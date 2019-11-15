Олег Газманов: На каждый свой день рождения буду устраивать концерт в Калининграде!

Героем очередного выпуска рейтинговой передачи «Привет, Андрей!», ведущим которой выступает Андрей Малахов, стал Олег Газманов. Ток-шоу целиком посвятили нашему звездному земляку. А точнее – 50-летию его творческой жизни.

Отсчетом своей музыкальной карьеры сам Газманов считает песню «Белый снег», которая была написана, страшно представить, более полувека назад!

- В 1968 году, - подтверждает знаменитый калининградец. - И она была тогда локальным хитом у нас в городе. Потом я приехал в Москву, все такое, и в 1989 году, когда эту вещь исполнил Валера Леонтьев, она стала «Песней года».

Свой первый хит Газманов исполняет до сих пор и утверждает, что спеть «Белый снег» его просят каждый Новый год.

Вообще, львиная доля передачи была отведена именно советскому прошлому артиста - стало быть, и его жизни в Калининградской области. Один из гостей студии, легендарный хоккеист Владислав Третьяк признался, что недавно был в нашем регионе и узнал, как добывают янтарь в карьере.

- Там есть такая пирамида из янтаря, и если туда зайдешь, настроение, зарплата, потенция – все повышается, – прорекламировал Олег Газманов «древнеегипетское» сооружение в Янтарном.

Потом певец рассказал о том, как отметил свой день рождения концертом на сцене Светлогорска. Заодно вспомнил детство и отдых на дюнах Куршской косы.

- Всех приглашаю! Я теперь каждый год на свой день рождения буду в Калининграде давать концерт, - пообещал Газманов, клятвенно прижав руку к сердцу.

Дальше – больше. Еще одна звезда родом из Калининграда - Лада Дэнс на этот раз выступила внештатным корреспондентом передачи Малахова. Ее отправили в калининградскую школу №44 на улице Молодежной, где Лада Волкова, как тогда ее звали, училась когда-то вместе с Олегом Газмановым.

- Чувствуешь, как стучат каблучки по той самой плитке (а она, кстати, еще не менялась), по которой мы с тобой бегали? – обратилась с экрана Лада к своему соученику, показывая коридоры учебного заведения.

Певица, сидя за партой, вспомнила даже прозвище будущего Народного артиста.

- «Газик». Однако не от слова «газы», я вас уверяю - это не очень хорошая шутка! – засмеялась она. - Олега уважали и любили. «Газиком» мы его называли уже потом, в шоу-бизнесе, в Москве.

Ладе удалось заглянуть в старый классный журнал и выяснить, что у ученика Газманова была «тройка» по немецкому языку.

- Он то ездил то на соревнования, то на скрипочке играл. Зато имел «пятерки» по литературе, химии, рисованию, физкультуре и труду. Ну и соответственно, по поведению, - рассказали в школе и передали для бывшего ученика пионерский галстук (оказывается, там до сих пор действует такая организация).

Попал в кадр и бывший Дом культуры рыбаков, ныне – музыкальный театр, в подвале которого, как уверяют создатели шоу, были написаны первые песни Газманова. Кстати, на танцах в самом ДК тогда играла группа «Атлантик», основанная Олегом. Коллектив пользовался популярностью – это чистая правда. Сохранилось немало черно-белых фотографий с выступлением молодого Газманова на сцене.

Малахов прошелся и по газмановским детям, заставив их отца исполнить эротический танец. С экрана рассказали об увлечении спортом, отдыхе и даже собаке певца. И, конечно, обсудили супругу артиста Марусю, с которой они живут счастливо уже больше 30 лет.

- Это удивительно! Я ее больше люблю, чем 20 лет назад, - признался Газманов. - И все у нас получается даже лучше. Если бы не она, я многих лирических песен просто бы не написал.