2019-11-13T19:23:56+03:00
Общество

Тест «КП»: Насколько вы добрый

«Комсомолка» предлагает калининградцам измерить индекс доброты в процентах
Сергей БогровСнежана Гладилина
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..Фото: из архива «КП»
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В эту среду, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. А вы можете назвать себя добрым? Проверим!

1Часто ли вы подаете милостыню на улице?

Правильный ответ:

2Вы летите в самолете, а рядом с вами сидит ребенок, который постоянно кричит и никого не хочет слушать. Что вы подумаете?

.
Правильный ответ:

3Какой литературный герой вам нравится больше?

Правильный ответ:

4У вас попросили денег взаймы. Какую сумму вам не жалко дать?

.
Правильный ответ:

5Долго ли вы можете не прощать обиду?

.
Правильный ответ:

6На улице незнакомец попросил вас объяснить дорогу. Поможете?

.
Правильный ответ:

7Какое качество вы больше всего цените в людях?

Правильный ответ:

8Как вы относитесь к домашним животным?

Правильный ответ:

9Кассир в супермаркете ошиблась и посчитала в вашу пользу. Как поступите?

.
Правильный ответ:

10Считаете ли вы себя добрым человеком?

Правильный ответ:
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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