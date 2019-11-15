2019-11-15T11:34:58+03:00
Происшествия

Рвануло под Светлым: черный копатель подорвался в пункте приема металлолома

Инцидент произошел в поселке Ижевское
Ольга Гончарова
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В результате взрыва старатель остался без пальца.В результате взрыва старатель остался без пальца.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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38-летний житель поселка Ижевское увлекался сбором старых железяк. Находил в лесах снаряды и гильзы времен Второй мировой войны, которых в нашей земле сохранилось очень много. Это дело давало неплохой доход: нашел пару-тройку гильз от артиллерийских снарядов, сдал в скупку металлолома и полный порядок! Но на этот раз что-то пошло не так и черный копатель лишился пальца. Информацию о подрыве в Ижевском опровергли в администрации Светловского округа, но подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Калининградской области:

- 13 ноября около 16 часов 40 минут в поселке Ижевское местный житель получил травму при попытке распилить гильзу времен Великой Отечественной,- сообщила представитель силового ведомства Светлана Поставничая. - Из-за детонации капсюля у пострадавшего оказалась травмирована фаланга пальца на руке, после чего мужчина был госпитализирован. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка.

Очевидцы сочувствуют жертве эха войны: «Жалко чувака, пострадал. Но со старыми боеприпасами лучше в мирное время дела не иметь».

Другой вопрос, почему скупщики металла принимают опасный товар от населения. По официальным данным МЧС региона только с начала года саперы обезвредили порядка 1500 взрывоопасных предметов, 51 авиабомбу. Цифры впечатляют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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