2019-11-15T18:03:32+03:00
Экономика

Из Норвегии - рыба, из Белоруссии - электробусы: Калининград расширяет международные связи

На этой неделе в правительстве области прошли сразу две международные встречи, на которых обсуждались планы по дальнейшему сотрудничеству
Николай Литвинов
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Встреча с гостями из Белоруссии прошла в преддверии визита калининградской делегации в Минск.Встреча с гостями из Белоруссии прошла в преддверии визита калининградской делегации в Минск.Фото: Правительство Калининградской области
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Новые инвестиции

Во вторник вице-премьер Гарри Гольдман провел встречу с послом Норвегии в России Руне Ресаландом. Как сообщает пресс-служба областного правительства, обсуждали двустороннее сотрудничество в сфере экологии, рыбной промышленности, привлечения инвестиций, образования, науки и культуры.

- Внешнеторговый оборот товаров Калининградской области с Норвегией за девять месяцев этого года составил почти 160 миллионов долларов. Калининградский экспорт – это в основном поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, – сказал вице-премьер. – Необходимо отметить, что в настоящее время правительство Калининградской области ведет большую работу по привлечению инвесторов в регион. Они получают административную и финансовую поддержку своих проектов в виде налоговых льгот и таможенных преференций.

Также заместитель председателя правительства поблагодарил норвежскую делегацию за организацию выставки под названием «Советские военнопленные в Норвегии» (12+), которая открылась в областном историко-художественном музее.

Руне Ресаланд подтвердил, что страна заинтересована в развитии сотрудничества с нашей областью по нескольким направлениям.

- У нас тесные и многочисленные контакты между столицами и солидный опыт высокопрофессиональной работы российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области рыболовства (Норвегия лидирует в структуре импорта рыбы в нашу область - Ред.) и окружающей среды, химическо-промышленному и научно-техническому взаимодействию. Наши страны тесно работают в области образования, науки и культуры. Важно, что между нами – регулярный политический контакт. Что касается экономических отношений, у России и Норвегии большой неиспользованный потенциал для расширения торгово-промышленного сотрудничества, – отметил дипломат.

Щедрое предложение

В среду, 13 ноября, в областном правительстве состоялась встреча Антона Алиханова и посла Беларуси в Российской Федерации – заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко. В мероприятии также приняли участие белорусские производители грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники (в том числе - наземного городского электротранспорта), разработчики и производители технологий и оборудования для водоснабжения и водоотведения. Встреча прошла в преддверии визита калининградской делегации в Минск для участия в очередном заседании Российско-Белорусского Совета по сотрудничеству.

- Между нашей областью и регионами Беларуси активно развивается взаимодействие во всех жизненно-важных сферах, – подчеркнул Антон Алиханов. - Мы придаем большое значение укреплению связей в области транспорта и строительства, сельского хозяйства и промышленности, гуманитарной сфере. Правительство Калининградской области настроено активно расширять сотрудничество с белорусскими партнерами.

Владимир Семашко перечислил основные направления для развития сотрудничества. Так, белорусская сторона готова поставлять в регион различный городской транспорт, в том числе электрический, сельхозтехнику, коммунальную технику и оборудование для сбора, утилизации и переработки мусора, участвовать в строительстве, работах по водоподготовке. Представители белорусской делегации пригласили губернатора посетить предприятия, производящую эту продукцию, во время предстоящего визита в Минск.

Антон Алиханов подтвердил интерес области к предложениям белорусской делегации. В частности, они актуальны в связи с планами по приобретению электробусов для Калининграда, созданию инфраструктуры для газомоторного транспорта, потребностью в обновлении сетей и строительства новых станций водоподготовки и обезжелезивания.

Напомним, соглашение о долгосрочном сотрудничестве Калининградской области с областями, министерствами, органами государственного управления Республики Беларусь действует с октября 1999 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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