«Когда погиб отец, Витя перестал бояться смерти»: история огнеметчика, бравшего Кёнигсберг

Во время Великой Отечественной войны противоборствующие стороны активно использовали огнеметы. Они были не только ранцевыми, но и фугасными. Эти жуткие машины внешне напоминали цилиндрические канистры с длинным носом и двумя ручками по бокам. Их применение сеяло панику в рядах противника, так как струи огня, которыми они плевались через сопло, вылетали на сотню метров и выжигали все живое на своем пути. Наибольшее распространение в войсках получили фугасные огнеметы ФОГ-1 и ФОГ-2 (их также применяли в качестве танковых), а немцы, видя эффект, который они производят, уже в 1942 году начали изготавливать копии ФОГ-1 под названием «Abwehrflammenwerfer 42».

Применять это смертоносное оружие пришлось и уроженцу деревни Калитино Даниловского района Ярославской области Виктору Григорьевичу Бухвалову, бывшему на фронте огнеметчиком 13-го отдельного моторизованного противотанково-огнеметного батальона.

Первыми попадали под пули

«Комсомолка» связалась со старшим сыном Виктора Бухвалова Юрием, который сегодня живет на Украине. По его словам, отец рассказывать о войне не любил, однако кое-что детям удалось из него вытянуть.

- Он говорил, что командование направляло их к немецким окопам, где они тихо и незаметно вкапывали огнеметы, - рассказывает Юрий Бухвалов. - Нужно было так их расставить перед линией вражеской обороны, чтобы противник не мог и подумать, какая опасность появляется у него под носом. Пламя, по словам отца, должно было быть перекрестным. Когда немцы поднимались в атаку, огнеметы поджигались. Если все срабатывало, атака тут же захлебывалась, но если же что-то не получалось, то огнеметчики первыми попадали под гитлеровские пули. Их, конечно, не жалели, как и снайперов.

Как рассказывал Виктор Бухвалов, через некоторое время немцы стали внимательнее выбирать место атаки. Если они вычисляли установленную ловушку, их план в срочном порядке менялся.

Виктор Бухвалов закончил войну в Кёнигсберге.Фото: предоставлено родственниками.

В семье Бухваловых первым на фронт ушел отец Григорий.

- Витин папа погиб на Ленинградском фронте, - вспоминает жена Виктора Бухвалова Лидия Михайловна. – Он лучший катальщик был, валенки делал. Шестерых детей успел народить. Витя старший, а младший – Леша. Я помню, как Григория до большака всей деревней провожали: он трехмесячного Лёшку из рук не выпускал. А когда Виктор узнал о смерти отца, ему это как будто придало настойчивости и упорства. Он как будто перестал бояться погибнуть.

На фронт Виктор Григорьевич попал в августе 1942 года: сначала воевал на Калининском, потом на 2-м Прибалтийском. В декабре 1943 года он уже получил первое ранение, в марте 1944-го – второе. После третьего ранения в июле 1944-го младший сержант Бухвалов был награжден медалью «За Отвагу». К сожалению, наградной документ за эту медаль был либо утерян, либо до сих пор не рассекречен Министерством обороны.

В боевом пути батальона отмечается, что с конца марта по июнь 1944 года подразделение было отведено в тыл для переформирования. В то же время личный состав занимался изучением и освоением огнеметов нового типа - ФОГ-2. Эти фугасные огнеметы были чуть легче (вес не снаряженного ФОГ-2 составлял 31 кг, а ФОГ-1 весил 33 кг), при этом дальность их огнеметания увеличивалась до 110 метров. Надо понимать, что снаряженный огнемет весил 52 кг, и эту тяжесть красноармейцам приходилось незаметно доставлять к передней линии обороны противника и вкапывать в 30-40 метрах от вражеских окопов.

Также в июне дивизион участвовал в огневой поддержке разведгрупп 46-й гвардейской, а также 171-й и 207-й стрелковых дивизий, которые получили задачу захватить контрольных пленных. Она с честью была выполнена: 11 июня было захвачено 11 немецких солдат и 1 офицер.

