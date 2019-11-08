«Это я его убил, можете со мной делать, что хотите»: убийца целый месяц вел переписку в соцсетях от имени своей жертвы

300 тысяч за смерть

К своим 22 годам Данил Порошенко (все фамилии изменены – Ред.) имеет за плечами двух малолетних детей (с которыми, впрочем, не проживает и вообще ими не интересуется) и две… нет, теперь уже три судимости.

Причем первое уголовное дело в свое время прогремело на всю Калининградскую область. Летом 2015 года пропала без вести 15-летняя воспитанница детского дома в Багратионовске. Лолита уехала из райцентра рейсовым автобусом в Калининград и больше ее живой не видели. И только в сентябре присыпанные листьями и землей останки школьницы обнаружили на помойке филиала военно-морской академии. Следствие вышло на курсанта ВУНЦ ВМФ Порошенко, к которому на свидание, как выяснилось, и приехала Лолита. И хотя ранее парень поддерживал с ней достаточно тесные отношения, на сей раз видеть был, судя по всему, не рад. Произошла ссора, по ходу которой (согласно официальной версии) курсант с такой силой толкнул подругу, что та упала, ударилась затылком о бетонный бордюр и скончалась на месте.

В материалах уголовного дела имеется копия рапорта курсанта ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде Порошенко Д.В. от 25.09.2015 года. Согласно этому документу, явку с повинной в причинении смерти Лолите Б. Порошенко написал под давлением следствия и уверен, что останки девушки были подброшены на территорию учебного заведения, где он производил уборку.

В итоге Калининградский гарнизонный военный суд признал Порошенко виновным… в причинении смерти по неосторожности и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Да и этих денег осужденному платить не пришлось, поскольку исполнение наказания гуманно отсрочили до августа 2020 года. «Если дело красиво построить, то можно и без срока обойтись», - откровенничал потом в социальных сетях Порошенко под ником «Данил Честный». Но с мечтой стать офицером, все-таки, пришлось расстаться.

Вернувшись в родной Славский район, экс-курсант обосновался в поселке Урожайное – точнее на располагавшемся рядом хуторе, где снимал половину дома. Хотя официально парень нигде не работал, деньги у него, судя по всему, водились. Никуда не исчезло и очевидное пристрастие к нимфеткам: вскоре Данил, что называется, запал на несовершеннолетнюю жительницу соседнего поселка. То обстоятельство, что девушка встречалась со своим односельчанином Дмитрием Шаховым, ничуть не смущало.

- Нравится мне Алина, надо бы у Димки ее отжать, - признавался Порошенко своему знакомому Олегу Григорьеву.

Исчезнувший в ночи

С тех пор Данил стал часто приглашать влюбленную пару к себе на хутор. Так было и вечером 8 сентября 2017 года. Сначала все вместе пили кофе и смотрели телевизор. Ближе к полуночи Алине вдруг как-то сразу захотелось спать. Подобного с ней раньше не случалось, и впоследствии девушка предполагала, что ей в кофе хозяин жилища мог что-то подсыпать, когда она с Димой выходила на улицу, а Порошенко оставался за столом один. Как бы то ни было, гостья легла на кровать и уснула. Проснулась примерно через час и услышала на улице голоса парней – они чему-то смеялись. Алина вновь заснула.

Второе пробуждение глубокой ночью и в полной темноте оказалось более интересным. Во-первых, девушка обнаружила, что полностью обнажена. Во-вторых, на ней кто-то лежал – Алина было подумала, что это Шахов, но пальцы ощутили ткань рубашки, а на Диме, как точно помнила его подруга, в это вечер была футболка. И Алина поняла, что сверху Порошенко. Вскоре он встал и отправился на кухню.

- А где Димка? – поинтересовалась девушка.

- Да черт его знает, ушел куда-то и никак до него не дозвонюсь, - ответил Данил.

Тогда Алина попыталась сама позвонить возлюбленному, но его телефон оказался выключен. И тут она увидела, что Димина куртка по-прежнему лежит в кресле, где он ее оставил, когда пришли в гости. От волнения Алина заплакала: она не ожидала, что Дима оставит ее одну в чужом доме.

Порошенко подсел к ней и рассказал, что когда они стояли на улице, Дмитрию в социальной сети его приятель Александр Ялайтис написал, что видел Алину с другим парнем.

