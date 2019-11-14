2019-11-14T20:11:10+03:00
Общество

"Делу врачей" исполнился год: домашний арест для Елены Белой и Элины Сушкевич продлили еще на три месяца

По оценкам экспертов, калининградским врачам может грозить до 20 лет лишения свободы
Надежда Ржевская
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Елену Белую и Элину Сушкевич обвиняют в страшном преступлении.Елену Белую и Элину Сушкевич обвиняют в страшном преступлении.Фото: СОЦСЕТИ
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Калининградский областной суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении исполняющей обязанности главного врача родильного дома № 4 Елены Белой.

- Следователь по особо важным делам отдела по расследованию ятрогенных преступлений Главного следственного управления СК РФ обратился в Калининградский областной суд с ходатайством о продлении Елене Белой ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста, - говорится в сообщении на сайте суда. - Постановлением Калининградского областного суда от 12 ноября 2019 года исполняющей обязанности главного врача родильного дома № 4 Калининградской области срок содержания под домашним арестом продлен на 3 месяца, то есть до 14 февраля 2020 года, с сохранением ранее установленных ограничений.

Такое же решение – продлить срок домашнего ареста на 3 месяца и 18 суток, до 14 февраля, вынесено судом Ленинградского района в отношении исполняющей обязанности заведующей отделения реанимации новорожденных Калининградского перинатального центра Элины Сушкевич. Известно, что суд согласился увеличить количество часовых прогулок с одной до двух в день. Остальные запреты остаются в силе: Сушкевич запрещено покидать место жительства, общаться с другими обвиняемыми по уголовному делу, пользоваться интернетом, другими видами связи.

Оба постановления еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

В чем суть?

Елену Белую и Элину Сушкевич обвиняют в убийстве младенца в роддоме № 4 Калиниграда. Елене Белой предъявлены обвинения в организации убийства ребенка, а Элине Сушкевич - в совершении умышленного убийства. Ранее Белую обвинили в превышении должностных полномочий. По оценкам экспертов, врачам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Вот что говорится в заявлениях Следственного комитета о моменте убийства ребенка.

- Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка, - говорится в заявлении СК. - Затем по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

О задержании Елены Белой следственные органы сообщили ровно год назад, 15 ноября 2018 года. Сначала, по решению суда, и.о. главного врача была заключена под стражу. Но благодаря общественному резонансу суд изменил меру пресечения, и уже почти год Елена Белая находится под домашним арестом, лишена возможности работать.

Элине Сушкевич предъявлено обвинение 27 июня этого года.

В защиту врачей выступал глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, медики Калининграда и других регионов России.

Оба врача вину не признают.

Пока не на что опираться

Николай Иванаев, заместитель руководителя Калининградской врачебной палаты сообщил «Комсомолке», что представители палаты поддерживают связь с адвокатами, родственниками, коллегами обвиняемых в тяжком преступлении врачей.

- Мы знаем то же, что и вы, - сказал Николай Иванаев. - Следствие продолжается, проводятся необходимые экспертизы. Трудно что-то говорить, не видя материалов дела, не зная, на чем конкретно строится обвинение.

Также Николай Иванаев отметил, что представители Калининградской врачебной платы участвовали в съезде Национальной медицинской палаты в Москве, где выступал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Одно могу сказать – предстоит пройти еще долгий путь правоохранительных органов и врачебного сообщества к взаимопониманию, - отметил Иванаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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