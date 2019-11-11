2019-11-11T14:28:37+03:00
Общество

За отсутствие валидаторов перевозчиков в Калининграде штрафуют на 5 тысяч

В эфире радио "КП" председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин поделился последними городскими новостями
Светлана БАРОН
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Пока что оплата проезда наличными преобладает, хотя по карте билеты покупают все чаще и чаще.Пока что оплата проезда наличными преобладает, хотя по карте билеты покупают все чаще и чаще.Фото: Александр Подгорчук
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"Мы были слепы"

В эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин сообщил, что на сегодняшний день валидаторами снабжены все перевозчики Калининграда. Если в автобусе его нет, жаловаться можно в Центр организации пассажирских перевозок по телефону 312-030. Также в городе работает контрольная группа, которая выезжает проверять работу валидаторов.

О Киевской: Мы делаем всё, чтобы в ноябре движение открыть

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- По итогам последней проверки у нас было составлено пять актов, по каждому перевозчика оштрафовали на пять тысяч рублей, - говорит Кутин. - Когда будем видеть, что в системе все отточено, тогда будем говорить о более жестких санкциях: нет валидатора - значит, пассажиры могут ехать бесплатно.

По словам чиновника мэрии, хотя оплата наличными пока преобладает (примерно 70 против 30 процентов), динамика по безналичному приобретению билетов стремительно идет вверх. Это поможет отследить реальный пассажиропоток в городе.

- Мы были буквально слепы, - признает Олег Кутин. - Пассажиропоток могли отслеживать только у Гортранса, и то с большой погрешностью. И если в начале перевозок количество транзакций по безналу было 200-500, то через два месяца оно уже доходит до 200 тысяч и продолжает расти!

Электробусы купят с ночной подзарядкой

В следующем году в парке «Калининград-ГорТранса» появятся электробусы. В октябре стало известно, что областные власти выделяют городу 610 миллионов рублей на экологический транспорт. Олег Кутин рассказал, что при бесплатной проверке «Волгабаса» на наших улицах ему давали максимальные нагрузки, а покупать будут модель, которой не требуется дневная подзарядка.

- Сейчас обсуждаем два варианта закупки: прямой контракт на приобретение электробусов с самостоятельной организацией обслуживания, или так называемый контракт жизненного цикла - тогда поставщик берет на себя и все техобслуживание с гарантиями. Важно и то, какую начинку автобусов мы для себя определим, от этого будет зависеть итоговая цена, - говорит Кутин.

Дорожные ремонты

Работы на улице Киевской, по информации мэрии, идут по графику.

- Мы заканчиваем монтаж первой трамвайной линии, стыкуем ее со вторым этапом перекресток проспекта Калинина и приступаем к подготовке дорожного полотна к нанесению нижнего слоя асфальта. Если погода не помешает, то в этом году уже надеемся нанести. Движение будет организовано по временной схеме, и значительно упростится въезд в центр города, - рассказал Кутин.

В следующем году мэрия включила в свою программу реконструкцию перекрестка Советский проспект - улица Гайдара, с организацией дополнительной полосы выезда в правую сторону. В результате должна увеличиться пропускная способность улиц в движении прямо и налево. Рассматривают возможность строительства дороги на улице Рассветной. Там будет школа, потому нужна и дорога, которая даст возможность выезда из жилого комплекса.

По словам чиновника, жильцы новых домов страдают от того, что законодательство не обязывает застройщиков строить дороги (а только междворовые проезды). На улице Узловой раз в неделю выравнивают существующую неасфальтированную дорогу, но вот строительство полотна там пока не предусмотрено, ведь часть земельных участков не муниципальные.

- Мы также обсудили возможность появления небольшой условной кольцевой развязки на улицах Соммера-Севастьянова. Там предполагается реконструкция сквера и пешеходной зоны. А новые кольцевые развязки в городе пока не предусмотрены, - говорит Кутин.

Полный эфир о калининградском транспорте и дорогах слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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