Исповедь похоронного агента: «Когда умирают молодые, родственники горюют по-настоящему. А так обычно делят имущество»

Николай (имя изменено), который работает ритуальным агентом в Калининграде уже 6 лет, решился поговорить с корреспондентом «КП» только на условии полной анонимности. По его словам, похоронным делом он начал заниматься по чистой случайности. И чтобы понять, его это призвание или нет, потребовалось всего несколько дней.

От 3 до 5 тысяч за тело

Для начала Николай рассказал, как получается, что агенты частных похоронных бюро обычно получают информацию об умерших гораздо быстрее, чем экстренные службы.

- Если человек умер в больнице, врач сразу звонит «своим» ритуальным агентам. Если кто-то скончался на улице или дома, его близкий, как правило, звонит в «Скорую помощь». В этом случае нам информация поступает или от ее сотрудников, или от полицейских. А бывает, что и от соседей, которые могут поставить в известность своего знакомого работника ритуального бюро.

По словам Николая, большинство дежурных на станциях «Скорой помощи» сливают информацию похоронным бюро.

- Допустим, работник диспетчерского пункта станции «Скорой» принял вызов с сообщением о смерти человека. Практически сразу же он посылает СМС-сообщение ритуальному агенту или агентству, - признается наш собеседник. – То же самое и с полицией. Нужно понимать, что работая в агентстве, нельзя не платить за информацию. Причем интересующие сведения врачи или полицейские могут слить сразу нескольким агентам или похоронным бюро. Но источник в любом случае получит свои деньги. Какие расценки? Обычно от 3 тысяч до 5 тысяч рублей за тело.

В похоронном бизнесе существуют и другие посредники. Например, в лице работников морга. Им тоже необходимо платить. В противном случае могут, например, не побрить умершего. Тем более, что бритье вообще не входит в существующий перечень бесплатных услуг.

- У меня был случай, когда умерла пожилая женщина и родственники высказали пожелание, чтобы ей подстригли ногти и накрасили губы. Это дополнительная услуга, и мне сказали в конторе: возьми у родственников 2 тысячи и отдай за это моргу или же сделай сам и оставь деньги себе. Я выбрал второй вариант.

Главное – проникнуть в квартиру

Еще один секрет профессии ритуального агента заключается в правильном алгоритме действий сразу после того как получена информация о «клиенте» и работник агентства прибыл по названному адресу. Теперь главное – оказаться в квартире.

- Если звонить в домофон, тебе просто скажут: «Нет, спасибо и все», - объясняет Николай. – Потому что тебя не видят. А в нашем деле первое впечатление - как ты одет, как вообще выглядишь, играет очень большую роль. Поэтому надо подобраться как можно ближе к родственникам покойного, пересечься с ними хотя бы взглядом. Я обычно звоню и прошу открыть, чтобы отдать судебные письма. Открывают, не задумываясь.

Оказавшись в поле зрения потенциального заказчика, агент представляется и начинает быстро говорить. Если не удалось шагнуть за порог, нужно стоять в дверном проходе, чтобы перед носом сразу же не закрыли дверь. Попав в квартиру, хорошим тоном считается снять обувь или надеть медицинские бахиллы, которые у опытного агента всегда с собой.

Оценить кредитоспособность клиентов можно, только посмотрев на входную дверь.

- У нас в стране дверь - это то, на чем не экономят, если есть возможность, - делится Николай своими наблюдениями. - Если ты видишь, что дверь старая, облезлая, с порванной обивкой, понятно - у людей денег мало. И в таком случае нужно предлагать бесплатные услуги, допустим, забрать тело из морга. Дело в том, что ритуальный агент может сделать это, только заплатив от 4 тысяч до 4,5 тысяч рублей. Родственникам покойного платить не надо, достаточно расписаться в журнале, чтобы сэкономить деньги.

Горечь родственников

Довольно интересными представляются и наблюдения Николая за тем, о чем говорят люди в квартире, куда он явился по работе. Думаете, безутешно рыдают? Агента такое предположение откровенно смешит.

