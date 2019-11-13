Тест «КП»: Насколько вы добрый
«Комсомолка» предлагает калининградцам измерить индекс доброты в процентах
.Фото: из архива «КП»
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В эту среду, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. А вы можете назвать себя добрым? Проверим!
1Часто ли вы подаете милостыню на улице?
Правильный ответ:
2Вы летите в самолете, а рядом с вами сидит ребенок, который постоянно кричит и никого не хочет слушать. Что вы подумаете?
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Правильный ответ:
3Какой литературный герой вам нравится больше?
Правильный ответ:
4У вас попросили денег взаймы. Какую сумму вам не жалко дать?
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Правильный ответ:
5Долго ли вы можете не прощать обиду?
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Правильный ответ:
6На улице незнакомец попросил вас объяснить дорогу. Поможете?
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Правильный ответ:
7Какое качество вы больше всего цените в людях?
Правильный ответ:
8Как вы относитесь к домашним животным?
Правильный ответ:
9Кассир в супермаркете ошиблась и посчитала в вашу пользу. Как поступите?
.
Правильный ответ:
10Считаете ли вы себя добрым человеком?
Правильный ответ:
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Добрым человеком вас назвать сложно. Хотя иногда и вам хочется причинить кому-то добро. Но это случается крайне редко.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы производите впечатление строгого человека и бываете добры только в исключительных случаях и с теми, кто этого заслуживает. Может быть, это и не так плохо.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы максимально доброжелательны и отзывчивы. Вашему окружению действительно повезло.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы просто ангел во плоти. Наш счетчик доброты даже немного зашкаливает. Главное, чтобы никто не воспользовался этим вашим качеством в своих корыстных целях.
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ИСТОЧНИК KP.RU