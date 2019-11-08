«Нет ничего уникального»: в госохране отказали 14 историческим объектам Калининградской области

Судьбу исторических построек решали на заседании Общественного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Глава службы Евгений Маслов сообщил, что за несколько месяцев поступили 30 заявок на включение в список выявленных памятников. Но поскольку на обсуждение каждого претендента могло уйти полчаса, а иногда и больше, Маслов решил рассмотреть часть заявок, не совещаясь с общественностью.

- По тем объектам, в отношении которых и спорить нечего, мы приняли решение о включении или невключении самостоятельно, - объяснил он.

В итоге, еще до начала заседания заявителям отказали в 13 случаях из 30. Маслов вкратце комментировал каждый объект, не получивший статус памятника и госохрану.

Стратегический объект

Первым в черном списке оказался расположенный на Балтийской косе аэродром «Нойтиф» с ангарами для гидросамолетов. Несмотря на то, что общественность очень эмоционально доказывала, что объект уникален, служба так не посчитала.

- После очень длительных консультаций с силовыми структурами нам дали понять, что это стратегический объект, - объяснил Маслов, - а придать охранный статус такой громадной территории на стратегически важном месте невозможно. На объект и его дальнейшее развитие есть свои планы у министерства обороны.

На вопрос директора музея «Старый люнет» Валерии Надымовой о том, есть ли смысл подавать заявки на отдельные ангары, Маслов ответил: «Не знаю».

- Ежегодно посмотреть на эти ангары приезжают 100 тысяч туристов, - напомнила Надымова. – Сегодня все СМИ опубликуют, что идет отказ, и завтра собственник начнет все это разбирать на кирпичи и распиливать на металл. К следующему лету этого комплекса у нас в области не будет.

- Я не говорил, что мы за снос, - ответил Маслов. – Но по поводу ангаров как памятников истории и культуры я отвечать не готов. Давайте дальше тогда пойдем про силосные ямы говорить. Вы можете организовать кружечный сбор на ангары и выкупить их. Собственник-то не прочь. Может, он вообще все это затевает, чтобы поднять цену. Я не знаю.

Руины кирхи Кляйн Шенау в поселке Октябрьское оказались никому не нужны.Фото: Иван МАРКОВ

«Нет ничего уникального»

Вторым «отказником» оказалось наземное убежище, расположенное в доме №49 на улице Глинки в Калининграде и построенное в 1930-е годы.

- Ничего уникального и историко-культурно ценного в этом сооружении нет. Простите, но тут даже спорить не о чем, - заявил Маслов. – Иначе давайте памятниками делать все подряд.

Третьим шло здание пансионата на улице Октябрьской в Светлогорске.

- Мы долго спорили, и пришли к выводу, что если здание в существенной мере перестроено, оно утратило историко-культурную ценность, - прокомментировал Маслов.

Отказали в государственной опеке и зданию школы в поселке Гастеллово Славского района, о котором не так давно писала «Комсомолка».

- Может быть, по своим архитектурным свойствам здание и заслуживает внимания, но этот объект не самый уникальный. А, во-вторых, пару недель назад у меня был на приеме один из представителей туристической инфраструктуры и краеведческого сообщества, который предлагал определенную концепцию развития этого здания. Там, возможно, будет что-то вроде места, в котором в теплое время года могли бы собираться представители творческой и не совсем творческой молодежи, - сообщил Маслов и добавил, что главе Славского городского округа от службы направили просьбу обеспечить физическую охрану здания: - Дальше уже будем проводить совещания на предмет того, чтобы включить его в социально-культурную инфраструктуру.

Школе в поселке Гастеллово также отказали в госохране.Фото: Иван МАРКОВ

«Почему это должно быть ценностью?»

Комплекс усадьбы Гольдшмиде на аэродроме в Чкаловске не получит охранный статус из-за того, что износ составил около 80%.

- Сохранять несохранимое нет никакого смысла, - обронил Маслов. - То же самое по поводу кирхи Кляйн Шенау в поселке Октябрьское Правдинского района. Ну, кусок башни там торчит. Но ни одной из христианских конфессий это здание не нужно, потому что оно для них не имеет историко-культурной ценности. Для них это не ценность, а для нас должно быть ценностью? Это очередная руина, которая вот-вот упадет.

Не нашел признаков памятника архитектуры Евгений Маслов и у комплекса сооружений вокзала Хайнрихсвальде в Славске, и у летнего дома №14 на улице Гагарина в Зеленоградске (1933 год), и у усадебного дома в поселке Подлипово Правдинского района (середина XIX века).

Что касается Императорского охотничьего замка Роминтен в парке культуры и отдыха в Калининграде, то, по словам Маслова, «этот объект, несмотря на красоту, утратил связь с территорией, на которой изначально располагался». Руководитель службы добавил, что деревянный сруб руководство муниципалитета собирается в ближайшее время перемещать в другое место.

Отказано было и жилому дому №1-3, находящемуся у моста Королевы Луизы на улице Базарной в Советске.

- Его действительно собираются разбирать, - заметил Маслов и возмущенно уточнил: – Вот кто подавал заявление? Вот вы как представляете себе возможность его сохранить? Он в пограничной зоне и никому не нужен. Зачем принимать решение, которое не исполнимо?

Отметим, что не поставят на госохрану и здание бывшей детской университетской клинике Альбертины в Калининграде. По двум объектам окончательное решение отложили - это кинотеатр «Шторм» в Балтийске и комплекс ГРЭС в Светлом. Еще по одному (жилой дом на улице Багратиона в Калининграде) докладчику посоветовали подготовиться получше.

Газоубежище на Северной горе почти разобрали.Фото: Анна Королева

КОНКРЕТНО

Что будут охранять

В реестр включили:

- поле Гросс-Егерсдорфского сражения у поселка Междуречье Черняховского района;

- арочный железнодорожный мост у поселка Токаревка Нестеровского района;

- маяк в поселке Заливино Полесского района;

- кинотеатр «Москва» на улице Зои Космодемьянской в Калининграде;

- комплекс цехов бывшей скотобойни Розенау в Калининграде (мясокомбинат на Аллее Смелых);

- административное здание в поселке Залесье Полесского района.;

- мельницу в поселке Чехово Багратионовского района;

- водонапорную башню на улице Яналова в Калининграде;

- здание почтамта Гольдбаха в поселке Славинск;

- здание полицейского участка Меляукена в поселке Залесье;

- жилые дома (ул. Садовая, д. 2 и ул.Маяковского, д. 7) в Светлогорске;

- ресторан «У тюленя» в Зеленоградске;

- жилой дом (Саратовский переулок, 3) в Зеленоградске;

- здание железнодорожного отеля в Зеленоградске.