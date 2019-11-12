Попугаи вместо хищников: в зоопарке Калининграда открыли Дом тропических птиц

Дом тропических птиц, новый объект Калининградского зоопарка, отрыли вчера после долгой и основательной реконструкции. Правда, обошлось без торжественной церемоний с перерезанием ленточки - внутри теплого павильона было и без того шумно от криков разноцветных попугаев.

Как раньше

В Кёнигсбергском зоопарке это здание, построенное в восточном стиле, было известно как Дом хищников. Согласно путеводителю по зоосаду 1938 года здесь содержались большие кошачьи и гиены. После войны там жили львы, тигры, леопарды, барсы.

В 2012 году за счет регионального бюджета была подготовлена проектная документация на воссоздание исторического облика здания (объект является предметом охраны) с приспособлением для содержания в нем экзотических тропических птиц и других обитателей южных лесов.

- Это нетипичный птичник. Его нужно было спроектировать так, чтобы сохранить исторический облик. С другой стороны птицам нужно было обеспечить самые хорошие условия содержания на уровне европейских стандартов. Все получилось! Я очень рад, - признался польский архитектор Марек Наконечны, который занимался проектированием. - Именно так я представлял объект в самом начале, когда мы только обсуждали идею и концепцию. Этот Дом тропических птиц для меня – символ развития Калининградского зоопарка. В Европе множество зоопарков. В Калининграде есть своя особенность – это история и исторические здания, которые являются достопримечательностями.

Общая стоимость работ – более 96 млн. рублей, которые выделили из городского и областного бюджетов, а также из бюджета самого зоопарка.

- Очень важно, что сегодня есть понимание того, как нам двигаться вперед, что проектировать в ближайшие годы, - сказал на открытии Дома птиц глава города Алексей Силанов. - Конечно же, зоопарку сегодня уделяется серьезное внимание со стороны всех, и я думаю, что успех будет обеспечен и кривая роста посещаемости и доходов будет, несомненно, идти вверх

- Может быть и неплохо, что мы открываемся в зиму. Зимой в Калининграде не всегда комфортно. В павильон, который мы открыли, можно как раз придти в ненастную погоду и окунуться в тропики в самом центре города! – отметила директор зоопарка Светлана Соколова.

Губернатор, который тоже осмотрел Дом тропических птиц, остался доволен.

- Я долго ждал этот объект. Мне дети постоянно задавали вопрос: «Почему туда нельзя зайти?». Теперь можно, - сказал Антон Алиханов. - Уверен, он войдет в библиотеку лучших решений зоопарков Европы и мира. Здесь придуманы очень интересные интерактивные ходы для общения с птицами, с другими животными, в том числе млекопитающими, которые здесь находятся.

Сегодня в новых вольерах живут гигантские попугаи ары, неразлучники, патагонские мары, ленивец и другая живность. Но главная звезда – экзотический трубкозуб по имени Терик. Он приехал из Екатеринбургского зоопарка, где трубкозубы и ленивцы хорошо размножаются.

Всего в Доме тропических птиц в ближайшей перспективе будет обитать 130 особей 20-ти видов животных (в дальнейшем видовой и количественный состав будет меняться). Из них - 124 птицы 17-ти видов и 6 млекопитающих трех видов. В вольерах будут совместно содержаться разные виды животных и птиц.

Обитателями Дома стали 130 птиц и млекопитающих.Фото: Александр КАТЕРУША

Фитомодули и климат-контроль

Для озеленения в Доме птиц были впервые применили вертикальные фитомодули – зеленые стены с автоматическим поливом. В помещениях установлена вентиляционная система с функцией климат-контроля, все вольеры огорожены панорамными калеными стеклами, изготовленными по специальному заказу в Ленинградской области.

Внешние авиарии покрыты специальной сверхпрочной сеткой, изготовленной в Китае. Покрытие кровли сделано из медных листов, что позволяет передать исторический вид этого здания. Над рабочей зоной устроена необычная экологическая зеленая кровля.

Планов у зоопарка много. Реализуются проекты приграничного сотрудничества Польша-Россия и Литва-Россия, впереди несколько реконструкций, освоение новой территории, проектирование двух объектов - «Ластоногие» и «Террариум».

О последнем высказался губернатор.

- Надеюсь, проектировать будут не долго. Объект уже находится в предаварийном состоянии, им надо заниматься, - сказал Антон Алиханов. - Мы готовы финансово в следующем году поддержать Калининград и зоопарк.

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Слонам найдут место

На открытии Дома тропических птиц представители областной и городской власти обсудили территорию за забором зоопарка в районе улицы Зоологической, которую сейчас занимают теннисные корты и некие частные заведения. Есть планы построить там основательный слоновник. Других подходящих мест в зоопарке просто нет, а нынешний слоновник реконструировать под современные требования содержания животных просто невозможно. Однако, владельцы теннисных кортов уступать место слонам не намерены. И это притом, что земля хоть и находится в аренде, но исторически принадлежит зоопарку.

- Мы с Алексеем Николаевичем Силановым этот вопрос обсудим, - пообещал губернатор. - Территория в долгосрочной аренде у профсоюзов, там какие-то странные возникают объекты собственности уже, с которыми надо будет тоже что-то решать. У нас есть проект создания кортов, и он близок к началу воплощения на территории исторического стадиона «Балтика». Справа от входа там будет шесть кортов. На наш взгляд теннисистам можно было от зоопарка переехать туда. Но здесь есть другие виды бизнеса. Точно не знаю какие. Сауна, шиномонтаж – по-моему что-то такое здесь.

- А могли бы быть слоны.

- Могли бы быть слоны. А точнее – слонихи, четыре штуки. Думаю, городские власти будут решать этот вопрос. Нашей слонихе Преголе осталось относительно недолго. Ей уже 50 лет, а живут они до 60. 10 лет на то, чтобы решить все имущественные вопросы, отпроектировать и построить у нас, будем надеяться, есть.