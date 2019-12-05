Доктор философии Владас Повилайтис: Обучение надо сделать частью жизни. Как утренний кофе

В России на государственном уровне поддерживается внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Для этого в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» при поддержке Минобрнауки России запущен единый ресурс online.edu.ru для учащихся и преподавателей, объединяющий около 40 образовательных онлайн-платформ, свыше 120 образовательных организаций, где доступны более 1000 онлайн-курсов. Кроме того, на базе ведущих университетов страны сформированы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения для профессиональной подготовки преподавателей.

Но речь не идет о том, что онлайн-формат в итоге вытеснит традиционные формы обучения. Онлайн-обучение – это, прежде всего, расширение возможностей, доступ к знаниям от лучших вузов страны.

О перспективах онлайн-образования мы поговорили с руководителем центра, доктором философских наук Владасом Повилайтисом.

- Онлайн-технологии все активнее внедряются в сферу образования. Чем это вызвано и какие у них перспективы?

- Во времена Гутенберга печатная книга тоже была чем-то диковинным. Довольно скоро и мы перестанем относиться к онлайн-технологиям как к чему-то удивительному. Ощущение новизны уйдет, как уйдут и неоправданные надежды преподавания. Но то, что государство старается оптимизировать работу в онлайн-среде, - совершенно очевидно. Ведь если студент послушает лекцию до встречи с преподавателем, это сделает работу преподавателя в аудитории эффективнее. Он не будет надиктовывать студенту базовые вещи, а посвятит лекцию обсуждению проблемных вопросов. Преподаватель обладает уникальными навыками, которые студент не успевает воспринять. Теперь он приходит на занятия, чтобы обсудить проблемные моменты. То есть онлайн позволяет студентам быть более подготовленными.

- Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ» утвержден на самом высоком уровне. Как его реализация может помочь сделать образование качественнее и доступнее?

- Это сложный набор задач. С одной стороны, ведутся работы над развитием ресурса online.edu.ru, то есть реестра онлайн-курсов, прошедших экспертизу и собранных в одном месте - универсальная точка входа. С другой стороны, создание региональных центров компетенций, занимающихся онлайн-обучением на местах. Заслуга государства в том, что оно стало целенаправленно строить цифровую образовательную среду, возникло понимание значения онлайн-образования и потенциала этого направления.

Фото: архив В. Повилайтиса

- Вы сказали, что создаются региональные центры компетенций. Как с этим обстоит дело в Калининграде?

- Когда Балтийский федеральный университет вошел в этот проект и победил, это говорило о нашем потенциале.

В 2017 году наши онлайн-курсы прошла одна тысяча студентов и около 100 преподавателей участвовали в программах повышения квалификации. В прошлом - 5000 студентов и более 200 преподавателей, а в этом прогнозируем 10 тысяч студентов, прошедших онлайн-курсы, и более 300 преподавателей.

Мы сотрудничаем сегодня с более чем 30 организациями высшего и среднего профессионального образования. Наши контакты охватывают всю Россию - до Владивостока. Наладили производство совместных курсов, начали их внедрять в учебный процесс. Обучили много преподавателей, и у нас появилось огромное количество союзников из совершенно разных университетов. Многие университеты используют наши курсы.

- Кто и как может повысить свою квалификацию в вашем центре? Сколько стоит обучение?

- Есть линейка программ. Например, сейчас готовим программу, посвященную коммуникативным навыкам в современном мире. Она - для людей старшего поколения, рассказывает о том, что происходит в цифровой среде. Что касается стоимости, то программы недорогие. Кого-то мы обучаем бесплатно, все зависит от конкретных программ. Самые дешевые варианты - от тысячи рублей.

- За один онлайн-курс?

- Сами курсы бесплатны. Деньги мы получаем за повышение квалификации преподавателя. Мы бесплатно выкладываем контент в открытый доступ, продвигая таким образом наш университет. Например, в нашем YouTube-канале «Philoso FAQ» почти 30 тысяч подписчиков. У самых популярных курсов более 50 тысяч просмотров.

- Какие основные тенденции в современном онлайн-образовании в России?

- Онлайн-курсы заняли свою нишу: они должны стать частью учебного процесса. При этом они не отменяют традиционное преподавание, напротив, улучшат образование в целом. Любой преподаватель провинциального вуза благодаря онлайн-образованию получает общественную экспертизу.

- Какие онлайн-курсы популярны у россиян?

- У нас это общеразвивающий контент. Например, философия, русская философия. Залог успеха курсов - спикеры. Люди, говорящие не по бумажке, разбирающиеся в теме, то есть эксперты. На них гигантский запрос. Люди хотят получить доступ к экспертному мнению, люди хотят думать.

- Есть ли лайфхаки, упрощающие процесс освоения онлайн-курса и делающие его максимально эффективным?

- Главное - мотивация. Занимайтесь тем, что интересно. Если в аудитории человека можно заставить что-то делать, то в онлайне шансов нет. Надо сделать обучение частью своей повседневной жизни, таким же, как, например, утренний кофе.

Сайт Балтийского РЦКОО

Фото: архив В. Повилайтиса

К СВЕДЕНИЮ

В России реализуются инициативы, направленные на создание условий для развития цифровой экономики. В области образования это в первую очередь программа «Цифровая экономика» и нацпроект «Образование», частью которого является проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Он утвержден президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цель проекта - создать условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Подробности - на сайте online.edu.ru.