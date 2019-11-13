2019-11-13T13:06:52+03:00
Происшествия

В Калининград из Сибири этапирован участник группового изнасилования

Скрывшийся от следствия преступник прятался в лесу, потом в обеих столицах, а в итоге добежал до Иркутской области
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Затеряться на просторах нашей необъятной страны калининградцу не удалось.Затеряться на просторах нашей необъятной страны калининградцу не удалось.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Калининградскую область из Иркутска этапирован подозреваемый в изнасиловании 18-летней девушки.

Все произошло майской ночью 2018 года в районе улицы Верхнеозерной в Калининграде. Трое горожан по очереди надругались над своей жертвой. Двух мерзавцев вскоре удалось задержать, и впоследствии калининградцы, одному из которых было 22 года, а другому -26 лет, предстали перед судом, получив свои сроки. Младшему дали 6 лет и 9 месяцев «строгача», старший отделался 5 годами на общем режиме.

Сложнее было с третьим участником изнасилования – 33-летним мужчиной, которому тогда удалось ускользнуть от правоохранителей. В январе 2009-го его объявили в федеральный розыск, заочно арестовав и предъявив официальное обвинение. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

- Несмотря на это, сотрудниками регионального Управления СКР совместно и Управления уголовного розыска областного УМВД России продолжалась работа по установлению места нахождения обвиняемого, - рассказала официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - В 2019 году уголовное дело передано для изучения в новое структурное подразделение - отделение по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет), в состав которого вошли наши опытнейшие следователи. В тесном взаимодействии с оперативниками полиции им удалось получить информацию о возможном месте проживания разыскиваемого.

Как выяснилось, калининградец, хорошо понимая, что его теперь ждет, прямо с Верхнеозерной пешком отправился в Гвардейский район. Там почти месяц, словно дикий зверь, обитал в шалаше на берегу реки. Однако, сообразив, что лето рано или поздно закончится, а зимой в лесной берлоге будет неуютно, насильник решил бежать за пределы региона. Ему удалось пробраться на паром и уехать в Санкт-Петербург, а оттуда – в Москву.

Но страх заставил преступника подозревать, что ему не удастся затеряться даже в многомиллионном мегаполисе. И он продолжил свой бег на восток, достигнув в итоге Иркутской области. Новым местом жительства он выбрал город Ангарск. Именно там беглеца 1 ноября этого года и задержали, наконец, следователем СУ СКР по Калининградской области.

Преступник был доставлен обратно в эсклав и водворен под стражу. Ему инкриминируют статью 131 УК РФ в ее части 2, пункт «б»(в редакции № 45 от 13.05.2008, ибо закон обратной силы не имеет) - «Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное группой лиц. Что в перспективе означает лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

- Вину в совершенном преступлении мужчина признал,- добавила Наталья Гацко. - В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Старуха-процентщица и убийство Распутина»: артист Сергей Бугаев, гостивший у доцента Соколова незадолго до расправы над студенткой, рассказал о проклятом месте
По словам приятелей, преподавателя СПбГУ караулили у подъезда, ему угрожали и слали гневные сообщения
«Он ее убил в пылу, но пилил-то зачем? Свихнулся, наверное»: Мать доцента Соколова, расчленившего студентку-любовницу, рассказала о трагедии
Родители преподавателя СПбГУ рассказали «КП» о трех браках своего сына, четырех его дочках и заявили, что теперь они на краю могилы
«Восстание» Соколова: В 2007 году доцент-расчленитель чуть не устроил побоище между «французскими солдатами» и милицией
Историк, которого спустя годы обвинят в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, всегда отличался буйным нравом, говорят его соратники по увлечениям
«Каждый год его видели с новой пассией. Это считалось нормальным»: Знакомый Олега Соколова – о том, как доцент-расчленитель выбирал себе «жертв» среди молодых студенток
По словам собеседника «Комсомолки», одиозный преподаватель отличался жестокостью и не умел отличать «игровую» войну от реальной
«Его страшно возить по городу»: маньяк, убивавший и насиловавший детей, жалуется на самарские тюрьмы и просится на свободу
В Советском районном суде Самары сегодня начали рассматривать дело «Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, который требует освободить его из «Черного дельфина» [ВИДЕО]
Новости 24
Гоп-стоп на Батальной: у калининградца отняли телефон и кредитку с паролем
Калининградская бизнесвумен продавала турпутевки в никуда
Жителя Светлого будут судить за избиение до смерти двух бездомных
Суд обязал власти Гурьевска отремонтировать дренаж и осветить улицы в поселке Ушаково
Главный архитектор Зеленоградска: В городе больше не будут строить дома выше семи этажей
"Откройте - горгаз!": в Калининграде бизнесмен ограбил своего компаньона
Калининградскую морячку обворовал ее молодой бойфренд
В Калининграде на Большой окружной «Фольксваген» сбил женщину с детьми
Более 300 калининградцев сообщили через онлайн-сервис о компаниях, в которых выплачивают зарплату «в конвертах»
Правительство: Сейчас в Калининграде есть зеленые зоны, которые не защищены от застройки
Двое калининградцев попались на организации незаконной миграции
Погранпереход Мамоново-Гроново возобновил работу
Россельхознадзор пресек незаконный ввоз в Калининград 98 кг продуктов из Польши и Литвы
Калининградца осудили за сбыт поддельных денег
ФСБ инициировала выдворение 47 мигрантов из Калининградской области
ГИБДД: Сбитая на ул. А. Невского 10-летняя девочка госпитализирована
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет электричества и воды