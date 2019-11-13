Получаем больше, платим еще больше: что происходит в Калининграде с зарплатами и тарифами на коммуналку

На прошлой неделе областная дума утвердила новые тарифы на капремонт - платить будем больше. Это возмутило граждан – цены за услуги ЖКХ и так постоянно растут, а их качество оставляет желать лучшего. Мы вспомнили несколько показательных примеров.

Плати за то, чего нет

- В подвале нашего дома по улице Горького,127 много лет стоит жуткий запах гниющих отходов, а «ЖЭУ-23» никаких мер не принимает, дренажные колодцы не чистит. Однако мы платим за содержание дома немалые деньги, – возмущается калининградка Людмила Аксенова.

Ей вторит житель дома № 62 по улице Машиностроительной Владимир Костюхин:

- Скоро зима, а по нашим подъездам гуляют сквозняки, и жильцы фактически отапливают улицу. Где-то необходимо отремонтировать рамы, где-то их остеклить, но управляющая компания «Мастер» не спешит.

В небольших поселках области людям живется еще хуже, чем в Калининграде.

- Мы можем всем поселком весь день просидеть без воды или света. Водопроводные трубы у нас еще немецкие, старые и изношенные. Они часто рвутся, как, впрочем, и электрические провода, - жалуется пожилая жительница поселка Домново Правдинского района Ольга Алексеенко.

А в поселке Зеленодолье Краснознаменского района с людей, вообще, берут плату за услугу, которой нет.

- Нам приходят квитанции за вывоз мусора, хотя в поселке из пяти домов никогда не было контейнера для сбора ТБО. По осенней распутице к нам машина скорой помощи проехать не может, и автолавка отказалась заезжать, поэтому мусоровоз – это что-то из области фантастики, - говорит с сарказмом местная жительница Светлана Байкалова.

Люди жалуются на управляющие организации в муниципалитеты, но не находят там понимания и поддержки. Чиновники пытаются переложить все проблемы на плечи самих жильцов вместо того, чтобы приструнить управляющие компании. Тем же собственникам дома по улице Горького,127 администрация Калининграда посоветовала поискать деньги на новую внутридомовую систему канализации в региональном Фонде капремонта или скинуться на нее всем домом. За какое-такое содержание и ремонт системы канализации жильцы платят тогда «ЖЭУ-23», непонятно.

От бессилия опускаются руки

У многих граждан от бессилия опускаются руки. До прокуратур и судов доходят только самые активные и устойчивые к стрессу.

- Больше всего обращений граждан в органы прокуратуры поступает именно по вопросам нарушений в сфере ЖКХ, - отмечает первый заместитель прокурора Калининградской области Павел Беляков. - Органами прокуратуры области за 10 месяцев этого года выявлено свыше 1400 нарушений в сфере ЖКХ. Для их устранения внесено 541 представление, после чего к дисциплинарной ответственности привлечено 431 лицо. Прокурорами объявлено 10 предостережений, опротестовано 15 нормативных правовых актов. В суды направлено 88 исковых заявлений. По постановлению прокуроров к административной ответственности привлечено 41 лицо. В правоохранительные органы направлено 10 материалов. После их рассмотрения возбуждено 7 уголовных дел.

Областная прокуратура считает, что большинство нарушений закона в сфере ЖКХ связано с деятельностью управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Одно из самых распространенных нарушений: ненадлежащее управление многоквартирным домом. Управляющие компании не хотят выполнять даже минимальный надзор работ по техническому содержанию общего имущества.

Отчаявшись найти справедливость и защитить свои права законным способом, многие перестают платить коммунальные и жилищные услуги полностью или частично. 85-летний пенсионер Виктор Марков с улицы Каштановая аллея, 75 может опубликовать целую книгу из ответов-отписок. Он пошел на принцип и отказался платить за капремонт. Мужчина задолжал больше семи тысяч рублей, объясняя свой поступок так:

- Мой дом поставят на капремонт, когда мне должно исполниться сто лет. Однако, имея инвалидность и онкологическое заболевание, дожить до этого счастливого момента у меня вряд ли получится. Кроме того, правительство страны и сам президент не раз заявляли, что восьмидесятилетние граждане и старше не должны платить за капремонт. Я так и делаю.

Как изменилась зарплата и тарифы за 6 лет. Данные Росстата и Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.Фото: Карен АПРИЯНЦ

Странно, что за воздух еще не платим

Нередко жители области просто не в состоянии оплатить коммуналку, которая съедает большую часть их доходов. Даже если взять вызывающие у многих недоумение официальные данные Росстата о среднемесячной номинальной начисленной зарплате в нашей области и сравнить динамику ее роста с темпами роста основных тарифов ЖКХ, получится огромная диспропорция. Так, при росте заработной платы в области за последние семь лет на 32,6 процента, водоотведение за этот же период подорожало почти втрое (180,5%), отопление – на 54,7 процента, холодное водоснабжение – на 52,9 процента, электроэнергия – на 29,2 процента, газ – на 8,5 процента (см. таблицу).

Кроме того, появились и новые обязательные платежи. С 1 июля 2015 года собственников обязали вносить средства за капремонт в размере 5,9 рубля за квадратный метр, причем с 1 января 2020 года эта сумма увеличится до 6,9 рубля или на 17 процентов. Ко всему стоит добавить фактически бесконтрольный рост платежей за содержание жилья.

И еще. Говоря о растущих платежах, не стоит забывать и о том, что собственников просто вынудили раскошелиться на поквартирные счетчики и дорогостоящие общедомовые приборы учета энергоресурсов. Людей уверяли, что они почувствуют после этого реальную выгоду, но на деле этого не произошло.