- Чаще всего делят имущество. Не раз слышал вопрос о том, через какое время можно вступать в права наследования. А ведь прошло буквально несколько минут после смерти родного человека! Но большинство особо не переживают, по крайней мере, если речь о пожилых людях, которые при жизни не были избалованы заботами родственников. Те приезжают, платят спокойно, проверяют все шкафы, ищут накопления, сберкнижки, «кубышки», которые есть обычно у всех бабушек и дедушек.

Конечно, совсем другая ситуация, когда из жизни уходят дети или молодые люди. Вот тогда в доме настоящее горе.

- Некоторые агенты-девочки, вы не поверите, делают вид, что они переживают за умершего больше, чем его родственники. Могут плакать, обнимать. Актрисы еще те! - смеется Николай.

Как подставить конкурента

Конкуренция в похоронном бизнесе чрезвычайно жесткая, в методах особо не стесняются.

- Мой последний случай: скончалась женщина, - вспоминает Николай. - Ее соседи меня лично знали и позвонили. Приехал - у дома уже стоят двое ритуальных агентов. Чтобы приехал кто-то один, никогда не бывает. И не уйдут, пока не узнают, кто будет организатором процесса. Эти ребята, увидев меня, сразу поняли, что заказ я забираю.

Но и это, по словам Николая, чаще всего не конец. У ритуальных агентств есть колл-центры, и оттуда могут неоднократно звонить заказчику и всячески хаять конкурента. Информационную войну никто не отменял.

- Могут сказать, что тот мальчик, который взял заказ, когда-то пришел на похороны пьяным. Или, что у него тело из гроба вывалилось. Могут заявить, что на выбранном кладбище с ним захоронить не получится, а с фирмой, которая звонит - легко. Была такая ситуация, что мы уже поехали на кладбище хоронить человека, а агент продолжал звонить, пытаясь перехватить клиента.

По сведениям Николая, на Калининград приходится примерно 500 похорон в месяц. Примерно столько же на область. Каждое агентство может обслужить одновременно, максимум, трех заказчиков.

- Сам я обслуживаю за месяц, в среднем 8 похорон, - говорит он. – Каждые могут принести до 10 тысяч рублей, но это, скорее, желаемая сумма. А так от 5 тысяч до 30 тысяч. Я сейчас работаю сам на себя. В похоронном бюро агенты могут брать по три заказа ежедневно и получать за них по 5 тысяч. Главное - принести заказы в контору, остальным займутся уже другие.

«Воздушные деньги»

В похоронном деле существует такой термин, как «воздушные деньги». Когда к реальным ценникам за услуги, вроде копки могилы (в Калининграде это обычно 14 тысяч рублей), катафалка и прочего добавляется обязательная сумма. По сути этих денег нет, они «воздушные». Из них 5 тысяч рублей идут информатору, 4 тысячи - в морг, около 10 тысяч агент берет себе, ну и похоронному бюро «десятка». То есть, никаких реальных услуг не оказано, а около 30 тысяч дополнительно вынь да положь на похороны. И если кому-то в Калининграде насчитают за похороны на Цветковском кладбище 65 тысяч рублей, то из них «воздушных денег» будет почти половина.

- Дополнительно можно заработать на атрибутике, - поведал еще один профессиональный секрет Николай. - Существуют, по крайней мере, пять складов со всей ритуальной атрибутикой. Цены там такие же, как и в похоронных бюро, но это для обычных людей. Агенту на гроб, венок и прочее склад сделает примерно 50-процентную скидку.

Бывают случаи, когда агенту приходится делать «непрофильную работу». Однажды Николаю пришлось лично копать могилу.

- Это было во Взморье. Привлекательное место, там песок. Однако власти не разрешают хоронить там тех, у кого нет местной прописки, хотя по закону кладбище открытое. И вот мы с приятелем, начали копать. За нами следили представители местной администрации, потом приехала полиция, которой пожаловались на якобы незаконное захоронение. Но я показал федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Они почитали, поговорили между собой, а затем уехали.

Конечно, в работе похоронного агента есть свои минусы. Но их перекрывают деньги, у ритуальщиков отнюдь не самые маленькие заработки в Калининграде.

- Сейчас никакого психологического дискомфорта не испытываю, - уверяет Николай. - Во время самого первого выезда увидел сильно изуродованное тело бездомного и едва не потерял сознание. А затем понял, что ничего страшнее быть уже не может.