12 июня 1944 батальон перешел в подчинение командующего войсками 3-го Белорусского фронта: огнеметчикам предстояло участвовать в одной из самых крупных наступательных операций за всю историю войны. Ее старт был назначен на 23 июня. Во время этих боев Виктор Бухвалов и получил свое третье ранение. По всей вероятности, произошло это в районе литовского города Алитус на Немане. 24 июля противник пытался захватить здесь пленных силой разведгруппы из 30 человек, однако операция сорвалась, и 10 гитлеровцев были сожжены огнеметами. 25 июля противник предпринял еще одну контратаку, но огнем из 10 подорванных ФОГов было уничтожено 26 немецких солдат.

В плен сдавались из страха

Вторую награду, орден Отечественной войны 2-й степени, Виктор Бухвалов получил после штурма Кёнигсберга 18 апреля 1945 года. Его дивизион наступал на город со стороны района Шарлоттенбург и принимал участие в штурме 5-го форта. 6-го апреля в 12:00, непосредственно перед атакой, было подорвано 4 ФОГ-а, и противник в панике бежал на направлении района Кляйн Ратсхоф (Ломоносово), бросив пулеметы. 7 апреля бои продолжились в городских кварталах. Поняв, что от огнемета невозможно укрыться ни в развалинах, ни в подвалах, немцы начали массово сдаваться в плен. После подрыва 22 огнеметов в этот день было уничтожено около 200 немецких солдат, а в плен сдались 225 человек. Дивизион в этот день понес незначительные потери: один человек был обожжен, один ранен и еще один контужен. По всей вероятности, контузию получил именно Виктор Бухвалов.

- Отец был контужен во время штурма Кёнигсберга, - подтверждает его сын Юрий. - Когда он находился в траншее, немец подкрался, кинул гранату – она на бруствере взорвалась. Помню, отец мне говорил, что один мелкий осколок впился ему за ухом. Извлечь его не смогли, он с ним так и жил, его даже видно было под кожей.

- Младший сержант Бухвалов 7 апреля 1945 года в боях за город Кёнигсберг проявил мужественность и стойкость, - говорилось в наградном документе. - По нашей пехоте вели огонь две пушки прямой наводкой. Бухвалов, замаскировавшись в разваленном доме, из трофейной винтовки стал бить по расчетам пушек. Было убито три фрица, остальные, бросив пушки, укрепились в доме. После этого Бухвалов стал вести огонь по противнику, засевшему в траншее. В этом бою им уничтожено 7 немцев. Позднее, как огнеметчик, Бухвалов сжег пять домов с засевшими в них фрицами.

Фугасный огнемет ФОГ-2.Фото: waralbum.ru

Из огня да в полымя

Вернувшись с войны, Виктор Григорьевич устроился в даниловское паровозное депо, в котором он проработал до самой пенсии.

- Он был там газоэлектросварщиком, - продолжает Юрий Бухвалов. - Паровозы сразу после рейсов загоняли в депо на ремонтные работы. Бывало так, что времени не было на то, чтобы котел паровоза остыл. Тогда отец надевал брезентовый костюм, его обливали водой, после чего он забирался в топку и проводил там сварочные работы. Огня он с войны не боялся.

- Мы с ним до войны в одной деревне жили, в Калитино, через дом, - вспоминает вдова Виктора Бухвалова Лидия Михайловна. – Когда он с войны пришел, мы с ним подружились. Три года я не соглашалась замуж выходить. Да и как-то не до того было. Мы же без выходных дней работали с 15 лет. На лесозаготовки уходили за три километра по темноте и затемно оттуда возвращались.

Сегодня в Калитино, по словам Лидии Бухваловой, остался всего один дом – тот самый, который был построен вместе с мужем:

- Там же у нас четверо детей родилось. Они уже выросли, все приучены к труду. Витя их так воспитал. Он в депо был лучший сварщик - с доски почета не сходил.

Виктор Бухвалов умер а 1994 году. Лидии Михайловне сегодня 93 года, она проживает в Данилове.