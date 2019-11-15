2019-11-15T11:07:46+03:00
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Олег Газманов: На каждый свой день рождения буду устраивать концерт в Калининграде!

Наш знаменитый земляк стал гостем шоу Андрея Малахова, где рассказал о своем творчестве и планах на будущее
Александр КАТЕРУША
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Отсчетом своей музыкальной карьеры сам Газманов считает песню «Белый снег», которая была написана, страшно представить, более полувека назад!Отсчетом своей музыкальной карьеры сам Газманов считает песню «Белый снег», которая была написана, страшно представить, более полувека назад!Фото: Телеканал "Россия"
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Героем очередного выпуска рейтинговой передачи «Привет, Андрей!», ведущим которой выступает Андрей Малахов, стал Олег Газманов. Ток-шоу целиком посвятили нашему звездному земляку. А точнее – 50-летию его творческой жизни.

Отсчетом своей музыкальной карьеры сам Газманов считает песню «Белый снег», которая была написана, страшно представить, более полувека назад!

- В 1968 году, - подтверждает знаменитый калининградец. - И она была тогда локальным хитом у нас в городе. Потом я приехал в Москву, все такое, и в 1989 году, когда эту вещь исполнил Валера Леонтьев, она стала «Песней года».

Свой первый хит Газманов исполняет до сих пор и утверждает, что спеть «Белый снег» его просят каждый Новый год.

Вообще, львиная доля передачи была отведена именно советскому прошлому артиста - стало быть, и его жизни в Калининградской области. Один из гостей студии, легендарный хоккеист Владислав Третьяк признался, что недавно был в нашем регионе и узнал, как добывают янтарь в карьере.

- Там есть такая пирамида из янтаря, и если туда зайдешь, настроение, зарплата, потенция – все повышается, – прорекламировал Олег Газманов «древнеегипетское» сооружение в Янтарном.

Потом певец рассказал о том, как отметил свой день рождения концертом на сцене Светлогорска. Заодно вспомнил детство и отдых на дюнах Куршской косы.

- Всех приглашаю! Я теперь каждый год на свой день рождения буду в Калининграде давать концерт, - пообещал Газманов, клятвенно прижав руку к сердцу.

Дальше – больше. Еще одна звезда родом из Калининграда - Лада Дэнс на этот раз выступила внештатным корреспондентом передачи Малахова. Ее отправили в калининградскую школу №44 на улице Молодежной, где Лада Волкова, как тогда ее звали, училась когда-то вместе с Олегом Газмановым.

- Чувствуешь, как стучат каблучки по той самой плитке (а она, кстати, еще не менялась), по которой мы с тобой бегали? – обратилась с экрана Лада к своему соученику, показывая коридоры учебного заведения.

Певица, сидя за партой, вспомнила даже прозвище будущего Народного артиста.

- «Газик». Однако не от слова «газы», я вас уверяю - это не очень хорошая шутка! – засмеялась она. - Олега уважали и любили. «Газиком» мы его называли уже потом, в шоу-бизнесе, в Москве.

Ладе удалось заглянуть в старый классный журнал и выяснить, что у ученика Газманова была «тройка» по немецкому языку.

- Он то ездил то на соревнования, то на скрипочке играл. Зато имел «пятерки» по литературе, химии, рисованию, физкультуре и труду. Ну и соответственно, по поведению, - рассказали в школе и передали для бывшего ученика пионерский галстук (оказывается, там до сих пор действует такая организация).

Попал в кадр и бывший Дом культуры рыбаков, ныне – музыкальный театр, в подвале которого, как уверяют создатели шоу, были написаны первые песни Газманова. Кстати, на танцах в самом ДК тогда играла группа «Атлантик», основанная Олегом. Коллектив пользовался популярностью – это чистая правда. Сохранилось немало черно-белых фотографий с выступлением молодого Газманова на сцене.

Малахов прошелся и по газмановским детям, заставив их отца исполнить эротический танец. С экрана рассказали об увлечении спортом, отдыхе и даже собаке певца. И, конечно, обсудили супругу артиста Марусю, с которой они живут счастливо уже больше 30 лет.

- Это удивительно! Я ее больше люблю, чем 20 лет назад, - признался Газманов. - И все у нас получается даже лучше. Если бы не она, я многих лирических песен просто бы не написал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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