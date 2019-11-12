В Калининграде собирают деньги на руку-тутор для 3-летнего мальчика

Благотворительный фонд «Берег надежды» Калининграда обращается ко всем неравнодушным – помочь собрать средства для лечения 3-летнего Даниила Светлых.

- Даниил - старший ребенок в семье, в которой также подрастает годовалая девочка, - рассказала в фонде. - Малыш получил родовую травму, в результате которой у него была сильно повреждена левая рука. В ноябре предстоит госпитализация в Научно-исследовательский детский ортопедический институт Турнера в Санкт-Петербурге. Мальчику необходимо установить специальную многосоставную повязку на руку-тутор (специальный фиксатор), которая будет изготавливаться по индивидуальным меркам. Фонд «Берег надежды» объявляет сбор средств на изготовление тутора, дорогу до места лечения и обратно на самолете. Сумма к сбору - 45000 рублей.

О причинах родовой травмы и о том, как родные боролась за здоровье сына, рассказала мама мальчика.

- Даня родился крупным мальчиком - вес 4500, рост 60 см, - говорит Екатерина. - Роды в связи с этим были тяжелые, малыш получил травму, у него было пережато левое плечевое сплетение, левая ручка висела вдоль тела. Малышу официально установлена инвалидность. В течение трех лет мы активно занимались лечением, проходили курсы массажа, ЛФК, делали электростимуляции. Появились движения в руке, сын стал ее поднимать, но максимум до уровня груди, а также не мог ее широко отвести в сторону. Стали замечать, что консервативное лечение не помогает так, как нам хотелось бы. Рука стала укорачиваться. При дальнейшем обследовании выявилось, что отставание в развитии мышц руки по сравнению со здоровой значительно — на 70%.

Даню отправили на операцию в Научно-исследовательский детский ортопедический институт Турнера в Санкт-Петербурге. 2 октября мальчику сделали операцию по пересадке мышц. И вот - снова госпитализация, в тот же институт. Дане снимут гипс, он пройдет курс реабилитации, включающий в себя массаж и разработку мышц руки.

- Также ему сделают специальную многосоставную повязку на руку - тутор по индивидуальным меркам, - отметила мама мальчика. - Стоимость таких повязок компенсируется государством. Но по документам нам было показано другое оборудование. Операцию по пересадке мышц сделали в начале октября, тогда же медики из Санкт-Петербурга нам сообщили, что нужен будет тутор. Чтобы внести изменения в документацию, необходимо сновать собирать комиссию по инвалидности, на это просто физически не хватило времени.

- Поэтому в случае с Даней индивидуальная повязка будет платной, - пояснили в фонде. - Также мы собираем средства на проезд мальчика и его мамы до Санкт-Петербурга и обратно на самолете.

Сбор средств происходит ЗДЕСЬ.