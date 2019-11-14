Прощальный юбилей: аэродрому Девау скоро «закроют небо»

Осень – время летать

Несмотря на то, что торжества по случаю 100-летия аэродрома Девау в Калининграде прошли в середине августа этого года, будем считать, это была всего лишь формальность. Настоящий юбилей следует отмечать 11 ноября. Именно в этот день в 1919 году открылось гражданское воздушное сообщение по линии «Кёнигсберг – Берлин». Еще через два года, 24 ноября, было создано Русско-Германское общество воздушных сообщений «Дерулюфт», основной базой которого и стал аэродром Девау. Кстати, первый полет из Москвы в Кёнигсберг в рамках соглашений состоялся 3 мая 1922-го.

Самолет Ли-2 с "отстегнутыми" крыльями на улице Молодой Гвардии, движется на погрузку в порт.

О довоенной и военной истории Девау написано достаточно. А вот то, что происходило там в первые послевоенные годы, знают немногие. После взятия советскими войсками Кёнигсберга аэродром восстановился очень быстро. Хотя изначально авиасообщение Восточной Пруссии с Москвой (а чуть позже и с Берлином) осуществлялось через Инстербург (Черняховск), на аэродроме которого в мае 1945-го была образована комендатура Гражданского Воздушного флота под руководством полковника авиации Леонида Бугрова.

- Летное поле Девау еще не было приведено в порядок, поэтому изначально использовался аэродром Инстербурга, - рассказывает историк Валерий Цветков. - Но уже 8 октября 1945 года начальник Главного управления ГВФ маршал авиации Федор Астахов подписал приказ № 199 «Об организации аэропорта в городе Кёнигсберге». Первым начальником воздушной гавани стал все тот же Леонид Бугров.

Погрузка замолетов в арктическую экспедицию (1957 год). Слева - Петр Бубнов.

Военный человек мирного труда

После того как Бугров убыл на должность начальника Берлинского аэропорта, Девау по очереди возглавляли Анатолий Пряженников (24.12.1945 – 03.11.1947), Николай Чулошников (03.11.1947 – 15.02.1950) и Борис Аношин (02.03.1950 – 22.08.1950). Однако аэропорт по-прежнему был похож на груду развалин, пока новым начальником не назначили Петра Бубнова.

Во время войны Петр Иванович был механиком в транспортном отряде 3-й отдельной авиадивизии связи. Кроме медалей «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа» и «За взятие Кёнигсберга» имел еще три боевые награды. Правда, о его подвигах известно немного, так как некоторые наградные листы до сегодняшнего дня не рассекречены Минобороны. Но, судя по опубликованным документам, уже к апрелю 1943-го он совершил 56 боевых вылетов, налетав 741 час на транспортнике Г-1. На нем он перевозил не только боеприпасы, медикаменты и консервированную кровь, но и пассажиров, в том числе начальствующий состав Красной армии.

Петр Бубнов.

- В 1946 году из Москвы отца назначали начальником аэропорта в Каунас, - рассказывает дочь Петра Бубнова, Заслуженный художник России Нелли Смирнягина. - Потом в 1949-м перевели в Калининград.

Герою штурма Кёнигсберга теперь пришлось восстанавливать разрушенный аэропорт и приводить в порядок территорию вокруг него. По словам Смирнягиной, на аэродроме и в его окрестностях долгое время проходило разминирование.

- Мины были везде, - вспоминает она. – Отлично помню, как однажды увидела целый грузовик извлеченных из земли боеприпасов.

Восстановленная арка на Девау.

Восстановление из руин

В 1950 году международные рейсы на линии «Москва-Кёнигсберг-Берлин» были прекращены. Зато в марте 1951-го была открыта первая внутренняя ежедневная почтово-пассажирская регулярная авиалиния «Москва – Калининград». Наряду с гражданскими в Девау базировались военные самолеты. Ремонтировали все, что еще можно было отремонтировать. Вновь стали уютными залы ожидания аэровокзала, было приведено в порядок здание управления полетами. Правда, бросалась в глаза разбитая железобетонная конструкция, стоявшая между ними.

День авиации на Девау.

- Первое, что папа сделал – превратил ее в красивую арку, приказав ее отштукатурить, покрасить и укрепить на ней герб и флаги. Рядом разбили клумбы, поставили скамейки и урны, - рассказывает Нелли Смирнягина. - Он часто брал меня с собой, и я много времени проводила в его кабинете. Хорошо помню, как приезжали люди в кожаных пальто и в шляпах, которые указывали на какие-нибудь объекты и говорили: «Убрать! Чтобы завтра этого не было». Это были люди из обкома. По их требованию, например, снесли ангар, который отец хотел восстановить, и немецкую смотровую вышку из дерева. Мы, дети летчиков, часто на нее забирались.

Петр Бубнов отлично рисовал и увлекался фотографией (он закончил военную школу фотокорреспондентов), время от времени отправляя в газету «Красная звезда» свои снимки.

- В 50-е на восстановленном аэродроме начал проводиться День авиации, люди приезжали со всей области, чтобы самолеты посмотреть, - добавляет Нелли Петровна. – И не только посмотреть - в этот день на них можно было бесплатно покататься. В праздник я сидела в диспетчерской, мне разрешалось, и сверху на все это смотрела – народу было дикое количество!

Зал ожидания в Девау.

Окно в Антарктиду

В 1955 году Девау стал площадкой для переброски оборудования первой советской Антарктической экспедиции, которой руководил океанолог и опытный полярник Михаил Сомов. Приземлились на аэродром и транспортники Ли-2, у которых отстыковали крылья.

- А дальше они своим ходом поехали по городским улицам в порт, зрелище было удивительное, - вспоминает Смирнягина.

Погрузкой на корабли летательных аппаратов руководил Бубнов. В семейном фотоархиве сохранились снимки, датированные сентябрем 1957 года (в это время отправлялась уже третья экспедиция в Антарктиду), на которых Петр Иванович вместе с коллегами позирует на фоне дизель-электрохода «Обь».

Девочки и скульптуры. Это тоже Девау. Слева - Нелли Смирнягина.

В 1957-м была открыта новая авиалиния «Калининград – Рига - Великие-Луки - Ленинград». На посту начальника аэродрома Петр Бубнов проработал до конца февраля 1958 года.

Увы, нынешний вековой юбилей станет последним в истории Девау. Статуса аэродрома в ближайшее время площадку лишат. Дальнейшие перспективы туманны: пока есть только фраза губернатора Антона Алиханова о создании на летном поле филиала парка «Патриот». Известно также о намерении правительства области продолжать застройку периметра аэродрома. После чего, конечно, тут уже особо не полетаешь…