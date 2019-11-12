Жители Советска встали на защиту легендарного дома у моста королевы Луизы: здание признали аварийным и хотят снести

На прошедшем заседании общественного совета при региональной службе охраны объектов культурного наследия объявили список объектов, которым было отказано в присвоении статуса памятника и в особом охранном статусе. Отказано в числе прочих было и жилому дому №1-3 на улице Базарной в городе Советске. Это тот самый старинный дом, который расположен у моста королевы Луизы.

- Его действительно собираются разбирать, - сказал руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. – Вот кто подавал заявление? Вот вы как представляете себе возможность его сохранить? Он в пограничной зоне и никому не нужен. Зачем принимать решение, которое не исполнимо?

Но, как оказалось, эмоциональное и провокационное масловское «никому не нужен» приняли не все. Жители Советска встали на защиту уникального дома. По социальным сетям расходятся посты с фотографиями дома, которые призваны отказаться от сноса здания после расселения жильцов.

«На наш взгляд, этот шаг является несомненным варварством. Да, жильцов необходимо расселить, но вместе с тем само здание необходимо сохранить, так как это культурное и архитектурное наследие города, охранная зона моста королевы Луизы, открыточный и узнаваемый вид, которому больше 100 лет, свидетель Первой и Второй мировых войн. Да и вообще сейчас невозможно представить облик знаменитого моста королевы Луизы без этого дома, он сразу теряет часть своей привлекательности», - говорится в сообщении.

Есть там рассуждения и о том, что здание на улице Базарной является противовесом для моста, и сносить его нельзя, чтобы не подвергать угрозе исторический мост.

В интернете распространяют и опрос: «Нужно ли сохранить исторические дома на Базарной, 1-3 после расселения жильцов?». За вариант «Да. Старинная архитектура - это гордость города, уникальное наследие!» голосует абсолютное большинство пользователей - более 90 процентов.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Не ты строил, не смей ломать!»

Александр ПАНЧЕНКО, руководитель Багратионовского музея и военно-исторического клуба:

- Это апокалипсис. Мы думали, что конец Света будет ядерная бомба, которая все уничтожит. Но нет, мы видим другую сковородку для жарки. Как говорится: «Господи, прости их, ибо не ведают, что творят». Ну как можно к этому относиться? Есть простой общечеловеческий принцип: не ты посадил, не тебе и рубить. Не ты строил, не смей ломать! Любой, даже самый старый дом - это городская среда, в которой живет человек. Разрушая, меняя ее, мы получаем потом ответ от следующего поколения. Отсюда жестокость и неразумное отношение ко всему, неумение ценить элементарно чужой труд.

И это идет повсеместно. В голове не укладывается. С громких трибун утверждают, что туризм – чуть ли не вторая статья доходов Калининградской области. Но одной рукой мы туристов маним, а второй рукой уничтожаем то, зачем они к нам едут. Местная тематика и среда, в которой мы живем: старая застройка с черепичными крышами, брусчатка и старинные аллеи вдоль дорог. Вот это привлекает туристов. И это мы же уничтожаем. Тема трогает страшные вещи – а что дальше?

Говорят, что колхозники-переселенцы в 40-50-е годы все здесь уничтожили. Я родом из того времени. Откровенно, честно заявляю – не было такого. Все серьезные разрушения в Калининградской области пошли с 90-х годов, продолжились в нулевые и активно идут сейчас, еще в большей степени. Почему? Жадность, воровство, коварство, желание выбить землю любыми способами и решить коммерческую проблему с постройкой развлекательного или офисного центра. И получается, что кругом все безликое, ненужное, одноразовое. Вечную дорогу, сделанную больше века назад, убирают и заменяют плиткой, у которой официальная гарантия составляет 3 года! Это какие мозги надо иметь, чтобы заниматься управлением экономики вот так? И все это называют «Комфортная городская среда».

Анатолий БАХТИН, главный архивист Государственного архива Калининградской области:

- Мы постоянно что-то теряем, на протяжении всех 70 лет, что здесь находимся. Процесс идет и, я думаю, вряд ли мы его остановим. Я за то, чтобы сохранить дом у моста в Советске в любом случае. При желании его можно использовать – открыть магазины, отель, тот же «Duty Free». Но мы «что имеем не храним».

Я за каждый дом, который под угрозой, готов голосовать, чтобы его оставить. Я родился здесь, все это мое родное. Еще в советское время я ходил через этот мост мимо этого дома. Душа болит.

А руководство у нас всегда такое было. И люди такие – никому нафиг не надо. Зачем сохранять, если легче снести? Хорошо, что есть неравнодушные, активисты. Иногда получается отстоять, но очень редко.

Нужна, конечно, заинтересованность властей. Несколько лет назад я с супругой ездил в Гусев и сказал: «Видишь дома? Пройдет немного времени, их не будет». И вдруг, эту улицу Московскую начинают ремонтировать, дома восстанавливать! Получилось хорошо. Верный подход, но для нашего региона это, скорее, исключение из правил.

Ведь мы видим, что всегда найдут причину, чтобы снести. Тем более тут пограничники вмешиваются. Столько уже приграничных поселений снесли еще в советское время! И расселяли, и выселяли. Это просто мрак. Вот вам маленький пример. На границе с Польшей был населенный пункт. На Этой стороне Широкое, на той стороне – Шурково. Так случилось, что граница прошла посредине поселка. Наши все снесли, а в 50 метрах от нейтральной полосы стояла целая кирха. Поляки предложили, мол, давайте границу на 50 метров подвинем, чтобы кирха осталась на нашей стороне, она нам пригодится. Но закрутился наш бюрократический аппарат: «Это что?», «Это надо через Москву». Ну и взяли, снесли эту кирху, постепенно разобрали и деревню. А Шурково на той стороне существует, живет. На нашей стороне вообще ничего. Была застава, и ее сейчас нету.

Да, процесс идет… В районе Школы милиции снесли целый симпатичный квартал довоенных домов. И еще один дом будет снесен! Ушла история и никому дела нет.

СПРАВКА "КП"

Старое трехэтажное здание в форме буквы «П» на улице Базарной, 1–3, — это на самом деле два разных дома, которые соединяются аркой.

Согласно справке из Музея истории города Советска, дом №3 был построен в XIX веке. В адресной книге Тильзита за 1890 год владельцем здания, которое тогда располагалось на Шлоссмюленштрассе, 7, указан мастер-хлебопек Пауль Шташейт, он сдавал квартиры в аренду. Проживали в доме на тот момент 11 человек, в их числе торговцы, мясник, портной, руководитель хора.

В 1908 году этот дом объединили с соседним, и число жильцов увеличилось до 17 человек, среди которых были плотник, сапожник, мясник, учитель, бухгалтер, парикмахер, матрос, пекарь, торговец книгами, рантье и представители других профессий. В последующие годы жильцов становилось то больше, то меньше, но всегда это были представители среднего класса.

После войны Шлоссмюленштрассе переименовали в Базарную улицу, а здание снова разбили на два адреса. В доме № 3 организовали семейное общежитие, которое постепенно разбилось на несколько десятков коммунальных или отдельных квартир. Несколько помещений достались пограничной службе — сегодня там организована служебная столовая. В доме есть центральное отопление, но нет горячей воды.