Соцсети бурлят из-за гибели дайвера: за последние три года у калининградского побережья утонули 20 ловцов янтаря

Калининградцы активно обсуждали в соцсетях две «янтарные» новости. Одну трагическую. В ночь на среду в акватории Балтийского моря у Янтарного погиб очередной дайвер, ловец янтаря. Парню было всего 22 года, жил в Чкаловске. Вторая новость не менее обсуждаемая – введение уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.

- Фактически раз в квартал, а то и чаще у нас гибнут крепкие, здоровые мужчины. Трагические ситуации случаются, увы, регулярно. В прошлом году мы хоронили дайверов чуть ли ни каждый месяц. Погибло только у берегов Янтарного семь человек! На этот раз в 23 часа 55 минут 12 ноября мы получили сообщение, скорее всего от тех, кто ночью погружался за янтарем вместе с Вадимом из Чкаловска. Парня подняли на поверхность товарищи. Он был мертв. Погиб человек, - сообщил «Комсомолке» мэр Янтарного Алексей Заливатский.

А в целом у нашего побережья за последние три года лишились жизни почти 20 дайверов. Трупы ловцов за солнечным камнем прибивало к берегу в Литве через несколько дней после безуспешных поисков на нашей территории. Тем не менее, когда "идет" солнечный камень, в Янтарном аншлаг, флотилия из сотен быстроходных лодок с мотопомпами устремляются за добычей на свой страх и риск. Явление для России уникальное и массовое. Разрушительное для природы и смертельно опасное для людей. Работают бригадами наемники, они и гибнут, а организаторы бизнеса считают доходы.

Но вернемся к новости законотворческой. Напомним, правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней. Депутаты предлагали в качестве кары штраф до 1 миллиона рублей - для лиц, которые уже привлекались к административной ответственности за самовольную добычу камня. А, кроме того, незаконная добыча может лишить свободы на срок до двух лет и может обернуться штрафом до 200 тысяч рублей. Если стоимость добытых камней превышает 1 миллион рублей, штраф увеличивается до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Этот законопроект пока что еще имеет черновой формат, прошел лишь первое чтение в Госдуме. Президентом не подписан.

- Сегодня увидели новости в СМИ. Но закон еще не можем найти, - признался Алексей Заливатский.

Депутат Калининградской областной думы Александр Мусевич, видимо, сердцем поддерживает несчастных наших дайверов, сочувствует, а умом понимает всю сермяжную правду реального дня:

- Да, это пока проект, да, он пока на первом чтении в Государственной думе. Но радоваться не стоит, "Аннушка уже разлила масло..."

Что из этого выйдет покажет время. Но то, что теневой рынок исчезнет, маловероятно, и советское время, и в лихие 90-е, и в ровные «нулевые», рынок этот жил и будет жить в будущем. Очевидно, полиция начнет более активно преследовать морских копателей.