- Вот после этого Дима психанул и свалил куда-то, - закончил Данил свой рассказ.

Алина еще больше удивилась, поскольку своему парню она не изменяла. Дождавшись утра, она попросила Порошенко проводить ее обратно в Большаково. Придя домой, сразу зашла в интернет и отправила Шахову письмо, спрашивая, что произошло минувшей ночью. Ответ пришел быстро – и в таких выражениях, которые Дима в общении с ней никогда себе не позволял. Сразу после этого девушка обнаружила, что друг заблокировал ее аккаунт на своей странице в соцсетях. Ни на один ее телефонный звонок Шахов так и не ответил. Зато написал сестре Алины, сообщив, что уехал в Черняховск, где у него есть другая девушка. И указал номер телефона, по которому Алине «все объяснят». Алина тотчас позвонила – трубку поднял Порошенко.

- Да, Димон приходил за своей курткой, - поведал он. – Собирался в Черник – там у него какая-то баба и ребенок от нее имеется. Он мне даже ее фото показывал. Сдается, что он уже давно тебе изменяет.

Шокированная Алина потребовала подтверждения. Порошенко предложил встретиться на следующий день, пообещав привести свидетеля. Им оказался тот самый Олег Григорьев, который подтвердил, что видел Диму в Советске с другой девушкой. Утешая Алину, Порошенко заявил, что Шахов-де давно «подсел на иглу», и предложил девушке встречаться с ним. Обиженная до глубины души Алина согласилась.

Трагические события разворачивались сентябрьской ночью 2017 года на этом хуторе в Славском районе.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Брата опознал по волосам

Тем временем Дмитрия хватились родные. Тем более, что до этого он никогда не уходил надолго, и даже если где-то ночевал, непременно звонил и предупреждал, что с ним все в порядке. Родной брат Димы – Михаил настоял, чтобы родители поставили в известность полицию, и сам занялся поисками, для начала разместив в интернете фотографию брата с просьбой откликнуться тех, кто знает его местонахождение или просто где-то видел Дмитрия. А когда узнал, что Димина девушка теперь гуляет с Порошенко, отправился к тому на хутор.

- Ничего не знаю, - развел руками Данил. - Спроси лучше у Григорьева, он Димку, вроде как, видел в Советске.

Не поверив «свидетелю», Миша с друзьями 1 октября вновь пришли в Урожайное. На стук в дверь никто не открывал. Тогда Миша решил обойти дом, и, завернув за угол, увидел, как в открытое окно вылез Порошенко и рванул в лес.

- Ты чего это драпаешь? – поинтересовался он, догнав Данила на опушке.

- Ах, это ты! – облегченно выдохнул тот. – Я уж было подумал, что где-то накосячил, и ко мне приехали разбираться.

Разговор прервался с появлением Порошенко-старшего, который по телефонному звонку примчался на помощь сыну.

Тогда Михаил с друзьями решили осмотреть прилегающую территорию. Из трубы дома вдруг повалил густой черный дым, будто кто-то жег пластик. Но даже запах гари не смог заглушить другой запах, который поисковая группа почувствовала, едва успела углубиться в поле.

- Брат, - только и смог произнести Миша, увидев одежду и светлые волосы.

Прибывшие полицейские, услышав о дыме из трубы, отправились в квартиру Порошенко. И там в печке обнаружили фрагменты сгоревшего мобильного телефона. Позже установили, что это был тот самый «Lenovo A319», который Диме подарила весьма благоволившая ему мать Алины.

«Я не хочу в тюрьму!»

Допрошенный следователем Порошенко повторил свой рассказ о ночном сообщении в соцсети, после которого Шахов якобы и сорвался в сторону Большаково, напоследок бросив, что теперь Данил может делать с Алиной, что хочет. Потом приходил еще пару раз, чтобы забрать одежду и попросить денег, которых у Порошенко не оказалось. Говорил Дима и о своей девушке из Черняховска.

Данил также сообщил, что ему звонила Алина, которая рассказала, что Диму видели в Советске с другой, и что он подсел на иглу. После чего предложила ему «гулять вместе». А еще ему известно, что Дима со своим приятелем Александром Ялайтисом разбили чужой автомобиль и оказались должны его владельцу по 25 тысяч рублей каждый. Каким образом труп Шахова оказался у его дома, не знает. Как не может объяснить и происхождение обгоревших обломков мобильника в печи – возможно, ранее выбросил туда свой старый, уже нерабочий телефон.

