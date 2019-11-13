В Калининград из Сибири этапирован участник группового изнасилования

В Калининградскую область из Иркутска этапирован подозреваемый в изнасиловании 18-летней девушки.

Все произошло майской ночью 2018 года в районе улицы Верхнеозерной в Калининграде. Трое горожан по очереди надругались над своей жертвой. Двух мерзавцев вскоре удалось задержать, и впоследствии калининградцы, одному из которых было 22 года, а другому -26 лет, предстали перед судом, получив свои сроки. Младшему дали 6 лет и 9 месяцев «строгача», старший отделался 5 годами на общем режиме.

Сложнее было с третьим участником изнасилования – 33-летним мужчиной, которому тогда удалось ускользнуть от правоохранителей. В январе 2009-го его объявили в федеральный розыск, заочно арестовав и предъявив официальное обвинение. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

- Несмотря на это, сотрудниками регионального Управления СКР совместно и Управления уголовного розыска областного УМВД России продолжалась работа по установлению места нахождения обвиняемого, - рассказала официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - В 2019 году уголовное дело передано для изучения в новое структурное подразделение - отделение по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет), в состав которого вошли наши опытнейшие следователи. В тесном взаимодействии с оперативниками полиции им удалось получить информацию о возможном месте проживания разыскиваемого.

Как выяснилось, калининградец, хорошо понимая, что его теперь ждет, прямо с Верхнеозерной пешком отправился в Гвардейский район. Там почти месяц, словно дикий зверь, обитал в шалаше на берегу реки. Однако, сообразив, что лето рано или поздно закончится, а зимой в лесной берлоге будет неуютно, насильник решил бежать за пределы региона. Ему удалось пробраться на паром и уехать в Санкт-Петербург, а оттуда – в Москву.

Но страх заставил преступника подозревать, что ему не удастся затеряться даже в многомиллионном мегаполисе. И он продолжил свой бег на восток, достигнув в итоге Иркутской области. Новым местом жительства он выбрал город Ангарск. Именно там беглеца 1 ноября этого года и задержали, наконец, следователем СУ СКР по Калининградской области.

Преступник был доставлен обратно в эсклав и водворен под стражу. Ему инкриминируют статью 131 УК РФ в ее части 2, пункт «б»(в редакции № 45 от 13.05.2008, ибо закон обратной силы не имеет) - «Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное группой лиц. Что в перспективе означает лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

- Вину в совершенном преступлении мужчина признал,- добавила Наталья Гацко. - В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.