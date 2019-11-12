Как и когда будут благоустраивать «Музейный квартал» в Калининграде

«Музейный квартал» в Калининграде – это пространство площадью более 600 гектаров, которое объединит ведущие учреждения культуры и достопримечательности центральной исторической части Калининграда, связав их туристическими маршрутами. Первые шаги реализации проекта - капитальный ремонт домов, благоустройство дворовых, общественных территорий и набережных. Архитекторы делают акцент на необходимости в новых дизайнерских решениях, создании пешеходного пространства и организации комфортного доступа к музейной сети города.

Накануне губернатор Антон Алиханов осмотрел ход капитального ремонта многоквартирных домов в границах «Музейного квартала». В этом году работы идут на 12 объектах. Готовится проектно-сметная документация на ряд зданий по улице Баграмяна и Красноярской на 2020 год. Также идет благоустройство дворовых территорий.

- К «Музейному кварталу» примыкают жилые массивы, которые надо приводить в порядок. Ключевой момент – это комплексный подход к созданию городской среды, повышение ее качества и привлечение к разработке проектов профессионального сообщества, перспектива дальнейшего развития, а не просто ремонт существующей инфраструктуры, - отметил Антон Алиханов.

Во время выезда также обсудили проектные решения по благоустройству территории, прилегающей к строящемуся корпусу «Планета Океан» Музея Мирового океана, площади перед Дворцом спорта «Юность» и вопрос строительства пешеходного моста «Ластадие». Он обеспечит проход пешеходов на остров Канта с улицы Гюго. Инвестиционный проект готовится к реализации в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба правительства, совместная работа по развитию «Музейного квартала» продолжится в рамках рабочих групп совместно с региональным правительством, администрацией Калининграда, профессиональными архитекторами и студентами БФУ имени Канта.

Тем временем, новая музейная экспозиция «Памяти героев 11-й Гвардейской Армии. Мы помним, мы гордимся» открылась на территории форта «Денхофф». Создатель «комнаты боевой славы» – автономная некоммерческая организация «Фортификационное наследие Калининградской области», в 2019 году победившая в конкурсе по предоставлению субсидий из областного бюджета. На реализацию своего проекта, направленного на содействие краеведению и поисковым работам, а также на исследование истории становления и развития региона, общественники получили поддержку в размере более 290 тысяч рублей. Эти средства были направлены не только на создание экспозиции с интерактивными элементами, но и на расширение музейного пространства форта и обеспечение гидов техническими средствами для проведения экскурсий. Увидеть экспозицию могут как организованные группы школьников, так и индивидуальные посетители.