Олег Григорьев, который якобы видел Шахова после исчезновения, в полиции сначала это подтвердил. Но потом вдруг признался, что последний раз встречался с Димой в начале сентября. И Дима тогда сказал:

- Если со мной что-то случится, будь всегда за Альку.

Добавив, что намерен пойти к Порошенко - «поговорить». Потом Олег узнал, что Дима пропал без вести после того как вместе с Алиной побывал на хуторе. А уже в конце сентября Порошенко попросил его сказать, будто Олег видел Диму в Советске с какой-то девушкой. Мол, хочет встречаться с Алиной, а для этого нужно, чтобы она забыла о Шахове. Олег согласился, потому что слышал, будто Порошенко по натуре агрессивен, любит выпить и покурить «травку», и его следует всерьез опасаться.

После того как нашли труп Шахова, Данил вновь попросил подтвердить – но теперь уже полицейским, что Олег якобы видел Диму в Советске. «Я не хочу в тюрьму!» - завершил тот разговор Порошенко.

- Я тоже не хочу, - заверил Григорьев, сознавшись в том, что первоначально дал ложные пояснения. – А Порошенко этот постоянно что-то придумывает. То его преследуют, то в него стреляют…

Но были за Данилом и вполне реальные «подвиги»: в январе 2017-го на пару с несовершеннолетней (!) сообщницей он тиснул у кого-то из земляков бидоны, алюминиевые бочки, телевизор, спер даже дрова! И 23 апреля 2018 года от щедрот Полесского райсуда схлопотал второй срок сразу по двум уголовным статьям – «Кража» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Получил 3 года и 4 месяца лишения свободы… условно, с испытательным сроком 3 года.

В печке полицейские обнаружили фрагменты сгоревшего мобильного телефона Дмитрия.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

«Вам новое сообщение»

С момента исчезновения Дмитрия Шахова и вплоть до момента обнаружения его останков, кто-то под его именем постоянно выходил в интернет и активно общался в социальных сетях интернета.

Получила такое послание и одна из воспитанниц Багратионовского интерната, подруга погибшей Лолиты. Эта девушка была знакома с Порошенко еще с 2016 года. Зная о судьбе Лолиты, она сначала не хотела общаться с ее фактическим убийцей. Но Данил с его хорошо подвешенным языком убедил нимфетку, что был вынужден оговорить себя. Дескать, в СИЗО его избивали и угрожали, если не даст нужные показания, убить его бывшую девушку и их малолетнего сына. И уговорил!

Впоследствии пара проживала в гражданском браке, но со временем, отношение Порошенко к «жене» изменилось: он стал кричать на нее, оскорблял, неоднократно избивал, угрожал ее матери тем, что сожжет дом, и наплевать, если при этом сгорят малолетние сестры юной «супруги». Летом 2017 года после очередного избиения, она убежала к матери, после чего Порошенко неоднократно звонил ей, продолжая запугивать.

С Дмитрием Шаховым девушку в свое время познакомил ее буйный сожитель. Но когда 10 сентября 2017 года ей стали поступать сообщения с Диминой страницы в соцсети, это стало для нее большой неожиданностью, поскольку ранее они никогда не переписывались. А когда собеседник вдруг обозвал ее шлюхой и обвинил ее в изменах, девушка поняла, что с ней общается не всегда вежливый Шахов, а, скорее, бывший «муженек», для которого такой стиль был характерен.

Когда же она из интернета узнала, что Дмитрий пропал без вести, почему-то сразу подумала, что его убил Порошенко, который теперь заметает следы. Хотя догадки к делу не пришьешь, нужны улики и свидетели.

«Телефон подкинули, тело подложили»

Важные для следствия показания дала соседка Порошенко, которая со своим гражданским мужем проживает во второй половине дома. Она рассказала, что вечером 8 сентября из-за стены сначала доносился смех, а потом раздалась нецензурная брань. «Сука, я тебе докажу!» - кричал Порошенко. Потом парни ссорились уже во дворе, но минут через 15 все стихло. А еще немного времени спустя в дверь постучали. На пороге стоял Данил, у которого на лице виднелись две небольшие ссадины, а по щеке была размазана кровь. Он попросил закурить, для чего соседке пришлось разбудить сожителя. Взяв сигарету трясущимися пальцами, Порошенко ушел. Наутро соседка попеняла ему за шум, на что Данил ответил, что это Шахов ссорился со своей девушкой.

