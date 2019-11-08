Гороскоп «КП»: Как шутят знаки зодиака

В эту пятницу отмечается Международный день КВН. А вы хорошо шутите? Узнаем!

Овен

Овны терпеть не могут черный юмор, поэтому от них вы не дождетесь эффектного злодейского розыгрыша на 1 апреля. Для Овнов юмор – это исключительно приятная и легкая сторона жизни. Посмеялся и забыл. Они практически не запоминают анекдоты, а когда вдруг решат поразить компанию с таким трудом выученными анекдотами, сильно расстраиваются, узнав, что все вокруг его уже давно слышали. Таким образом, шутят Овны легко и непринужденно, а главное — их юмор практически не может обидеть окружающих.

Телец

Тельцы прекрасно знают, что такое интеллектуальный, тонкий, ироничный юмор, и пользуются этим искусством весьма успешно. Они прогрессивны, знают все последние новости и шутки. Любят отпускать прозрачные ироничные намеки, а черный, злободневный юмор – любимая форма неформального общения представителей этого знака. Зачастую их шутки понятны далеко не всем. Тельцы гордятся своим чувством юмора, ведь так они чувствуют себя намного умнее и остроумнее других, поэтому им всегда рады в любой компании.

Близнецы

Близнецы ни за что не станут развлекать собеседника пошлым анекдотом. Да и это ни к чему, ведь они способны импровизировать на ходу в разговоре настолько смешно, что специальных заготовленных шуточек не понадобится. Представители этого знака — отличные собеседники и рассказчики, а их истории из жизни и то, как это они рассказывают, заставят вас неустанно хохотать. Если кто-то вдруг решит повторить этот рассказ, то сделать это в той же манере не получится ни у кого, даже не пытайтесь!

Рак

Рак на подсознательном уровне чувствует настроение собеседника, что позволяет ему во время беседы расставлять нужные акценты для того чтобы расположить и развеселить его. Предпочитают слушать, но когда необходимо разрядить обстановку непринужденным юмором, способны заполнить любую неловкую паузу. Тамада из Рака точно не получится, ведь у него есть целый стоп-лист тем, шутить на которые категорически нельзя. Пошлые недвусмысленные намеки Раки считают чем-то за гранью дозволенного.

Лев

Львы – прекрасные рассказчики. Они всегда знают, на что нужно сделать акцент в истории, чтобы поразить всех вокруг. К юмору относятся творчески, любят приукрашивать детали. Из-за этого рассказы Львов часто бывают смешными, но не всегда достоверными. Далеко не всем нравится слушать одну и ту же историю, которая всякий раз обрастает все новыми невероятными подробностями. Правда, красочные монологи Львов способны компенсировать их сказочность.

Дева

Многие считают, что у Дев и вовсе нет чувства юмора, но это не так. Конечно, эти обвинения не беспочвенны. Девы, как правило, могут и умеют шутить, но такой юмор готовы принять далеко не все. Злая ирония и подколки – это их стиль. Рассмешить Дев способны шутки на профессиональную тему, например, если Дева – врач, то анекдоты про врачей зайдут на ура. Любая штука, связанная с их увлечением, тоже придется Девам по душе, при том само качество юмора их мало интересует, главное — тематика.

Весы

Весы можно назвать специалистами по части юмора. Им пора платные лекции проводить на тему, как рассмешить человека. Они прекрасно импровизируют, знают сотни анекдотов и смешных баек из жизни. А еще их непросто обидеть — представители этого знака относятся с иронией даже к самому себе. Но есть и обратная сторона медали. Весы вырабатывают иммунитет к чужим шуткам. Они почти всегда заранее знают финал даже максимально острой шутки. И рассмешить их довольно сложно.

Скорпион

Скорпионы остры на язык и всегда могут придумать что-то остроумное. Но и шутки у них часто находятся за гранью и могут быть приятны не всем. Этим весельчакам нравится играть на запретных темах, они часто обращаются к черному юмору, пошлостям и сарказму. Но и классическом юморе Скорпионы еще те специалисты. Строго говоря, они способны иронизировать над любыми ситуациями, которые почти ежедневно подбрасывает им жизнь.

Стрелец

Стрельцы обладают отменным чувством юмора. Это они способны шутить тонко, придумывать просто убийственные шутки, которые могут добить любого. Их главное правило в юморе — никаких правил. Именно поэтому Стрельцы весьма часто балансируют на грани того, что другие могут назвать непристойностью. Но этих королей смеха и мастеров импровизации сложно рассмешить, и смеются они часто только над специфическими шутками. И в страхе быть непонятыми делают это в гордом одиночестве.

Козерог

Козерога не назовешь тем, кто любит шутить. Нельзя сказать, что он лишен чувства юмора и, как и многие другие, смотрит комедии и рассказывает анекдоты. Хорошую шутку Козерог всегда оценит и выскажет одобрение. Но в целом на юмор у него просто не остается времени. Слишком много всего другого нужно успеть: семья, работа и отдых, и прочие дела. Это во многом делает его непростым человеком, к которому нужно привыкнуть.

Водолей

Оптимистичные Водолеи обожают смеяться. Они обладают прекрасным чувством юмора и хорошо развитым умением импровизировать. Все это часто делает их душой любой компании. Однако раскрыться и показать свое истинное чувство юмора Водолеи могут не с каждым. Если представители этого знака предполагают, что окружение их не поймет, то они будут зажаты, шутить станут не так метко и остро. А, если придут к радушной аудитории, то смеяться будут даже самые угрюмые.

Рыбы

Рыбы мало что знают про юмор. Им известны последние тренды в этой области, но если признаться, шутить они не умеют. Да и задачи такой практически никогда не стоит. Рыбам нравится наблюдать за тем, как кто-то другой развлекает их окружение. Сами они не хотят в очередной раз рассказывать бородатые анекдоты, а вот придумывать что-то свежее, увы, не всегда получается. Но и расстраиваться из-за этого они не собираются. Вот и правильно.