Ушел из жизни Владимир Широков

12 ноября 2019 года ушел из жизни военный журналист капитан 1-го ранга Владимир Широков. До своего 80-летия Владимир Федорович не дожил полгода...

Он родился 20 апреля 1940 года в селе Малое Мамлеево Горьковской области. Про таких говорят - «дети войны». Отец сразу ушел на фронт, мать с годовалым Володей и еще тремя дочками осталась, веря в победу и лучшую жизнь для своих детей. Старожилы села вспоминают: работали днем и ночью, сдавали государству практически всю выращенную продукцию, а сами ели хлеб из лебеды.

После школы Владимир Широков немного поработал в районной газете «Лукояновская правда», пока его не призвали в армию. Служил на Северном флоте подводником. Все эти события и определили дальнейшую судьбу молодого парня. После флотской службы он поступил в Казанский государственный университет на факультет журналистики, а потом закончил и Киевское военное училище (также журфак), став посткорром - был такой крепкий термин в журналистике - «Красной звезды».

Много лет Владимир Широков работал в "Красной звезде".Фото: Архив автора

Работа покидала Широкова по просторам нашей Родины, словно говоря, что надо соответствовать фамилии. Североморск, Калининград, Камчатка, Владивосток, вновь Калининград, действительно - широка страна моя родная! И все это время за журналистом следовала его супруга Алевтина с дочерью Татьяной.

- Я работала в «смежной» Владимиру профессии - учителем русского языка и литературы. Мы шутили, что посткорр «Красной звезды» на самом деле как раз непостоянный корреспондент по месту жительства. То туда, то сюда. Но, уволившись в запас, он всегда очень тепло вспоминал свою службу, - рассказывает Алевтина Широкова.

- Володя отличался надежностью, и именно его, корреспондента «На страже Заполярья», я оставлял за себя (тогда посткорра «Красной звезды» по Северному флоту) на время отпусков. Широков не подвел. Потом его перевели во Владивосток, затем в Калининград. Везде Володя работал уверенно, - говорит бывший член редколлегии «Красной звезды», а ныне главный редактор газеты «Воздушный флот» Сергей Быстров.

В Калининграде, уже став военным пенсионером, Широков не сошел с журналистской стези. Работал в «Янтарном крае», сотрудничал со «Стражем Балтики», был собкором РИА «Новости». В 2010 году Указом губернатора Калининградской области был награжден медалью «За заслуги перед Калининградской областью».

...В пятницу, 15 ноября 2019 года, в 11.00 в ритуальном зале Дома офицеров флота в Калининграде состоится прощание с Владимиром Фёдоровичем Широковым, светлая память о котором навсегда сохранится в наших сердцах.