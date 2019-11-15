Засудили? «Балтика» проиграла «чертям», оставшись без двух игроков

Матч 23-го тура ФНЛ состоялся на поле московского спортгородка «Лужников», где собрал всего 650 болельщиков. Для «Балтики» терять очки на выезде было крайне нежелательно: «Чертаново» (логотип этой команды живо напоминает голову черта) замыкает первую четверку в турнирной таблице и является главным ориентиром для тех команд, кто всерьез настроен побороться за стыковые матчи. Но, к сожалению, сократить отставание не удалось и причины были не только в качестве футбола.

Уже на 12-й минуте рефери Юнус Кошка показал первую желтую карточку. Ее получил наш полузащитник Максим Кузьмин. После этого не прошло и десяти минут, как хозяева открыли счет, а потом удвоили преимущество. На 35-й минуте Алихан Шаваев, после удара с заработанного Аллефом штрафного, один мяч отыграл и, казалось, снова появились шансы увезти из столицы очки.

Во втором тайме предупреждения посыпались, как из рога изобилия. На 68-й минуте за две желтые карточки с поля был удален вышедший на замену Ян Казаев (где рефери углядел два нарушения с его стороны, сказать трудно), на 89-й - по той же причине Младен Кашчелан. Калининградцы старались идти вперед, зарабатывали стандарты и не теряли надежды хотя бы на ничью, но пропустили - автором гола стал нападающий «Чертаново» Александр Канищев.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Балтики» Евгений Калешин комментировать суровое судейство (всего балтийцам показали 7 карточек против 3-х у соперника) не стал.

- Матч дал нам пищу для того, чтобы улучшиться. Есть моменты, которые сегодня не работали в игре, и они привели к поражению. Нет смысла включать эмоции, - заявил Евгений Калешин. - Неудачно сложился первый тайм. Дали фору, которую сложно отыграть было. У соперника есть сильные игроки. Против таких было сложно играть. Поздравляю соперника с победой...Есть несколько дней для подготовки, для перегруппировки сил к следующему матчу.

Последние две игры календарного года «Балтика» проведет дома. В воскресенье, 17 ноября, балтийцы примут гостей с Дальнего Востока - команду «СКА-Хабаровск».