Бывший компаньон историка-убийцы Соколова: "Он, конечно, человек экспрессивный, но не сумасшедший"

Член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов в минувшие выходные был выловлен из реки Мойки, в которой он пытался утопить пакет с отрезанными руками 24-летней девушки. Позже голову и тело убитой девушки (она была его студенткой, с которой доцента связывали не только профессиональные, но и романтические отношения) обнаружили в квартире Соколова. Через некоторое время мужчина сознался в содеянном.

С Калининградской областью у Олега Соколова, известного специалиста по наполеонике, тоже были некоторые связи. В частности, тут он совместно с бизнесменом Виктором Батуриным, шурином экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, в 2007 организовал грандиозную реконструкцию Фридландского сражения в честь 200-летия битвы. В ней участвовало более 500 реконструкторов. Кроме того, историк принимал участие в реконструкциях и в последние три года.

Чем именно Соколов занимался в нашем регионе, «Комсомолке» рассказал его бывший компаньон Михаил Черенков.

- Знаю, что вы участвовали с Соколовым в одних военно-исторических реконструкциях…

- Да, участвовал, - подтвердил Черенков.

- Замечали у него какие-то отклонения в... скажем так, поведении?

- Вы знаете, я вам вот что скажу: он, конечно, человек экспрессивный, возможно, даже вспыльчивый, но он не сумасшедший. И вообще в данной ситуации я хочу сказать, что есть суд российский, есть законодательство уголовное, и пусть разбирается суд, пусть разбираются правоохранительные органы. И вообще бог ему судья.

- А вы вообще верите, что он мог такое совершить? Есть же версия у некоторых реконструкторов, что его подставили. Понасенков небезызвестный или еще кто-то…

- Вы знаете, я доверяю той информации, которая поступает. Особенно из правоохранительных органов. Раз она поступает, то я думаю, что это правда.

- Он как-то помогал в организации реконструкций в Калининградской области или только участвовал в них?

- Конечно, помогал. Он выполнял свою часть обязанностей. Причем делал он это бескорыстно. Но это его уже не оправдывает никоим образом. То, что он совершил, перечеркивает то, что он ранее сделал.

- Чем Соколов конкретно помогал?

- Он занимался координацией и сбором французской армии, привлекал военно-исторические клубы к реконструкции.

- Сам он кого реконструировал? Маршала Нея?

- Скорее, бригадного генерала все-таки.

- Все про Наполеона пишут. У нас он, видимо, был в более низком ранге…

- Сильно преувеличивают его стремление к Наполеону. Он никогда его не реконструировал. Форма у него на фото генеральская.

- В итоге, сколько реконструкций в Калининградской области вы с Соколовым совместно провели?

- Мы с ним проводили только реконструкции Фридландского сражения, потому что изначально он создавал его с Батуриным. Когда встал вопрос о возможности возрождения фестиваля, то, поскольку создавался фестиваль Соколовым и Батуриным, я обратился к ним и спросил, что они подумают, если я займусь возрождением данного фестиваля. И Батурин, и Соколов сказали, что они не против этого, что они поддерживают идею возрождения. После этого наша общественная организация стала эти реконструкции проводить. Соколов участвовал все три года: в 2017, 2018 и в 2019 годах. Если в первой участвовало около 60 человек, то потом пошло по нарастающей. В этом году почти сто человек было.

- Получается, Соколов привлекал половину?

- Он привлекал людей действительно, он пользовался большим авторитетом среди реконструкторов до сегодняшнего дня. Это факт, это действительно было так. Он входил в научный совет РВИО.

К слову, двумя днями ранее другой калининградский реконструктор, Альберт Адылов, выразил сомнение в нормальности Олега Соколова. Он написал об этом на своей странице в фейсбуке.

"Мне за последние три года в связи с триумфальным вторжением ньюсмейкера в нашу маленькую тихую область так часто доводилось пытаться объяснять самым разным людям, принимающим решения, что психопат - он и есть психопат, и не нужно его усложнять и тем оправдывать, что сейчас даже добавить нечего, - заявил Адылов. - Понимаете, сверхчеловеки хорошо смотрятся в своей эпохе, да и то на расстоянии лет в двести - жить в эпоху Бонапарта я бы и сам не хотел, и не пожелал бы никому. Сверхчеловек же современник из обычной питерской квартиры частенько вот так и заканчивает, читайте «Преступление и наказание». С Гегелем насчет повторения истории не поспоришь - даже пытаться не нужно".