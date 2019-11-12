Виновник смертельного ДТП в Пионерском Вадим Кулик на заседании суда: «Я зарабатываю втрое больше прокурора!»

Во вторник после заседания Калининградского областного суда по уголовному делу, возбужденному после гибели жительницы Пионерского Натальи Птицыной адвокат потерпевших Виктор Дорохин поделился с «Комсомолкой» своими впечатлениями.

- Я и родственники были шокированы поведением подсудимого, - рассказал защитник. - Мне кажется, он так и не понял, что произошло, не понимает, где находится, какова серьезность ситуации. Принес дежурные извинения. Улыбался. На лице ни тени раскаяния. Он был спокоен. А фраза «Я зарабатываю втрое больше прокурора!» всех повергла в шок. Сейчас мы занимаемся сбором информации, опрашиваем свидетелей с их согласия, будем работать по установлению истины по делу, чтобы предоставить следствию максимальные сведения. Разговаривали с Надеждой, подругой Натальи, на глазах которой все произошло.

По словам адвоката, против водителя Вадима Кулика возбуждено еще одно уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Выяснилось, что весной этого года его дважды лишали водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее, 5 ноября, в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека». 3 ноября он насмерть сбил женщину с ребенком, малыш чудом выжил. Сам фигурант с места преступления скрылся, был задержан, арестован, его защита обжаловала меру пресечения, но получила отказ в удовлетворении апелляции.

Близкая подруга погибшей Ольга Смужевская также находилась во вторник в зале судебного заседания и наблюдала за процессом:

- Видеотрансляция велась из СИЗО, где находится Кулик. Держался он вальяжно, руки за головой, ноги в растопырку. Никакого сочувствия с его стороны. Только когда судья задал конкретный вопрос, извинится ли он перед родственниками, ответил: «Извините. Мне жалко, что так получилось». Это было как подачка, что ли. Неискренне, ни от души. Мы остались довольны, что мера пресечения осталась прежней, Кулик в тюрьме.

Житель Пионерского Антон Буравшев подъехал к месту аварии, спустя несколько минут после трагедии. Это он отвез раненого ребенка в больницу.Фото: Ольга Гончарова

Житель Пионерского Антон Буравшев, доставивший в больницу Пионерского раненого сына Натальи Птицыной, рассказал «Комсомолке», что он видел в тот страшный день:

- Мы ехали семьей из Калининграда домой в Пионерский. Видели, как впереди ехала машина, да так неадекватно, что сразу обращала на себя внимание. Она двигалась в метрах ста от нас, а когда съезжала с Приморского кольца, ее занесло. У перекрестка на полосе въезда, водитель начал обгонять все машины подряд, потом резко между двух машин на «встречку» вылетел, чуть две машины не снес. И дал полный газ. А когда въезжали на мост эта же машина летела навстречу уже с разбитой правой частью. Затем увидели женщину, которая стояла рядом с отбойником. У обочины на дороге валялись вещи, рюкзачок, обувь. Много битой пластмассы... Сначала проехали, потом развернулись. Авария оказалась. Видим, мертвая женщина лежит за отбойником. А в кювете, как выяснилось позже, подруга погибшей Надежда, доставала ребенка из коляски, сказала нам: «Помогите!». Мы с супругой спустились вниз, взяли ребенка, отвезли в Пионерскую больницу. Ребенок сильно кричал. Полиции я передал видео с видеорегистратора, рассказал следствию, что видел.

Надо отметить, что Вадим Кулик неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, начиная с 2011 года. Привлекался к административной ответственности за незаконную добычу янтаря. По решению судов, "черного копателя" неоднократно штрафовали, причем на сумму в размере порядка 200 тысяч рублей, но штрафы он не платил. Дважды привлекался к судебной ответственности за ДТП, трое потерпевших требовали с него компенсаций за материальный ущерб и моральный вред, но судебные решения не исполнены, как не оплачены штрафы ГАИ за нарушение правил дорожного движения и отказы от медицинского освидетельствования.

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