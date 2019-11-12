«Они же дети!» Жителей Балтрайона уже полгода терроризирует банда малолеток

Нападение на центр «Сопричастность»

В воскресенье пришедшие на работу сотрудники калининградского центра социальной взаимопомощи «Сопричастность» (центр помогает малообеспеченным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию), обнаружили, что их офис, расположенный на улице Маршала Новикова, разгромлен. В помещении было выбито окно первого этажа, внутри все перевернуто вверх дном, а среди разбросанных вещей валялась пластиковая копилка для пожертвований с выломанной стенкой.

- Копилку разбили, забрали все, что было. Немного. 3200 рублей. И ноутбук старенький. Остальное просто разгромили, - написали в своей группе Вконтакте сотрудницы центра.

В понедельник исполняющая обязанности руководителя центра Жанна Тамис сообщила «Комсомолке» о подробностях произошедшего.

- Вчера мы пришли на дежурство и обнаружили, что у нас дежурная комната вскрыта и разгромлена: разбросаны все вещи, кое-что украдено по мелочи. Была вскрыта копилка, украден ноутбук, машинка для стрижки волос, плойка, духи, часть вещей, которые приносят для наших подопечных семей.

- Полицию вызывали?

- Конечно. Список украденного с ними составили, снимали отпечатки, собака служебная что-то понюхала.

По словам Жанны Тамис, это уже не первое проникновение воров в офис. По этому адресу злоумышленники забирались внутрь уже трижды, а до этого, когда офис располагался на улице Сержанта Щедина, его также вскрывали. Во всех этих случаях полиция также приезжала на место, снимала отпечатки пальцев, забирала видеозаписи с камер наружного наблюдения и проводила другие действия, но виновных не нашла.

14 эпизодов за 10 дней

Председатель правления центра «Сопричастность» Александра Яковлева добавила, что подобных эпизодов в том же районе за последние несколько дней уже больше десятка.

- В полиции нам сказали, что за последние 10 дней зафиксировано 14 подобных эпизодов по Балтрайону: это проникновения в машины и квартиры, - сообщила она.

По словам Яковлевой, в помещение проник, скорее всего, один человек, пока остальные стояли «на шухере».

- В приемной грязные следы одного человека, - продолжила руководитель центра. - Не могу сказать, что след детской обуви. Скорее, подростковой. В этом деле полиции виднее, как говорится. Если бы проникла группа людей, вынесли бы все. А так – ощущение, что забрали только то, что поместилось в рюкзак. Но набор похищенных предметов очень глупый. Больше нахулиганили и напакостили.

Подростков ловили, но каждый раз отпускали на свободу

Сразу после появления сообщения о разгроме офиса стали появляться комментарии о том, что похожие происшествия случались и по соседним адресам.

- Это, видимо, одни и те же отморозки, которые в нашем доме на Новикова,15 вскрыли квартиру на первом этаже, - написала Евгения Чернова.

- На Минусинской пару недель назад подростки выставили окно у микроавтобуса, собирались ограбить, но соседка с балкона спугнула. Они, убегая, крикнули: «Не вызывайте полицию, нам деньги нужны», - добавила Светлана Мельник.

- Это у меня под окном бус грабили малолетки, - вступила в беседу Светлана Альминас. - Я их спугнула. Они просили не вызывать полицию. Я как раз вызвала полицию. По приезду они сами спросили, не эти ли парни были, и показали фото. Я говорю -да! Так они на районе каждый день грабят, и ничего с ними поделать не могут.

- Уже седьмую машину грабят на Минусинке за последний месяц, - пишет Ольга Минеева.

- Я живу в ЖК «Орбита», как раз рядом с вами, - продолжила тему Наталья Сашина. - Так вот, за последние две недели вскрыли три квартиры на первых этажах. Возможно, одни и те же воры!

В конце беседы Светлана Альминас, разогнавшая малолеток, со ссылкой на полицейских, с которыми она беседовала, рассказала о более серьезном эпизоде. По словам правоохранителей, те же самые подростки недавно напали на мужчину, избили его и обокрали. После этого молодые люди были задержаны на сутки, объяснили, что якобы заступились за друга. Денег они якобы тоже не брали. В итоге, малолетние хулиганы были благополучно отпущены на свободу.

За комментариями мы обратились в полицию, однако в УМВД по Калининградской области оперативный комментарий предоставить не смогли.