Врач Марина Черемисина - о прекращении уголовного дела: «Ожидала очередного подвоха»

Уголовное дело в отношении врача-терапевта Багратионовской центральной районной больницы Марины Черемисиной прекращено.

- По почте я получил уведомление об этом, - рассказал «Комсомолке» адвокат врача Владимир Середин в минувшую субботу. – Постановление получим на следующей неделе. Как сказано в документе, основание для прекращения – отсутствие состава преступления.

По словам адвоката, это большая победа над нарушением закона и незаконным привлечением к уголовной ответственности сразу по двум статьям.

«Комсомольская правда» в Калининграде первая рассказала о ситуации, в которой оказалась врач-терапевт Марина Черемисина. А вообще, если быть до конца честными, то в редакцию о творящемся беззаконии сообщил отец Марины – Николай Русинов. И предоставил на суд журналистов обвинительное заключение.

На первое интервью Марина Черемисина приехала в подавленном и растерянном состоянии. Рассказывая о сути дела, врач все время возвращалась к мысли, что «в статусе обвиняемого сегодня легко может оказаться любой человек». И не верила, что суд вернет дело прокурору, что в итоге обвинение просто развалится.

- Ожидала очередного подвоха, - сказала врач Черемисина «Комсомолке», получив уведомление от следователя о прекращении уголовного дела. – Думала, что скорее снова что-то «слепят», чем признают свою ошибку. Зачастую, кто призван охранять закон, сами его нарушают. К сожалению, некоторые правоохранители имеют пониженную моральную ответственность, и они бросают тень на когда-то уважаемые мной организации.

Также врач Черемисина поблагодарила общественность, журналистов, коллег, пациентов за поддержку.

- Я осознала, что вокруг есть простые, неравнодушные люди, которые не останутся в стороне. Это очень приободряет! – отметила Марина Черемисина.

Кстати, многие, узнав новость о прекращении уголовное преследования, забеспокоились, а не уедет ли врач после пережитой истории жить и работать в другой регион?

- Все отлично! – заверила доктор.- Работаю с удовольствием. Надеюсь, останусь на прежнем месте.

Напомним, Марина Черемисина приехала в Калининградскую область по программе «Земский доктор» из Омска в 2013 году. Участие в программе предполагает получение миллиона подъемных рублей. По версии следствия, Марина Черемисина мошенническим путем завладела полагающимися деньгами. В суде требовали, чтобы врач вернула не только миллион рублей. Были претензии и к начислению заработанной платы врачу-терапевту в размере более 700 тысяч рублей. Якобы их она тоже получила с нарушением закона. Однако в ходе судебного разбирательства, которое началось в суде Багратионовска в октябре 2018 года, выяснилось, что многие обвинения ничем не подтверждены. Суд вернул дело прокурору на дорасследование.

Отметим также, что минувшим летом Марина Черемисина записала видеобращение к президенту России Владимиру Путину. А прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин в июле этого года назвал уголовное дело в отношении земского доктора «ошибкой».

И вот – итог, которого так долго ждали и большая семья Марины Черемисиной (у врача четверо несовершеннолетних детей. – Ред.), и ее многочисленные пациенты, которые активно защищали доктора от несправедливых нападок правоохранителей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что будет с программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер»?

- Реализация с 2012 года программы «Земский доктор» на территории Калининградской области способствует снижению кадровой напряженности в сельских населенных пунктах. За это время с учетом участников 2019 года ею уже воспользовались 30 специалистов, получивших выплаты в миллион рублей, - цитирует начальника отдела кадровой политики регионального минздрава Вадим Витошко пресс-служба правительства. С 2018 года также стартовала реализация программы «Земский фельдшер» с выплатой 500 тысяч рублей.

Кроме этого, с 2018 года круг заявителей обеих программ расширился. Участниками в соответствии с утвержденным региональным минздравом перечнем должностей могли стать врачи и фельдшеры, прибывшие (переехавшие) на работу не только в сельские населенные пункты, но и города с населением до 50 тысяч человек. Участники обеих программ обязаны отработать на своем месте 5 лет.

В 2018 году участниками программ стали 3 врача и 4 фельдшера, на 2019 выплаты запланированы 7 врачам и 8 фельдшерам, а на 2020 год – еще 7 врачам и 12 фельдшерам.