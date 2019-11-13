Тест «КП»: Насколько вы добрый

«Ну, когда же он успокоится?!»

Сколько есть, мне не жалко

Остановлюсь, если будет время

Даже не остановлюсь — не разговариваю с незнакомцами

Укажу на ошибку и поругаю за невнимательность

Конечно, скажу. Ведь деньги вычтут из ее зарплаты

Сделаю вид, что ничего не заметил

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях. Поделиться