После этого, 5 февраля 2018 года Порошенко был задержан как подозреваемый, а спустя два дня официально арестован. На допросах он продолжал твердить, что Шахова не убивал, соседка все врет, а найденный в печке телефон ему могли подкинуть те, кто обнаружил труп Дмитрия. Дескать, вернувшись накануне домой, он обнаружил, что вещи разбросаны – видимо, кто-то проник в квартиру через подвал. Но в полицию по этому поводу он обращаться не стал. Кстати, труп тоже вполне могли подложить к его дому кое-какие знакомые Шахова. Кто именно - сказать не может, ибо опасается за собственную жизнь и жизнь своих родственников.

Но потом Данил все-таки согласился назвать тех, кто, по его мнению, мог убить Шахова. Одним из них оказался сельчанин, у которого когда-то пропала (скорее всего, была украдена Дмитрием) корова. Или с Димой расправились те, у кого он с Ялайтисом похитили и впоследствии разбили автомобиль.

- Шахов постоянно воровал, и кто-то мог ему за это отомстить, - заключил Порошенко.

Однако обе эти версии отпали одна за другой. Да, парни попали в ДТП на чужой машине, которую Ялайтис собирался купить. Но за рулем был Александр, который впоследствии выплатил оговоренную компенсацию. Парни даже предлагали помочь с ремонтом помятого старенького «мерса», но его владелец отказался, заявив, что больше претензий не имеет. Алиби оказалось и у хозяина злополучной коровы.

Кстати, 26 октября 2017 года Михаилу Шахову пришло сообщение от пользователя «Данил Белый» с персональной странички Порошенко: «Это я его убил, вот такой я сука, можете со мной делать что хотите».

Запоздавшее возмездие

Данил тем временем продолжал всячески изворачиваться на допросах. «Вспомнил», что Шахов, перед тем как уйти с хутора, говорил, что его не устраивают отношения с Алиной, назвал ее «шлюхой» и заявил, что она ему больше не нужна. На следующий день он пошел за дровами в лес и вдруг услышал голоса, а потом увидел Диму и Михаила Шаховых. Михаил ругался на брата, который был явно пьян, а затем ударил его по голове то ли палкой, то ли топором – Данил не разобрал точно. Увидев, как Дима упал, он страшно перепугался, поспешил спрятаться и три следующих дня трясся у себя в четырех стенах. Ему звонила Алина и говорила, что Шахов находится в Советске и гуляет с другой девушкой, о чем ей рассказал Григорьев. Он с облегчением понял, что Дима жив. А в конце сентября к нему приехал Михаил со своим другом и заявил: «Все, что ты видел (ну ты понял, о чем я), ты «мусорам» не говори, иначе твоя Кристина не родит. А вы же так хотели ребенка!» Данил заверил, что «сам сидел» и «ментам» ничего не скажет.

- Я был вынужден покрывать убийцу, потому что он угрожал мне и у него в сапоге был нож – люди видели, - соловьем заливался Порошенко.

- Впрочем, все эти новые домыслы особого впечатления не производили, - говорит руководитель отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального УСКР Дмитрий Рыжко. - Собранные доказательства абсолютно подтверждали выводы следствия о том, что именно Данил Порошенко убил той ночью Дмитрия Шахова. А потом писал под чужим именем в соцсетях, создавая видимость, что убитый на самом деле находится где-то в области.

Вот только чем именно убийца бил свою жертву по голове и шее, определить не удалось. В уголовном деле так и остались «неустановленные твердые тупые предметы ограниченными контактирующими поверхностями», которыми могли быть палка, обух топора или просто оказавшиеся под рукой камни. Впрочем, решающего значения это обстоятельство не имело.

Видимо, до последнего надеясь отвертеться, Порошенко попросил о том, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Однако подавляющим большинством голосов коллегия вынесла вердикт: подсудимый виновен и не заслуживает снисхождения. В минувший вторник, 5 ноября, Славский районный суд вынес убийце приговор: 13 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. На это раз без всяких отсрочек и условностей.

Жаль только, что заслуженное возмездие в этом случае явно запоздало.

«Редакция «КП-Калининград» благодарит Следственное управление СКР по Калининградской области за помощь в подготовке публикации.