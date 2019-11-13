Александр Рольбинов: Поняли, как построить велодорожку, когда проехали 100 километров по Польше

Во вторник журналистов пригласили посмотреть, что из себя представляет отрезок нашумевшей велодорожки «от косы до косы». За неделю этот отрезок успел увеличиться с 50 метров примерно до сотни. К тому же, параллельно другой подрядчик начал строить на месте придорожной канавы тротуар.

О том, как подбиралась концепция велосипедной дорожки, рассказал вице-премьер калининградского правительства Александр Рольбинов:

- Мы взяли проектировщика этого проекта и поехали в Польшу. Сели на велосипеды и проехали 100 километров по велосипедному маршруту, чтобы посмотреть, как он обустроен у наших соседей. Так как этот проект этот у нас совместный с иностранными партнерами, то и требования к нему у нас достаточно высокие.

Построят в три этапа

Строительство разбили на три этапа, которые будут выполняться в 2019, 2020 и 2021 годах.

- Дорожка будет проходить от корня Куршской косы до Приморска, - напомнил вице-премьер. – В этом году у нас выделено 32 миллиона рублей и на следующие два года по 160 миллионов, и никаких сомнений по поводу сроков выполнения контракта у нас нет.

У журналистов тут же возник вопрос, не начнут ли из-за этой велодорожки пешеходы конфликтовать с велосипедистами, так как тротуар за пределами того же Зеленоградска не предусмотрен.

- Мы строим не просто дорогу, не автобан и не пешеходную дорожку, а велодорожку, - отреагировал вице-премьер. - Конечно, хочется всегда всего, много и побольше, но зарубежный опыт лучших велосипедных дорог, соединяющих Польшу, Германию и так далее, показывает, что велосипедная дорожка должна быть прежде всего для велосипедистов.

Рольбинов напомнил, что велодорожка, которая будет проходить по Куршской косе, начнет строиться по другой программе, и ее проектированием занимается национальный парк.

- Мы ее просто будем стыковать в этом месте, - указал чиновник на шлагбаум, в который упирается отрезок, вымощенный серой плиткой. – Для нас это место стыка очень важно, потому что оно, наконец, позволит соединить Калининградскую область с Литвой.

Плитка или асфальт?

Еще неделю назад, когда появилась новость о начале строительства, часть велосипедистов заметила, что покрытием для дорожки почему-то является тротуарная плитка, пусть она даже и не имеет фаски.

- Я не знаю, почему и кому это не нравится, - удивился Рольбинов. – Такого эффекта, как будто по брусчатке едешь, здесь не будет. Будет мягко и комфортно. Можно было бы асфальт тут сделать, гаревую или просто земляную дорожку, но в курортном городе плитка намного приятнее, эстетичнее и долговечнее.

Журналисты также заметили, что в парке Зеленоградска, через который пойдет веломаршрут, красными крестами помечены несколько деревьев. Это означает, что их скоро спилят.

- Все это предусмотрено проектными решениями, - ответил Рольбинов. - К сожалению, невозможно пройти, чтобы ничего не затронуть. Но у нас в рамках компенсационного озеленения в Зеленоградском районе предусмотрено огромное количество деревьев, и они будут высажены.

Лестница вместо лифта

Архитектор Антон Глушков попросил не ждать от проекта велодорожки каких-то сверхъестественных вещей. В частности, вдоль нее не будет подсветки.

- Это типовое техническое решение, которое точно так же применяется в других странах, - рассказал Глушков. – Кроме того, лихие 90-е оставили для нас очень тяжелые размежеванные участки. Очень тяжело было найти путь, который бы проходил по городской и негородской земле.

Сложности с земельными вопросами, в частности, вынудили провести отрезок велодорожки в Светлогорске через очень крутой склон у отеля «Фальке». На Западе для решения таких вариантов применяются весьма экзотические решения, вплоть до велосипедных лифтов. У нас это будет банальная лестница, которой там на данный момент нет.

Что касается тротуарной плитки, то, по словам Глушкова, за городом велосипедная дорожка все-таки будет сделана из асфальта:

- У нас есть несколько типов покрытия. Принципиально будем применять двухслойный асфальт. Мы смогли всех убедить во время экспертизы, что нам нужны полноценные долгоиграющие два слоя. А там, где есть необходимость перекладки коммуникаций, либо возможно движение дюны, будет плитка. Есть также участок, порядка 700 метров, из фибробетона.

Напомним, общая протяженность первой очереди веломаршрута составляет 33,94 км, ширина проезжей части – 2,5 м. Общая цена контракта – 356 млн. рублей, а срок его завершения– июнь 2021 года.