - говорит Ибрагимов. - Я в двадцать первом веке живу, для меня национальный вопрос вообще не существует, понимаете? Когда говорят, что надо любить Родину, я отвечаю, что надо любить людей.

- Калининградская область - вообще регион мигрантов, - напоминает Марат Мусин. - Его формировали выходцы из Белоруссии, Украины, других регионов России. Не стоит об этом забывать.

Полный эфир о том, вред или пользу приносит трудовая миграция, а также воспоминания о Хрустальной ночи слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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